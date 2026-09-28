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Гороскоп на завтра, 29 сентября: Весам - облегчение, Водолеям - перемены

Руслана Заклинская
28 сентября 2026, 09:17
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Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 29 сентября для всех знаков зодиака.
Гороскоп на завтра, 29 сентября: Весам — облегчение, Водолеям — перемены
Гороскоп на 29 сентября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 сентября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 29 сентября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Не тратьте время на критику других, поскольку это может повлиять на ваше здоровье. Человек с большими планами и идеями привлечёт ваше внимание, но перед инвестициями проверьте его надёжность и искренность. Семейная жизнь будет мирной и гармоничной. Партнёр хорошо к вам относится, поэтому иногда может злиться. Вместо того чтобы резко отвечать, попробуйте понять его слова и мотивы. Ваши усилия на работе будут оценены по достоинству. Некоторые отправятся в дальнее путешествие, которое будет неспокойным, но полезным. В этот день возможна ссора из-за родственников, но в конечном итоге всё разрешится благополучно.

Гороскоп на завтра - Телец

В этот день вы будете находиться под чарами надежды. Ожидается увеличение дохода от прошлых инвестиций. Общественная активность вечером окажется лучше, чем вы ожидали. Неожиданное известие подарит вам сладкий сон. Вы почувствуете, что утратили творческое вдохновение, и вам будет трудно принимать решения. Родившимся под этим знаком зодиака стоит в свободное время почитать духовные книги, которые помогут преодолеть многие проблемы. Супружеская жизнь будет наполнена весельем, удовольствием и счастьем.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвящённая астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчёты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Не перенапрягайтесь и помните о полноценном отдыхе. Изучайте новые инвестиционные возможности, но принимайте решения только после проверки их надежности. Удачный день для восстановления старых контактов и отношений. Между влюблёнными будет царить особая близость. У вас есть способность многого достичь, поэтому пользуйтесь возможностями. В этот день всё будет складываться в вашу пользу. Физическая близость с мужем или женой будет особенно приятной.

Гороскоп на завтра - Рак

Друг может проверить вашу открытость и терпеливость. Будьте осторожны, не отступайте от своих ценностей и взвешенно принимайте решения. Вы хорошо заработаете, если будете инвестировать в консервативные активы. Семья поможет вам в кризисной ситуации. Наблюдая за другими, вы сможете освоить полезные навыки и укрепить уверенность в себе. Вас ждет романтический вечер с подарками и цветами. Краткосрочные курсы помогут освоить новые технологии и навыки. В этот день уделите больше времени мужу или жене - это положительно повлияет на вашу супружескую жизнь.

Гороскоп на завтра - Лев

Благоприятный день, и вы можете почувствовать облегчение после продолжительной болезни. Старый друг может посоветовать, как увеличить прибыль в бизнесе. Друзья и родственники будут требовать внимания, поэтому найдите время для себя. Не диктуйте любимому человеку, что делать, чтобы избежать конфликтов. В этот день на работе всё будет складываться хорошо. Путешествия помогут увидеть новые места и встретить важных людей. Может показаться, что партнёр уделяет вам мало внимания, но со временем вы поймёте, что он готовил для вас что-то особенное.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день вы будете активными и ловкими, а здоровье вас не подведёт. Не вкладывайте деньги в совместные предприятия и сомнительные финансовые схемы. Друзья и партнёр принесут уют и радость. Одинокие могут начать новые отношения. Ваша решительность и уверенность помогут проявить себя лучше, чем ожидалось. У рождённых под этим знаком будет достаточно времени для себя, чтобы заняться любимыми делами. Отсутствие поддержки со стороны партнёра в сложный момент может вас разочаровать.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Здоровье мужа или жены может стать причиной стресса и тревоги. В этот день у вас появится значительная сумма денег, что принесет душевное спокойствие. Родственники могут раскритиковать вашу привычку искать недостатки в других - лучше избавиться от нее. Ваша любовная история может принять новый поворот: партнер может заговорить о перспективе брака. Прежде чем принять решение, стоит взвесить все аспекты. Если партнер не сдержит обещание, не обижайтесь - лучше спокойно обсудить ситуацию. В свободное время вам понравится прогулка под ясным небом и свежим воздухом. После сложного периода супружеской жизни в этот день наконец наступит более светлый этап.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Сохраняйте самообладание, поскольку можете столкнуться с трудностями. Особенно контролируйте гнев. В этот день не одалживайте деньги родственникам, которые ещё не вернули предыдущую сумму. Будьте осторожны в высказываниях, чтобы не обидеть близких. Если любимый человек вас не понимает, проведите с ним время и откровенно поговорите. Родившиеся под этим знаком, связанные с внешней торговлей, могут добиться желаемых результатов. На работе вы сможете в полной мере проявить свои таланты. Вечером возможен конфликт с кем-то из близких, что испортит настроение. Жизненный партнер в этот день будет особенно заботиться о вас.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Улыбайтесь, ведь это лучшее средство от проблем. Если отправляетесь в путешествие, следите за ценными вещами и сумочкой, чтобы избежать кражи. В этот день в вашем доме соберутся гости, и вечер будет приятным. В личной жизни появится надежда. Завершите незаконченную работу, прежде чем на неё обратит внимание начальник. Не тратьте время на то, что больше не имеет значения. Если будете воспринимать партнёра как должное, это может привести к ссоре.

Гороскоп на завтра - Козерог

Очень удачный день для здоровья. Бодрое настроение придаст энергии и уверенности. Во второй половине дня финансовое положение улучшится. Вы можете получить хорошие новости, которые порадуют и вас, и семью, но важно контролировать эмоции. Будет трудно находиться вдали от любимого человека. Благодаря настойчивости и терпению вы достигнете своих целей. В этот день можете сходить с младшими членами семьи в парк или торговый центр. Разногласия во взглядах могут вызвать ссору с партнером.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день вам стоит расслабиться и заняться хобби или любимым делом. Вы можете получить деньги из неожиданного источника, что поможет решить финансовые проблемы. Друзья придут на помощь, если это понадобится. В отношениях будут царить сильная любовь и близость. На работе ведите себя в соответствии с обстоятельствами и не говорите лишнего, чтобы избежать неприятностей. Не забывайте уделять внимание членам семьи. Даже если вы поймёте это в этот день, изменить ситуацию может быть непросто. Супружеская жизнь может принять прекрасный оборот.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Самолечение может привести к зависимости от лекарств, поэтому перед их приемом проконсультируйтесь с врачом. Инвестиции могут оказаться выгодными, но сначала получите профессиональную консультацию. В этот день совместный досуг с семьей поможет расслабиться и улучшит настроение. Никто не сможет разлучить вас с любимым человеком. Давнее желание работать в сфере маркетинга может осуществиться, принеся радость и облегчение после длительного поиска работы. Кто-то из прошлого может связаться с вами и сделать этот день незабываемым. Партнер в этот день будет особенно заботливым.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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