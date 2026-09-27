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Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Ракам - уважение, Скорпионам - чуткость

Кристина Трохимчук
27 сентября 2026, 10:33
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Что ждет Овнов, Тельцов, Близнецов и других знаков зодиака с 28 сентября по 4 октября? Астрологический прогноз рассказывает о главных тенденциях новой недели.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / коллаж: Главред, фото: pexels.com

О чём вы узнаете:

  • Что ждет знаки зодиака с 28 сентября по 4 октября
  • Как ретроградная Венера повлияет на разные знаки
  • Какие изменения прогнозируются в начале октября

Неделя с 28 сентября по 4 октября 2026 года будет непростым периодом, который при честном подходе к себе станет источником внутренней силы. Старт недели под влиянием Луны в Тельце готовит к осеннему развороту Венеры в ретроград. Переход Луны в Близнецы и Меркурия в знак Скорпиона 30 сентября поможет открыться доверенным людям и смело взглянуть на накопившиеся трудности. К концу недели Луна в Раке напомнит, что принятие своих чувств дает стойкость, а ретроградная Венера с 3 октября предложит переосмыслить личные приоритеты.

Издание YourTango опубликовало подробный астрологический прогноз для каждого знака на этот период.

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Гороскоп на неделю - Овен

Начало недели под знаменем Луны в Тельце поможет вам наметить ориентиры перед предстоящим ретроградом Венеры с 3 октября. Овнам сейчас крайне важно притормозить импульсивность в отношениях и переключиться на взвешенную дипломатию. Со среды Луна в Близнецах принесет прилив вдохновения и активный обмен идеями в кругу друзей. А к выходным, когда Луна войдет в знак Рака, сместите фокус на домашний уют.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю - Телец

Начало недели с Луной в вашем знаке подсветит важные ориентиры в личной сфере. Это отличный шанс снять "розовые очки" и с трезвым прагматизмом переоценить свои ожидания от отношений. В середине недели переход Луны в Близнецы и Меркурия в Скорпиона поможет собрать воедино карьерный пазл - у вас есть все ресурсы для мощного рывка. А к выходным Луна в Раке принесет долгожданную гармонию в общении с близкими и друзьями.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Понедельник с Луной в Тельце идеален для мягкой "перезагрузки" и настройки на рабочую волну перед ретроградом Венеры. Середина недели принесет расширение профессиональных задач: не избегайте новой ответственности, а выстройте четкий долгосрочный план. В выходные Луна в Раке поможет переключить внимание на сильные стороны - используйте это время, чтобы прокачать навыки и укрепить уверенность в своих силах.

Гороскоп на неделю - Рак

Луна в Тельце подсветит ваши успехи и труды за весь прошлый год. Со среды, когда Луна переместится в Близнецы, а Меркурий войдет в Скорпиона, фокус внимания сместится на финансовую дисциплину и оптимизацию бюджета. А в выходные Луна в вашем знаке подарит мощный прилив уверенности - вам будет легко и приятно заявлять о себе, делиться результатами своей работы и получать заслуженное уважение.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Лев

Время брать штурвал жизни в свои руки. Старт под знаменем Луны в Тельце даст нужный импульс для воплощения планов, намеченных недавним полнолунием. Со среды, с переходом Луны в Близнецы и Меркурия в Скорпиона, фокус сместится на дом: появится желание обновить интерьер или навести порядок. Постарайтесь закрыть все бытовые задачи до выходных, чтобы под влиянием Луны в Раке спокойно отдохнуть.

Гороскоп на неделю - Дева

Начало недели под влиянием Луны в Тельце пробудит естественное любопытство и желание изучать новое. Это отличное время для исследований, прогулок по родному городу и локального планирования. В течение недели вы начнете видеть реальные плоды своих трудов, а к её концу сформируется предельно ясное видение шагов к вашей главной цели. Если потребуется вдохновение - ищите его в друзьях.

Гороскоп на неделю - Весы

Луна в Тельце в первые дни недели покажет, с чем пора расстаться перед ретроградом Венеры. Отпустите отжившее и освободите место для нового. В середине недели под влиянием Луны в Близнецах и Меркурия в Скорпиона сфокусируйтесь на обучении и глубоком анализе интересующих вас тем. А в выходные Луна в Раке поможет составить план целей на год вперед.

Гороскоп на неделю - Скорпион

К концу недели Меркурий и ретроградная Венера в вашем знаке подарят вам невероятный магнетизм и естественное право быть в центре внимания. В первые дни недели Луна в Тельце проявит вашу чуткость. В середине недели под влиянием Луны в Близнецах сохраняйте дипломатичность и держитесь подальше от чужих драм, эффективно используя свою способность видеть суть вещей.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Луна в Тельце поможет точечно увидеть сферы, требующие оптимизации, а ретроградная Венера позволит по-новому взглянуть на карьерные процессы. В середине недели с переходом Луны в Близнецы фокус сместится на гармонизацию личной жизни, при этом полезно выделить время для уединения и тихой работы над своими идеями. Выходные под влиянием Луны в Раке призывают обратиться к прошлому опыту и переосмыслить его.

Гороскоп на неделю - Козерог

Отличное время для Козерогов, чтобы синхронизировать амбиции и душевный отклик от работы. Ваши лидерские качества сейчас на высоте, а предстоящий ретроград поможен проявить мягкость и наладить более тёплый контакт с окружением. В середине недели под влиянием Луны в Близнецах ключ к успеху - строгая дисциплина и четкое планирование времени. А в выходные Луна в Раке подсветит образ идеальных отношений и покажет, к какому партнерству вы действительно стремитесь.

Гороскоп на неделю - Водолей

Начало недели под знаменем Луны в Тельце просит вас замедлиться: домашний уют, вкусная еда, любимая музыка и время с близкими помогут привести эмоции в полный порядок. В середине недели с переходом Луны в Близнецы и сильной позицией Венеры включается зеленый свет для карьеры - самое время смело заявлять о своих амбициях. К выходным Луна в Раке и ее соединение с Венерой выведут вашу внимательность к деталям на новый уровень.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Отличная неделя для Рыб, чтобы проявить эмоциональную зрелость и объединить людей вокруг себя. Дайте близким возможность выговориться - проявленная эмоциональная чуткость и ваши мудрые советы дадут чувство внутреннего умиротворения вам самим. В середине недели Луна в Близнецах упростит обмен знаниями и идеями, а в выходные Луна в Раке в союзе с Венерой в Скорпионе откроет мощный поток вдохновения.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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