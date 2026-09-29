Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

Некоторые люди могут особенно остро ощущать магнетическую силу роскоши.

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Какие люди склонны к роскоши / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие три даты рождения ассоциируются с роскошью

Кто не тратит деньги просто так

Каждый человек уникален, а значит, и его вкусы и предпочтения также исключительны. Однако дата рождения может влиять на склонность к определенным вещам.

Нумерологи Parade утверждают, что люди, родившиеся в определенные три дня, имеют природную склонность к роскоши, высокому качеству и изысканным вещам, пишет Главред.

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Когда рождаются люди, стремящиеся к роскоши

Родившиеся 17 января

Люди, родившиеся 17 января, появляются на свет под влиянием амбициозной и приземленной энергии Козерога. Их стремление к материальным благам также отражается в нумерологическом аспекте. Поскольку эта дата связана с числом 8 - символом земного успеха, - у таких людей очень четкие критерии в отношении денег, качества и достижений.

Они не склонны тратить деньги только ради самого процесса траты. Им нужны вещи, которые производят впечатление солидности, отличаются качеством исполнения и оправдывают вложенные средства. Они готовы подождать и накопить деньги на дизайнерскую сумку, выбрать лучший отель или потратить больше на вещь, которая будет служить им годами.

В глубине души их вкус часто тесно связан с ощущением собственных достижений. Изысканные вещи для них - это не просто внешний вид. Они могут символизировать жизнь, которую человек упорно строил, превращая неудачи в новые возможности.

Родившиеся 6 мая

Люди, родившиеся 6 мая, обладают врожденной любовью к комфорту и красоте. Нумерологи связывают число 6 с планетой любви - Венерой, а также с присущими ей темами: эстетикой, наслаждением, роскошью и материальным удовлетворением.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в качестве воскресной газетной вставки. Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Их изысканный вкус проявляется во всем: от гардероба до обустройства дома. Они редко стремятся наполнить шкаф кучей случайных вещей. Они ищут то единственное пальто, сумку, кресло или украшение, которые идеально им подходят. В их сердце качество всегда преобладает над количеством.

В целом, люди, рожденные в этот день, не стремятся выставлять себя напоказ - и часто этого не делают. Однако они прекрасно понимают, как важно создавать гармоничное и красивое пространство, в котором другие чувствуют себя комфортно.

Родившиеся 6 октября

В людях, рожденных 6 октября, есть что-то особенное, присущее энергии Венеры. Эта дата приходится на период господства знака Весов, которым традиционно управляет Венера - планета, олицетворяющая красоту, наслаждение, отношения и ценности.

Люди, рожденные в этот день, обладают почти инстинктивным чувством того, что выглядит дорого. Их могут привлекать изысканные силуэты, красивые интерьеры, элегантные рестораны или любые вещи с продуманным дизайном. Для них решающее значение имеет то, как вещь представлена.

Из-за высоких стандартов им бывает непросто искать выгодные предложения. Они прекрасно понимают, когда сделка действительно выгодна, но также знают, когда лучше отложить деньги на вещь, которой они на самом деле стремятся обзавестись.

Значение чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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