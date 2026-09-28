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Гороскоп Таро на завтра 29 сентября: Девам - говорить, Близнецам - решать

Алена Кюпели
28 сентября 2026, 10:58
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп-таро
Гороскоп Таро на 29 сентября / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Расклад Таро на вторник для Овна: Двойка Кубков

Любовные отношения должны строиться на равновесии. К счастью, вам выпала карта Двойка Кубков, символизирующая взаимность и доверие.

Во вторник вы с партнером будете смотреть на мир одинаково. Столкнувшись с проблемой, вы проявите чуткость к чувствам друг друга. Интересы партнера будут для вас важнее собственных, благодаря чему ваши отношения станут невероятно гармоничными.

Телец

Расклад Таро на вторник для Тельца: Десятка Пентаклей

Вы всегда ищете новые способы обрести чувство защищенности и стабильности. Поскольку во вторник Луна находится в вашем знаке, Десятка Пентаклей указывает на душевный комфорт и желание окружить заботой любимого человека.

Этот день подходит для построения долгосрочных планов в отношениях, которые вы хотите развивать. Возможно, задет будет вопрос семейного бюджета, и вы проявите в этом деле практичный подход.

Близнецы

Расклад Таро на вторник для Близнецов: Двойка Пентаклей

Вы от природы умеете делать несколько дел одновременно, и Двойка Пентаклей показывает, как вы балансируете между доходами и расходами.

Во вторник могут возникнуть неожиданные траты, и поначалу вы можете растеряться, не зная, как поступить. Однако вместо того чтобы поддаваться панике, вы возьмете паузу, чтобы спокойно разобраться в ситуации и решить, как действовать дальше.

Рак

Расклад Таро на вторник для Рака: Королева Пентаклей

Во вторник вы найдете способ удовлетворить потребности всех окружающих. Королева Пентаклей напоминает: когда вы делитесь своей любовью и энергией, важно сохранять равновесие.

Вы охотно дарите любовь и заботу другим, но не забываете и о собственных эмоциях. Вы не позволяете окружающим пользоваться вашей добротой. Вы уделяете внимание прежде всего тем, кто заботится о вас, и отвечаете взаимностью на полученное тепло.

Лев

Расклад Таро на вторник для Льва: Король Пентаклей

Лев - знак щедрый и уверенный в себе; когда вам выпадает Король Пентаклей, это означает, что вы не стремитесь произвести на кого-либо впечатление своей щедростью. Вы отдаете от чистого сердца, не преследуя скрытых целей и не ожидая ничего взамен.

Во вторник вы настроены романтично и умеете наслаждаться радостями жизни. Вы делаете любимому человеку подарок, который отличается практичностью и разумностью, руководствуясь принципом, что любовь должна проявляться в поступках, а не только в словах.

Дева

Расклад Таро на вторник для Девы: Восьмерка Пентаклей

Во вторник на первый план выходит вопрос: справедливо ли оплачивается ваш труд? Восьмерка Пентаклей тесно связана с темой оплаты услуг.

Если вы чувствуете, что ситуация несправедлива, у вас хватит смелости деликатно озвучить свои опасения. Вы оцениваете любые отношения с точки зрения их ценности и стремитесь к равноценному энергообмену.

Весы

Расклад Таро на вторник для Весов: Справедливость

Сегодня всё подвергается оценке. Карта "Справедливость" символизирует честность; во вторник вы не намерены закрывать глаза ни на что важное. Вы настаиваете на том, чтобы к вам относились справедливо и уважительно - так, как это приемлемо для обеих сторон.

Вы не испытываете чувства вины, поднимая проблемные вопросы, и хотите решать их оперативно. Будь то счета или личные отношения - вы всё пересматриваете и честно задаетесь вопросом: кажется ли вам происходящее справедливым?

Скорпион

Расклад Таро на вторник для Скорпиона: Умеренность

Карта "Умеренность" призывает вас к гибкости мышления и поиску "золотой середины". Скорпион, сегодня возникнет ситуация, требующая взглянуть на вещи под другим углом и подумать, что можно сделать иначе.

Для разрешения этой ситуации потребуется время. Вместо того чтобы раздражаться, вы ищете решения, требующие терпеливого подхода. Вы проявляете выдержку и понимаете, что спешка не всегда ведет к наиболее эффективному результату.

Стрелец

Расклад Таро на вторник для Стрельца: Туз Пентаклей

Начинается новый этап: у вас появляется шанс начать всё с чистого листа в одной из сфер жизни. Вторник располагает к свежим начинаниям. Туз Пентаклей указывает на финансовые перемены - например, на возможность полностью погасить какой-либо счет.

Необходимые средства помогут вам избавиться от долга. В отношениях напряженность спадает благодаря откровенному разговору, позволяющему добраться до самой сути проблемы.

Козерог

Расклад Таро на вторник для Козерога: Четверка Пентаклей

Вы высоко цените то, что досталось вам упорным трудом. Однако карта "Четверка Пентаклей" предостерегает: не стоит возлагать все надежды исключительно на деньги.

Во вторник постарайтесь заметить моменты, когда вы ставите финансовую безопасность выше других радостей жизни. Не позволяйте потребности в защищенности превращаться в чрезмерную осторожность, мешающую вам открыться любви.

Водолей

Расклад Таро на вторник для Водолея: Звезда

Во вторник вам будет легко обсуждать любые проблемы. Карта "Звезда" советует поделиться своими мыслями с другом - такой разговор принесет реальную пользу. Вы - человек с добрыми помыслами, стремящийся быть тем самым другом, который всегда придет на помощь в трудную минуту.

Вы оказываете финансовую поддержку, когда это возможно, или даете ценные советы, помогающие пролить свет на суть проблемы. Сегодня особенно важны непринужденные, доверительные беседы.

Рыбы

Расклад Таро на вторник для Рыб: Королева Кубков

Делитесь тем, что идет от чистого сердца, Рыбы. Королева Кубков символизирует эмоциональную наполненность и счастье, возникающее, когда ваши собственные потребности удовлетворены.

Во вторник вы замечаете тех, кто проявляет доброту и отвечает вам взаимностью. Вы воспринимаете доброту как проявление силы, которую стоит практиковать. Вам хочется проводить время с людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя в безопасности и ощущаете, что вас по-настоящему видят и понимают.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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