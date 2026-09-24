Фортуна выбрала фаворитов: три знака зодиака получат все, о чем мечтали

Вы узнаете:
- Кому в октябре наконец-то начнет везти
- Кто сможет улучшить свое финансовое положение
Уже в октябре в жизни трех китайских знаков зодиака произойдут счастливые перемены, и все наконец-то встанет на свои места. В частности, 7 октября энергетика месяца изменится: на смену энергии Огненного Петуха придет энергия Земляной Собаки.
Астрологи YourTango отмечают, что в течение месяца дела начнут продвигаться вперед. При этом самыми важными и счастливыми датами станут 7, 19 и 31 октября, пишет Главред.
Для кого октябрь станет счастливым месяцем
Тигр
Октябрь - очень мощный месяц для вас. В начале месяца новое жизненное направление станет вполне понятным, ведь вы готовы попробовать что-то новое. В частности, уже 7 октября вы можете начать новый проект.
Также вы можете подать заявку на работу или заявить о себе в новом бизнес-проекте. Ближе к 19 октября ситуация станет более стабильной и предсказуемой. Вы будете чувствовать себя уверенно в своих решениях и поймете, что стоит продолжать, а что - изменить.
Собака
В октябре все наладится, поскольку вы установите новый распорядок и укрепите отношения с окружающими. Вы начнете раскрывать свой потенциал и осознаете, что пришло время сиять.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Первый день, когда вы почувствуете, что жизнь меняет свой курс, - это 3 октября. А 15 октября может появиться возможность начать что-то новое и увлекательное. Вы убедитесь, что в вашу жизнь вовремя приходят именно те вещи, которые вам нужны.
Крыса
В сентябре вам пришлось экономить, но в октябре ваша жизнь наполнится только прибылью. Вы увидите, что находитесь в гораздо лучшем положении, чем полагали. Вам не придется начинать все с чистого листа - именно последовательность и стабильность помогут вам добиться успеха.
Чрезвычайно насыщенным днем станет 17 октября, ведь вы сможете решить немало текущих дел. Вы сможете погасить долги и получить прибыль. К 29 октября вы преодолеете серьезное испытание и будете праздновать свои победы.
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