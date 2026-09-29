Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам - сюрприз, Скорпионам - рост

Руслана Заклинская
29 сентября 2026, 12:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 30 сентября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам — сюрприз, Скорпионам — рост
Гороскоп на 30 сентября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 сентября
  • Что предвещают звёзды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 30 сентября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Импульсивность может негативно сказаться на вашем здоровье. В этот день вы можете потратить деньги на лечение партнера, но сбережения помогут справиться с расходами. Неожиданные хорошие новости принесут радость всей семье. Взгляд партнера скажет вам что-то особенное. На работе возможно повышение. День будет наполнен смехом и приятными событиями. В этот день вы поймёте, почему говорят, что браки заключаются на небесах.

Гороскоп на завтра - Телец

Благоприятный день для заботы о здоровье. В этот день благодаря представителю противоположного пола вы можете получить финансовую выгоду на работе или в бизнесе. Проведите спокойное время с семьёй и не позволяйте чужим проблемам портить вам настроение. Вам будет сложно выразить чувства любимому человеку. На работе не стоит говорить лишнего, чтобы не навредить своей репутации. Бизнесмены могут понести убытки из-за старых инвестиций. Студентам стоит меньше времени проводить перед телевизором и телефоном. В этот день партнер может показать себя не с лучшей стороны.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвящённая астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчёты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Не бойтесь учиться новому - ваш острый ум поможет легко усваивать знания. Финансовые трудности решатся благодаря поддержке друзей. Члены семьи или партнер могут вызвать некоторую напряженность. В этот день высоки шансы встретить особенного человека. Не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить. Зарубежная поездка может оказаться непростой, но поможет наладить важные контакты. Партнер в этот день поможет вам почувствовать настоящее семейное счастье.

Гороскоп на завтра - Рак

Хорошо отдохните, чтобы восстановить энергию. Вам стоит реализовать свой потенциал - сил у вас хватает, нужна лишь решимость. В этот день вы можете получить финансовую выгоду благодаря детям, что принесет радость. Близкие друзья или партнеры могут вас обидеть. Поездка на отдых поможет восстановить силы и вдохновение. Будьте честными и лаконичными - вашу решительность и навыки заметят. Деловые поездки принесут пользу в долгосрочной перспективе. Если вам не хватало любви партнера, в этот день вы почувствуете её особенно сильно.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день здоровье будет в отличном состоянии. Возможно заключение новой финансовой сделки и дополнительный доход. Взаимопонимание с партнером принесет счастье, мир и благополучие в дом. Просмотр последних публикаций любимого человека в соцсетях может приятно удивить. На работе вы можете получить комплименты. Планы провести время с партнером могут измениться из-за его или её плохого самочувствия. Супружеская жизнь может приятно удивить.

Гороскоп на завтра - Дева

Откажитесь от кофе, особенно если у вас проблемы с сердцем. В этот день должник может неожиданно вернуть вам деньги. Хорошее настроение членов семьи улучшит атмосферу дома. Сохраняйте теплоту в отношениях и не теряйте влюбленности. Из-за семейных проблем на работе может не хватать энергии. Бизнесменам стоит внимательнее следить за партнерами, которые могут навредить делу. Чувство юмора станет вашим козырем. Родственник может преподнести неожиданный сюрприз, который изменит ваши планы.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Практикуйте медитацию и йогу для духовного и физического благополучия. Все финансовые операции и обязательства выполняйте осторожно. Новость о пополнении в семье может вас очень порадовать - отпразднуйте это событие с близкими. Вас ждет искренняя и чистая любовь. На работе вы добьетесь успеха, если будете уверенно представлять свои идеи и проявлять решительность. Острая наблюдательность поможет вам опередить других. В этот день партнер будет особенно заботливым и любящим.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Несмотря на приподнятое настроение, вам будет не хватать человека, который не сможет быть рядом. Не тратьте слишком много денег, чтобы произвести впечатление на окружающих. Доминирующее поведение по отношению к семье может вызвать споры и критику. В любви вас могут неправильно понять. Сотрудники банковской сферы получат хорошие новости, а для некоторых возможно повышение. Поделитесь радостью с коллегами. В этот день вам захочется заняться любимыми делами из детства. Семья может повлиять на супружескую жизнь, но вместе вы сможете справиться с трудностями.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Празднование победы принесет вам большую радость, которой захочется поделиться с друзьями. В этот день вы поймёте, что для улучшения финансового положения стоит избегать лишних расходов. Вам будет сложно донести свою точку зрения до важных для вас людей. Не прибегайте к эмоциональному шантажу в отношениях. День благоприятен для отдыха и развлечений, но на работе внимательно следите за деловыми отношениями. В свободное время можете посмотреть фильм, хотя он может вас разочаровать. Партнер может не оказать ожидаемой поддержки в сложной ситуации.

Гороскоп на завтра - Козерог

Высокая уверенность в себе и легкий рабочий график оставят достаточно времени для отдыха. В этот день может быть заключена новая финансовая сделка и поступить дополнительный доход. Родственники могут преувеличивать незначительные проблемы. Обрученные почувствуют особое счастье рядом с любимым человеком. На работе возможны новые трудности, если вы не будете действовать дипломатично. Вы захотите посвятить свободное время заботе о матери, но срочные дела могут помешать. Ваши усилия по улучшению супружеской жизни дадут лучший результат, чем ожидалось.

Гороскоп на завтра - Водолей

Пожилым людям стоит позаботиться о здоровье. В этот день контролируйте расходы и покупайте только самое необходимое. Семья поддержит ваше мнение. В любви возможно разочарование, но не теряйте надежды. Общение с влиятельными людьми принесет интересные идеи и планы. Находите время для себя даже при напряженном графике. Вам и партнеру стоит давать друг другу больше личного пространства.

Гороскоп на завтра - Рыбы

У вас будет много энергии. В этот день бизнесменам стоит хранить деньги в безопасном месте из-за риска кражи. Участие в групповых мероприятиях поможет найти новых друзей. Вы будете скучать по любимому человеку. Поддержка старших и коллег повысит вашу уверенность. Семинары и выставки принесут новые знания и полезные контакты. Партнер может поссориться с вами под влиянием окружающих, но любовь и взаимопонимание помогут уладить ситуацию.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

12:06Украина
Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

11:05Аналитика
Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

11:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Последние новости

13:40

Лишат ли Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский дал ответ на петицию

13:35

Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчасВидео

13:21

Система призыва нуждается в изменениях - Терехов призвал ускорить реформирование ТЦК с целью искоренения коррупции и нарушений

12:45

Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химиюВидео

12:38

На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
12:24

Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам — сюрприз, Скорпионам — рост

12:06

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

11:42

О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

11:35

"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

Реклама
11:08

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

11:00

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

10:55

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:26

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

10:25

Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухнеВидео

10:21

Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненыеФото

09:45

СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек

09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

08:47

Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последнимВидео

Реклама
08:12

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

08:02

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

06:46

РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атакиФото

05:11

Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

04:08

Горячая вода, фольга и сода творят чудеса: для чего их рекомендуют смешиватьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

03:24

Как быстро отмыть стены от детских рисунков: классный лайфхак без ремонта

02:47

Как превратить старый пень в украшение двора: 10 креативных идей

02:15

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

01:27

РФ готовит 300 тысяч военных для нового наступления: "Мадяр" назвал главную цель

00:44

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осеньюВидео

00:15

Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

28 сентября, понедельник
23:53

РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

23:39

Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем

23:01

Доллар может подорожать до 46 гривен: известно, когда курс пойдет вверх

22:53

The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI векаВидео

22:11

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как сейчас выглядит актер

22:04

"Пора двигаться дальше": руководитель ЦПД при СНБО Коваленко уходит с должности

21:56

Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают

21:37

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальшеВидео

Реклама
21:33

"Сквозь боль": дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца

20:47

Почему осенью стоит посыпать дорожки в саду стиральным порошком: хитрый трюк

20:45

Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

20:19

ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

20:19

Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

19:49

Газон весной быстрее пойдет в рост: когда сделать последний покос в годуВидео

19:40

"Шахед" упал возле границы с Польшей, поврежден пункт пропуска - что известно

19:30

Обильный урожай и огромные головки чеснока: что сделать за 2 недели до посадкиВидео

19:17

"Должна заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине

19:10

США и Россия договорились об опасном оружии: Невзлин раскрыл деталимнение

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять