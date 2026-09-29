Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

Мария Николишин
29 сентября 2026, 11:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые люди могут особенно остро ощущать магнетическую силу роскоши.
Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом
Какие люди склонны к роскоши / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три даты рождения ассоциируются с роскошью
  • Кто не тратит деньги просто так

Каждый человек уникален, а значит, и его вкусы и предпочтения также исключительны. Однако дата рождения может влиять на склонность к определенным вещам.

Нумерологи Parade утверждают, что люди, родившиеся в определенные три дня, имеют природную склонность к роскоши, высокому качеству и изысканным вещам, пишет Главред.

видео дня

Когда рождаются люди, стремящиеся к роскоши

Родившиеся 17 января

Люди, родившиеся 17 января, появляются на свет под влиянием амбициозной и приземленной энергии Козерога. Их стремление к материальным благам также отражается в нумерологическом аспекте. Поскольку эта дата связана с числом 8 - символом земного успеха, - у таких людей очень четкие критерии в отношении денег, качества и достижений.

Они не склонны тратить деньги только ради самого процесса траты. Им нужны вещи, которые производят впечатление солидности, отличаются качеством исполнения и оправдывают вложенные средства. Они готовы подождать и накопить деньги на дизайнерскую сумку, выбрать лучший отель или потратить больше на вещь, которая будет служить им годами.

В глубине души их вкус часто тесно связан с ощущением собственных достижений. Изысканные вещи для них - это не просто внешний вид. Они могут символизировать жизнь, которую человек упорно строил, превращая неудачи в новые возможности.

Родившиеся 6 мая

Люди, родившиеся 6 мая, обладают врожденной любовью к комфорту и красоте. Нумерологи связывают число 6 с планетой любви - Венерой, а также с присущими ей темами: эстетикой, наслаждением, роскошью и материальным удовлетворением.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в качестве воскресной газетной вставки.

Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Их изысканный вкус проявляется во всем: от гардероба до обустройства дома. Они редко стремятся наполнить шкаф кучей случайных вещей. Они ищут то единственное пальто, сумку, кресло или украшение, которые идеально им подходят. В их сердце качество всегда преобладает над количеством.

В целом, люди, рожденные в этот день, не стремятся выставлять себя напоказ - и часто этого не делают. Однако они прекрасно понимают, как важно создавать гармоничное и красивое пространство, в котором другие чувствуют себя комфортно.

Родившиеся 6 октября

В людях, рожденных 6 октября, есть что-то особенное, присущее энергии Венеры. Эта дата приходится на период господства знака Весов, которым традиционно управляет Венера - планета, олицетворяющая красоту, наслаждение, отношения и ценности.

Люди, рожденные в этот день, обладают почти инстинктивным чувством того, что выглядит дорого. Их могут привлекать изысканные силуэты, красивые интерьеры, элегантные рестораны или любые вещи с продуманным дизайном. Для них решающее значение имеет то, как вещь представлена.

Из-за высоких стандартов им бывает непросто искать выгодные предложения. Они прекрасно понимают, когда сделка действительно выгодна, но также знают, когда лучше отложить деньги на вещь, которой они на самом деле стремятся обзавестись.

Какое значения чисел в нумерологии
Значение чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
день рождения нумерология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

11:05Аналитика
Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

11:00Война
Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Последние новости

11:42

О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

11:35

"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

11:08

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

11:05

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

11:00

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
10:55

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:26

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

10:25

Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухнеВидео

10:21

Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненыеФото

Реклама
09:45

СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек

09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

08:47

Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последнимВидео

08:12

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

08:02

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

06:46

РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атакиФото

05:11

Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

04:08

Горячая вода, фольга и сода творят чудеса: для чего их рекомендуют смешиватьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Реклама
03:24

Как быстро отмыть стены от детских рисунков: классный лайфхак без ремонта

02:47

Как превратить старый пень в украшение двора: 10 креативных идей

02:15

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

01:27

РФ готовит 300 тысяч военных для нового наступления: "Мадяр" назвал главную цель

00:44

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осеньюВидео

00:15

Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

28 сентября, понедельник
23:53

РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

23:39

Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем

23:01

Доллар может подорожать до 46 гривен: известно, когда курс пойдет вверх

22:53

The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI векаВидео

22:11

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как сейчас выглядит актер

22:04

"Пора двигаться дальше": руководитель ЦПД при СНБО Коваленко уходит с должности

21:56

Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают

21:37

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальшеВидео

21:33

"Сквозь боль": дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца

20:47

Почему осенью стоит посыпать дорожки в саду стиральным порошком: хитрый трюк

20:45

Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

20:19

ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

20:19

Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

19:49

Газон весной быстрее пойдет в рост: когда сделать последний покос в годуВидео

Реклама
19:40

"Шахед" упал возле границы с Польшей, поврежден пункт пропуска - что известно

19:30

Обильный урожай и огромные головки чеснока: что сделать за 2 недели до посадкиВидео

19:17

"Должна заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине

19:10

США и Россия договорились об опасном оружии: Невзлин раскрыл деталимнение

18:53

Великобритания на грани раскола: как возможный распад страны повлияет на НАТО

18:48

Реактивные "Шахеды" начали сбивать: Мадяр рассказал, чем Украина ответила на угрозу

18:44

Сумка, которая сделает образ стильным: Андре Тан назвал 5 модных моделей

18:32

Доллар, евро и злотый пошли в крутое пике: новый курс валют на 29 сентября

18:17

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чегоВидео

17:57

"Тревога нон-стоп": рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел "прилет"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять