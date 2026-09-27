Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака китайского зодиака притягивают богатство и процветание до 4 октября

Сергей Кущ
27 сентября 2026, 14:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Период до 4 октября может стать временем важных финансовых решений и новых возможностей.
Три знака китайского зодиака притягивают богатство и процветание до 4 октября
Три знака китайского зодиака притягивают богатство и процветание до 4 октября / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Какие три знака могут улучшить финансовое положение
  • Кому стоит заговорить о повышении зарплаты
  • Кто получит шанс открыть новый источник дохода

До 4 октября 2026 года для представителей трех знаков китайского зодиака может открыться особенно благоприятный период в финансовой сфере. Согласно астрологическому прогнозу они получают возможность увеличить доходы, добиться справедливого вознаграждения за свою работу или сделать первые шаги к новому источнику заработка.

Однако для каждого из этих знаков путь к процветанию окажется разным. Змеям предстоит проявить решительность в денежных переговорах, Лошадям важно вовремя заметить перспективную возможность и не спешить с расходами, а Петухам придется проявить терпение и искренне поддерживать успех окружающих, пишет YourTango.

видео дня

Змея

Для Змеи начинается одна из наиболее перспективных в финансовом плане недель. Уже ее начало проходит под влиянием так называемого Дня успеха, поэтому вопрос, который долго оставался нерешенным, наконец может сдвинуться с мертвой точки.

В первую очередь это касается денег и справедливого вознаграждения. Если представители знака давно хотели поговорить о повышении зарплаты, пересмотреть условия сотрудничества или изменить финансовую часть соглашения, наступает подходящий момент для такого разговора.

Особенно сильной энергия Змеи будет с понедельника по четверг. В этот период возможны сразу несколько важных переговоров.

Во вторник представителям знака советуют не бояться прямо говорить о своих ожиданиях. Если вы считаете, что ваша работа стоит дороже, не стоит рассчитывать исключительно на то, что окружающие сами это заметят. Иногда необходимо самостоятельно заявить о своих интересах.

При этом торопить события не следует. Уже в среду ситуация может начать развиваться значительно быстрее, а четверг способен принести первые ощутимые результаты приложенных усилий.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Финансовая удача Змеи на этом не заканчивается. Ближе к выходным может появиться совершенно новая возможность, связанная с вложениями или дополнительным источником заработка.

Главное - не действовать импульсивно. Правильно выбранное направление потенциально способно принести хороший результат в будущем.

Таким образом, до 4 октября Змеям стоит сосредоточиться на переговорах, собственных интересах и поиске возможностей заставить заработанные деньги работать эффективнее.

Лошадь

Лошадь также входит в период повышенной финансовой удачи. Согласно китайскому гороскопу, дополнительное значение имеет то, что на этой неделе наступает день этого знака.

В результате Лошади получают своеобразную двойную порцию благоприятной энергии, связанную с успехом и материальным благополучием.

Причем представителям знака необязательно отчаянно гоняться за возможностями. Некоторые из них могут появиться самостоятельно.

Уже примерно во вторник вероятно событие, которое откроет новые перспективы. Для кого-то речь может идти о долгожданном платеже, который наконец поступит. Другие представители знака могут получить признание на работе.

Даже обычный на первый взгляд комплимент от руководителя или положительная оценка проделанной работы может иметь гораздо большее значение, чем покажется сначала. Это способно стать первым шагом к будущему повышению или расширению профессиональных возможностей.

Но есть важное условие: полученные деньги лучше не спешить тратить.

Середина недели не считается лучшим моментом для импульсивных покупок или необдуманного вложения средств в совершенно новый проект. Финансовая удача будет на стороне Лошади, однако это не означает, что необходимо рисковать всем сразу.

Лучше дождаться пятницы. Именно тогда может возникнуть ситуация, которая значительно лучше впишется в долгосрочный план по созданию финансовой стабильности.

Поэтому главный секрет успеха Лошади до 4 октября - не только получить деньги, но и правильно ими распорядиться.

Петух

Петухам придется немного подождать своей очереди. В начале недели представители знака могут наблюдать, как другие люди получают желаемое, достигают поставленных целей и празднуют свои победы.

Это способно вызвать смешанные чувства, особенно если сам Петух долго и упорно трудился ради аналогичного результата.

Однако именно реакция на чужой успех станет важной частью собственного пути к процветанию.

В понедельник хорошие новости может получить близкий человек или друг. Несмотря на естественное желание самому оказаться на его месте, Петуху важно не пытаться перетянуть внимание на себя.

Искренняя поддержка и способность порадоваться за другого человека могут неожиданным образом открыть новые возможности.

Уже во вторник успех еще одного знакомого способен сыграть важную роль. Его щедрость, совет или помощь могут подтолкнуть Петуха к совершенно новому направлению.

Главные события ожидаются ближе к пятнице. Этот день связан с энергией самого Петуха и подходит для начала нового дела.

Именно тогда терпение представителей знака может наконец окупиться. Возможность, которой раньше не было, появится в подходящий момент, а события предыдущих дней помогут понять, как ею воспользоваться.

Таким образом, богатство для Петуха приходит не через попытку обогнать всех окружающих, а через связи, терпение и готовность поддерживать других.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ сбросила на Сумы три КАБа: есть погибшие, среди них - 16-летняя девушка

РФ сбросила на Сумы три КАБа: есть погибшие, среди них - 16-летняя девушка

17:04Война
Дроны ВСУ в тылу РФ: детали переброски помощи жителям оккупированных Олешек

Дроны ВСУ в тылу РФ: детали переброски помощи жителям оккупированных Олешек

16:33Регионы
Операция "Вивальди" дала новый результат: Зеленский сделал важное заявление

Операция "Вивальди" дала новый результат: Зеленский сделал важное заявление

15:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на смену

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на смену

Тест на IQ: нужно найти пчелу на цветочном поле за 11 секунд

Тест на IQ: нужно найти пчелу на цветочном поле за 11 секунд

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

Хит 1981 года не покорил вершину чарта, но спустя 45 лет получил новое признание

Хит 1981 года не покорил вершину чарта, но спустя 45 лет получил новое признание

Последние новости

17:04

РФ сбросила на Сумы три КАБа: есть погибшие, среди них - 16-летняя девушка

17:03

Спатифиллум будет пышно цвести даже зимой: какие осенние процедуры ему необходимы

16:59

Любовный гороскоп на 28 сентября - 4 октября: Весам - знакомства, Скорпионам - пауза

16:33

Какого цвета пальто выбрать на осень 2026: стилистка назвала 5 модных оттенковВидео

16:33

Дроны ВСУ в тылу РФ: детали переброски помощи жителям оккупированных ОлешекВидео

Россия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - СвитанРоссия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - Свитан
15:55

Доллар приближается к рекордной отметке: что будет с курсом валют в октябре

15:55

Скорлупа отпадет сама: что добавить в воду при варке яиц

15:48

"Принимаю кучу таблеток": Сталлоне признался, как уничтожил здоровье ради ролей

15:47

Операция "Вивальди" дала новый результат: Зеленский сделал важное заявление

Реклама
15:20

Впервые в истории войны: Третий корпус применил новую тактику в ходе "Вивальди"

15:02

Европа начала реагировать на угрозы Путина: кто готов вступить в войну с Россией

15:02

Борщ станет вкуснее и ярче: какой ингредиент добавить в конце варки

14:40

Три знака китайского зодиака притягивают богатство и процветание до 4 октября

14:32

Денежное дерево будет густым и красивым: какое действие поможет сформировать пышную крону

14:03

Луковицы не сместятся в земле: простой трюк для посадки тюльпанов осеньюВидео

14:00

Гороскоп Таро на 28 сентября - 4 октября: Близнецам - прорыв, Девам - страсть

13:25

Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

13:20

"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

13:04

"Дождались": Соломия Витвицкая впервые показала сына

12:58

Газон станет гуще и здоровее: какую важную задачу следует выполнить осенью

Реклама
12:46

Выбор управляющего IDS откладывали, вряд ли с новым управителям Фридман потеряет контроль - источник Forbes

12:36

Желтый налет растворится за ночь: что насыпать в унитаз для идеальной чистотыВидео

12:29

Хотела пополнить карту на 1000 грн и осталась без денег: украинка пожаловалась на ПриватБанк

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 28 сентября: Свиньям - упорство, Крысам - трудности

11:57

Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

11:43

Отнюдь не "доченька": как правильно сказать на украинском языке

11:21

"Желаю счастья": известный актер неожиданно высказался о предательнице Безрук

11:18

Когда перехватчики начнут массово сбивать дроны РФ: Буданов назвал срокиВидео

10:58

Китайский гороскоп на сегодня, 27 сентября: Быкам - цели, Козлам - драмы

10:33

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Ракам - уважение, Скорпионам - чуткость

10:31

Батареи будут греть лучше, а счета за отопление уменьшатся: что нужно сделатьВидео

10:27

Путин может завершить войну "хоть завтра": Келлог объяснил, что мешает РФ вывести войска

10:01

"Любила ходить в клуб": Могилевская раскрыла, как дала псевдонимы Барских и Дантесу

09:30

Россия атаковала Киев дронами: вспыхнули пожары, погиб мужчинаФото

08:58

Путин готовит новый сценарий войны в Украине: в ISW раскрыли стратегию Кремля

08:58

Трамп не подтвердил разрешение на производство ракет Patriot для Украины: что сказал

08:54

Гороскоп на завтра, 28 сентября: Тельцам — измена, Девам — успех

07:51

Атака РФ на Запорожскую область: трое человек погибли, ещё четверо получили ранения

05:00

Полнолуние станет счастливым периодом в любви для трех знаков зодиака – кто они

04:18

Куртки нужно чистить чаще, чем раз в сезон: эксперты объяснили в каких случаях

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

03:47

Что делать с косточкой авокадо: семь способов дать ей вторую жизнь дома

03:03

РФ заявляет об успешном наступлении на Харьковщине - Свитан объяснил, что происходит

02:26

Обладают сильным шестым чувством: какие знаки зодиака чувствуют больше других

01:10

Золотая находка спустя столетия: археологи раскрыли тайну 2700-летней гробницы

26 сентября, суббота
23:40

В Киеве гремели взрывы, РФ била дронами: что известно о раненых и "прилетах"Фото

23:08

Резкий скачок стоимости топлива: эксперт раскрыл, что будет с ценами

22:51

Хит 1981 года не покорил вершину чарта, но спустя 45 лет получил новое признаниеВидео

22:21

Невзоров: после "гастролей" мощей Донского потери россиян выросли втроемнение

22:20

Назван представитель Украины на "Детском Евровидении-2026"Видео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять