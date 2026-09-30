Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

Китайские знаки зодиака наконец-то перестанут унывать.

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Каким знакам зодиака скоро станет легче / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака получат шанс изменить свою жизнь

Кто перестанет грустить и сможет двигаться вперед

Для четырех китайских знаков зодиака полоса трудностей закончится после 30 сентября. В китайском гороскопе среда - это День открытия, которым управляет энергия Огненной Овцы.

Астрологи YourTango отмечают, что влияние энергии огня помогает сдвинуть дела с мертвой точки. При этом помощь приходит именно тогда, когда казалось, что надежды уже нет, пишет Главред.

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Каким знакам зодиака удастся решить все проблемы

Кролик

Вы - человек, который стремится, чтобы все происходило быстро и легко. В среду дело, на изменения в котором вы надеялись, наконец начнет развиваться.

Кроме того, в вашей личной жизни также могут произойти перемены. Сначала это может вызвать некоторое разочарование. Однако позже вы поймете, что не можете ждать, пока кто-то другой сделает первый шаг.

Свинья

В среду вам станет ясно, какие дружеские отношения стоят вашего времени. Кто-то покажет свое истинное лицо, и вы поймете, кто поддержит вас в трудную минуту.

Вы также поймете, что не стоит все делать в одиночку. Кто-то может неожиданно предложить помощь, даже без вашей просьбы. Отказываться от этого не стоит.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

30 сентября - это время новых возможностей для вас. Вы увидите, что налаживание контакта с определенным человеком может привести к большому успеху. Вы знаете: когда люди делятся идеями, часто случается что-то хорошее.

Возможность, которая появится в среду, может быть чем-то таким, о чем вы даже не задумывались раньше. Тем не менее это интересно, и вам нравится идея попробовать что-то новое. Это отличный способ ознакомиться с различными вариантами, не ограничивая себя чем-то одним.

Коза

30 сентября перед вами откроются двери новых возможностей, и вы вполне готовы уверенно войти в них. Вас будет окружать мощная энергия поддержки, которая поможет осуществить важные изменения в жизни.

Одна из ваших задач - прервать молчание и получить ответ, которого вы так долго ждали. Вы поймете: если разговор должен состояться, инициатива должна исходить от вас.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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