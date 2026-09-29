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Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Мария Николишин
29 сентября 2026, 02:15
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Проблемы, с которыми знаки зодиака сталкивались ранее, наконец-то будут решены.
Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот
Кому удастся забыть о проблемах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто получит поддержку и сможет решить проблемы
  • Кому удастся успешно завершить важные дела

Жизнь четырех китайских знаков зодиака станет намного проще после 29 сентября. В китайском гороскопе вторник – это Полный день, которым управляет энергия Огненной Крысы.

Астрологи YourTango говорят, что такие дни отличаются активностью и продуктивностью. Энергия Огненной Крысы способствует тщательности и вниманию к деталям, пишет Главред.

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Бык

29 сентября вы получите необходимую поддержку для достижения своих целей. Вы будете действовать неторопливо и взвешенно, но для качественного выполнения задач вам понадобится команда. Вы можете обратиться за помощью, и люди окажутся рядом с вами именно тогда, когда они понадобятся.

Дракон

Во вторник вы предстанете в образе авторитетного лидера. Энергия этого дня даст вам необходимый импульс, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. Беседы будут складываться в вашу пользу, и вы легко найдете общий язык почти со всеми. Проблемы решатся, а возможности сами придут без лишних усилий.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Обезьяна

Вторник раскроет вашу остроту ума, и вы найдете ей удачное применение в общении. Также может возникнуть проблема, из-за которой придется скорректировать график. Гибкость мышления позволит увидеть все возможные варианты. Быстрая смена курса позволит вам по-новому взглянуть на ситуацию, которую вы раньше не осознавали.

Крыса

29 сентября вы будете готовы к решительным действиям. Вы будете решать проблемы как настоящий профессионал и легко переходить к сути в разговорах. Вы почувствуете заметный оптимизм и будете доверять собственной интуиции. Энергия этого дня обеспечивает необходимую структуру для успешного завершения дел.

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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