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Гороскоп на завтра, 28 сентября: Тельцам - измена, Девам - успех

Руслана Заклинская
27 сентября 2026, 08:54
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Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 28 сентября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 28 сентября: Тельцам — измена, Девам — успех
Гороскоп на 28 сентября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 сентября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 сентября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Будьте особенно внимательны к своему здоровью, особенно если у вас высокое кровяное давление. Хотя никто не хочет одалживать или отдавать свои деньги, вы почувствуете облегчение, помогая нуждающемуся человеку. Дети будут уделять больше времени спорту и другим видам активного отдыха. Неожиданное известие подарит вам сладкий сон. В этот день вам не захочется работать в офисе. Вы столкнётесь с дилеммой, которая не позволит сосредоточиться на работе. Безграничная креативность и энтузиазм помогут провести ещё один плодотворный день. В этот день вы вновь влюбитесь в своего мужа или жену.

Гороскоп на завтра - Телец

Друзья познакомят вас с кем-то особенным, кто повлияет на ваши мысли. В этот день у вас будут деньги, и вы почувствуете душевное спокойствие. Не навязывайте детям свое мнение. Если любимый человек вас не понимает, поговорите с ним откровенно. Будьте бдительны в делах, чтобы избежать измены. В этот день уделите больше внимания себе. Здоровье вашего мужа или жены может вас беспокоить.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвященная астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчёты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Позаботьтесь о своём психическом здоровье, ведь оно важно для духовной жизни. Бизнесменам этого знака стоит избегать родственников, просящих финансовой помощи. Ваше детское и невинное поведение поможет решить семейные проблемы. Не забудьте простить любимого человека в этот день. Будьте рассудительны, прежде чем браться за дорогостоящие дела. Избегайте алкоголя и сигарет. Партнер поможет улучшить ваше настроение приятным сюрпризом.

Гороскоп на завтра - Рак

Вы будете счастливы, получив поддержку близких. Все финансовые операции проводите осторожно. Прежде чем что-то менять дома, заручитесь одобрением родных. В этот день вы поймёте истинную ценность любви. Путешествия могут улучшить деловые контакты. Свободное время проведите с близкими друзьями. Партнер приятно удивит вас.

Гороскоп на завтра - Лев

Вы почувствуете облегчение от жизненного напряжения и трудностей. Пришло время изменить образ жизни, чтобы держать их под контролем. В этот день могут возникнуть трудности с возвратом займов. Ваше небрежное отношение будет беспокоить родителей, поэтому поговорите с ними перед началом нового проекта. Подарите любимому человеку улыбку и откровенно поговорите о недостатке внимания. Новые идеи для заработка могут принести пользу. Партнер оценит ваши хорошие качества и проявит больше любви.

Гороскоп на завтра - Дева

Не позволяйте нежелательным мыслям занимать ваш ум, сохраняйте спокойствие. Новые идеи могут принести финансовую выгоду. Важное сообщение по почте порадует всю семью. На работе вы добьётесь успеха, если проявите решительность и энтузиазм. В этот день вы хорошо проведёте время с мужем или женой, хотя старая нерешённая проблема может вызвать конфликт. Партнёр может не оказать достаточной поддержки в сложной ситуации.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваше щедрое отношение поможет избавиться от сомнений, ревности и эгоизма. В этот день бизнес может принести значительную прибыль и новые возможности для развития. Ваша остроумие улучшит атмосферу вокруг. Любимый человек может раздражиться из-за одной из ваших привычек. Конкурентоспособность поможет вам добиться успеха. Вас ждут интересные приглашения и неожиданный подарок. Не давите на партнера, чтобы не отдаляться друг от друга.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Вы почувствуете облегчение от длительного напряжения и трудностей. Пришло время изменить образ жизни, чтобы держать их под контролем. Следите за расходами и не тратьте слишком много на развлечения. В этот день родственники могут преувеличивать незначительные проблемы. Бизнесменам не стоит делиться планами и подробностями деловых предложений. У вас будет время для себя, но его займет работа. Поведение мужа или жены может вас удивить и вызвать дискомфорт.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Не бойтесь учиться новому - ваш острый ум поможет легко усваивать знания. В этот день возможно возвращение одолженных денег и финансовая прибыль. Ваша жизнерадостность подарит радость близким. Личные советы помогут улучшить отношения. После трудностей на работе наконец-то наступит благоприятный день. Партнер сделает для вас что-то особенное.

Гороскоп на завтра - Козерог

Пожилым людям стоит позаботиться о своём здоровье. Финансовые трудности постепенно уходят благодаря поддержке родителей. В этот день заручитесь одобрением близких перед изменениями дома. Вы поймёте, насколько сильно вас любит любимый человек. Не бойтесь сотрудничества с предприимчивыми людьми. Из-за важной работы не удастся уделить достаточно времени любимому человеку. Партнер подготовил для вас что-то особенное.

Гороскоп на завтра - Водолей

Будущим мамам стоит быть особенно осторожными, ходя по полу. В этот день вы можете получить финансовую помощь от матери, дяди или дедушки по материнской линии. Члены семьи могут быть требовательными. Одинокие встретят кого-то особенного, но сначала стоит выяснить семейное положение этого человека. Общение с влиятельными людьми поможет в карьере. Ваша конкурентоспособность будет способствовать успеху. Приятный разговор с партнером укрепит ваши чувства.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Вы будете наслаждаться отдыхом. Если путешествуете, будьте внимательны к ценным вещам, чтобы избежать кражи или потери. В этот день родственники могут преувеличивать незначительные проблемы. Личные советы помогут улучшить отношения. На работе возможны приятные изменения, о которых вы давно мечтали. Хорошие идеи и правильный выбор дел принесут успех. Партнер приятно удивит вас и докажет свою любовь.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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