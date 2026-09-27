Гороскоп Таро на 28 сентября - 4 октября: Близнецам - прорыв, Девам - страсть

Гороскоп Таро на неделю расскажет, какие изменения ждут знаки зодиака. Какая карта выпала именно вашему знаку и что она сулит.

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Гороскоп Таро на неделю / коллаж: Главред, фото: pexels.com

О чем вы узнаете:

Какие карты Таро выпали всем знакам зодиака

Что ждет знаки в конце сентября

Кому карты обещают новые возможности

Перевернутая Девятка Мечей в таро-прогнозе на неделю - это четкий сигнал: тяжелая фаза, ночные тревоги и внутренний прессинг остаются позади. Транзит убывающей Луны через знак Близнецов с 30 сентября по 2 октября создает идеально подходящие условия для очищения ума от навязчивых страхов. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, используйте эти дни для честных и глубоких диалогов, измените угол зрения на давние проблемы и сознательно смещайте фокус с беспокойства на благодарность и поиск радости в простых вещах.

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Гороскоп Таро на неделю - Овен - Карта: Восьмерка Кубков

Пройдя через сложный период, вы вышли из него закаленными и обновленными, а ваше внутреннее пламя стало только ярче. Восьмерка Кубков на этой неделе прямо указывает на необходимость двигаться дальше: пора оставить то, что себя изжило, и найти пространство, где вы сможете раскрыться. Если начало недели в знаках Овна и Тельца вернет вам чувство собственной ценности, то транзит Луны в Близнецах в четверг подарит мощный прилив вдохновения и ощущение второго дыхания.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп Таро на неделю - Телец - Карта: Шестерка Пентаклей

Время переходить от режима экономии сил к финальной зачистке проблем. Шестерка Пентаклей возвращает баланс, ресурсы и контроль над ситуацией. Первые три дня недели - ваш главный операционный коридор: фиксируйте решения в понедельник, проходите через сильный диалог во вторник и выстраивайте устойчивую систему заново. Переход Меркурия в Скорпиона в среду станет символической точкой невозврата.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы - Карта: Дьявол (перевернутый)

Связка карт двух недель указывает на мощный прорыв. Если "Солнце" запустило в жизнь вашу идею, то перевернутый "Дьявол" этой недели подтверждает: вы окончательно освободились от сомнений, зависимостей и самоограничений. Вашему проекту ничто не мешает взять высоту - нужно лишь уверенно взять штурвал в свои руки. Финальный аккорд недели придется на воскресенье, 4 октября, когда переход Психеи в Деву на фоне транзита Луны зафиксирует ваш ментальный прорыв.

Гороскоп Таро на неделю - Рак - Карта: Королева Жезлов (перевернутая)

Перевернутая Королева Жезлов сигнализирует о важном рубеже: эпоха неуместной уступчивости и роли "удобного человека" осталась в прошлом. На этой неделе вы четко заявляете свои права на уважение и не намерены идти на сомнительные компромиссы. Окружающие могут быть удивлены проявлением вашей твердости, но именно четверг, 1 октября, под влиянием Луны в Близнецах станет идеальным днем для главного разговора.

Гороскоп Таро на неделю - Лев - Карта: Башня (перевернутая)

Вы готовы к глубоким внутренним и внешним переменам, но только там, где это действительно имеет ценность. Перестаньте тратить эмоциональный ресурс на тех, кто не способен оценить вашу вовлеченность. Сделайте паузу до среды, 30 сентября: переход Меркурия в Скорпиона в последний день месяца идеально подойдет для того, чтобы подвести итоги, закрыть старые главы и донести свои мысли так, чтобы они откликнулись с максимальной силой.

Гороскоп Таро на неделю - Дева - Карта: Десятка Жезлов (перевернутая)

Перевернутая Десятка Жезлов сигнализирует о готовности сбросить непосильный груз устаревших обязательств и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. Если раньше казалось, что вы застряли в рутине и упустили момент, то эта неделя приносит долгожданную разрядку. Переход Эроса в знак Стрельца 2 октября подарит вдохновение и страсть к любимому делу, а транзит убывающей Луны через Близнецы и Рак поможет найти практичное решение давней проблемы.

Гороскоп Таро на неделю - Весы - Карта: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков мягко напоминает о склонности очаровываться самой идеей романтики и возвышенными идеалами. Переход Меркурия в глубокий знак Скорпиона 30 сентября, на фоне транзита убывающей Луны, снимет розовые очки и принесет абсолютную ясность относительно истинной ценности ваших чувств. Этот ментальный прорыв станет идеальным импульсом: уже 1 октября вы почувствуете твердую почву под ногами.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион - Карта: Иерофант

Если на прошлой неделе Паж Мечей принес вам свежие озарения, то карта Иерофант теперь призывает обрести глубокую внутреннюю уверенность и довериться этим осознаниям. Переход Меркурия в ваш знак 30 сентября побудит дойти до самой сути вещей и четко разобраться в своих истинных мотивах. Вы почувствуете силу либо бескомпромиссно транслировать свою правду, либо окончательно отпустить то, что больше не имеет смысла.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец - Карта: Четверка Кубков (перевернутая)

Перевернутая Четверка Кубков приносит долгожданное освобождение от апатии и застоя. Наступил момент перестать бороться с неизбежным и спокойно принять завершение очередного этапа. Среда и пятница, пока Луна проходит по Близнецам, станут идеальным временем для выбора в пользу своего спокойствия. Каким бы ни был прошлый опыт, вы выходите из него с благодарностью.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог - Карта: Восьмерка Кубков

Прежняя глава окончательно исчерпала себя, и пора двигаться дальше. Вы уже прошли через компромиссы и сложные испытания, чтобы понять, что старые обещания больше не приносят реальных плодов. Единственный способ обрести изобилие и перспективные ресурсы - это окончательно отпустить прошлое. Суббота, 3 октября, станет идеальной точкой для старта на новом пути.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей - Карта: Туз Жезлов

Если перевернутая Пятерка Жезлов принесла понимание, что прошлые цели оказались иллюзией, то Туз Жезлов на этой неделе дарит мощную искру для старта с чистого листа. Вторник, 29 сентября, под влиянием убывающей Луны в Тельце подкрепит ваше решение внутренней благодарностью и верностью себе. Не смущайтесь, если кто-то назовет это упрямством - вы просто четко знаете, чего хотите.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы - Карта: Шестерка Мечей, Пятерка Жезлов (перевернутая) и Девятка Жезлов

Три карты в раскладе обещают Рыбам интенсивную, насыщенную неделю, которая станет прямой дорогой к фундаментальному прорыву в октябре. Когда пазл наконец сложится, вы поймете, насколько естественным и простым было это решение, даже если раньше оно казалось неразрешимым. 3 октября, под влиянием Луны в Раке, окончательно отпустите прошлое и просто наслаждайтесь тем, что реальность превзошла все ваши надежды.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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