Период до 4 октября может стать временем важных финансовых решений и новых возможностей.

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Три знака китайского зодиака притягивают богатство и процветание до 4 октября / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Какие три знака могут улучшить финансовое положение

Кому стоит заговорить о повышении зарплаты

Кто получит шанс открыть новый источник дохода

До 4 октября 2026 года для представителей трех знаков китайского зодиака может открыться особенно благоприятный период в финансовой сфере. Согласно астрологическому прогнозу они получают возможность увеличить доходы, добиться справедливого вознаграждения за свою работу или сделать первые шаги к новому источнику заработка.

Однако для каждого из этих знаков путь к процветанию окажется разным. Змеям предстоит проявить решительность в денежных переговорах, Лошадям важно вовремя заметить перспективную возможность и не спешить с расходами, а Петухам придется проявить терпение и искренне поддерживать успех окружающих, пишет YourTango.

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Змея

Для Змеи начинается одна из наиболее перспективных в финансовом плане недель. Уже ее начало проходит под влиянием так называемого Дня успеха, поэтому вопрос, который долго оставался нерешенным, наконец может сдвинуться с мертвой точки.

В первую очередь это касается денег и справедливого вознаграждения. Если представители знака давно хотели поговорить о повышении зарплаты, пересмотреть условия сотрудничества или изменить финансовую часть соглашения, наступает подходящий момент для такого разговора.

Особенно сильной энергия Змеи будет с понедельника по четверг. В этот период возможны сразу несколько важных переговоров.

Во вторник представителям знака советуют не бояться прямо говорить о своих ожиданиях. Если вы считаете, что ваша работа стоит дороже, не стоит рассчитывать исключительно на то, что окружающие сами это заметят. Иногда необходимо самостоятельно заявить о своих интересах.

При этом торопить события не следует. Уже в среду ситуация может начать развиваться значительно быстрее, а четверг способен принести первые ощутимые результаты приложенных усилий.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Финансовая удача Змеи на этом не заканчивается. Ближе к выходным может появиться совершенно новая возможность, связанная с вложениями или дополнительным источником заработка.

Главное - не действовать импульсивно. Правильно выбранное направление потенциально способно принести хороший результат в будущем.

Таким образом, до 4 октября Змеям стоит сосредоточиться на переговорах, собственных интересах и поиске возможностей заставить заработанные деньги работать эффективнее.

Лошадь

Лошадь также входит в период повышенной финансовой удачи. Согласно китайскому гороскопу, дополнительное значение имеет то, что на этой неделе наступает день этого знака.

В результате Лошади получают своеобразную двойную порцию благоприятной энергии, связанную с успехом и материальным благополучием.

Причем представителям знака необязательно отчаянно гоняться за возможностями. Некоторые из них могут появиться самостоятельно.

Уже примерно во вторник вероятно событие, которое откроет новые перспективы. Для кого-то речь может идти о долгожданном платеже, который наконец поступит. Другие представители знака могут получить признание на работе.

Даже обычный на первый взгляд комплимент от руководителя или положительная оценка проделанной работы может иметь гораздо большее значение, чем покажется сначала. Это способно стать первым шагом к будущему повышению или расширению профессиональных возможностей.

Но есть важное условие: полученные деньги лучше не спешить тратить.

Середина недели не считается лучшим моментом для импульсивных покупок или необдуманного вложения средств в совершенно новый проект. Финансовая удача будет на стороне Лошади, однако это не означает, что необходимо рисковать всем сразу.

Лучше дождаться пятницы. Именно тогда может возникнуть ситуация, которая значительно лучше впишется в долгосрочный план по созданию финансовой стабильности.

Поэтому главный секрет успеха Лошади до 4 октября - не только получить деньги, но и правильно ими распорядиться.

Петух

Петухам придется немного подождать своей очереди. В начале недели представители знака могут наблюдать, как другие люди получают желаемое, достигают поставленных целей и празднуют свои победы.

Это способно вызвать смешанные чувства, особенно если сам Петух долго и упорно трудился ради аналогичного результата.

Однако именно реакция на чужой успех станет важной частью собственного пути к процветанию.

В понедельник хорошие новости может получить близкий человек или друг. Несмотря на естественное желание самому оказаться на его месте, Петуху важно не пытаться перетянуть внимание на себя.

Искренняя поддержка и способность порадоваться за другого человека могут неожиданным образом открыть новые возможности.

Уже во вторник успех еще одного знакомого способен сыграть важную роль. Его щедрость, совет или помощь могут подтолкнуть Петуха к совершенно новому направлению.

Главные события ожидаются ближе к пятнице. Этот день связан с энергией самого Петуха и подходит для начала нового дела.

Именно тогда терпение представителей знака может наконец окупиться. Возможность, которой раньше не было, появится в подходящий момент, а события предыдущих дней помогут понять, как ею воспользоваться.

Таким образом, богатство для Петуха приходит не через попытку обогнать всех окружающих, а через связи, терпение и готовность поддерживать других.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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