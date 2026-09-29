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Гороскоп Таро на завтра 30 сентября: Близнецам - говорить, Тельцам - прямолинейность

Алена Кюпели
29 сентября 2026, 15:44
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 5 марта
Гороскоп Таро на 30 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Паж Мечей

Овен, вы сохраняете любопытство к мелочам, но помните: не стоит верить каждому услышанному слову. Паж Мечей указывает на то, что вы прекрасно понимаете, что именно стоит игнорировать. Вокруг вас будет вестись много разговоров, но вам захочется отделить действительно важную информацию от второстепенной. У любой истории всегда есть несколько сторон.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Королева Мечей

В среду залогом вашего душевного спокойствия станет ясное и четкое общение. Королева Мечей предостерегает от сарказма; лучше разговаривать с людьми так, как вы хотели бы, чтобы они разговаривали с вами.

Возможно, сегодня вам придется обозначить границы в общении с другом, который требует от вас больше времени, чем вы можете уделить. Вполне нормально сказать, что у вас нет свободных минут. Будьте доброжелательны, но прямолинейны.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Маг

В среду вы настроены на активное общение. Карта "Маг" напоминает, что коммуникабельность - одна из ваших сильных сторон, особенно сейчас, когда Луна входит в ваш знак.

Не забывайте использовать свой голос для создания новых возможностей. Вы можете не просто говорить о своих желаниях, но и реально воплощать их в жизнь.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Верховная Жрица

Верховная Жрица напоминает о необходимости проявлять осмотрительность. Хотя вы стремитесь к близости и доверительному общению, это не значит, что нужно рассказывать всем подряд то, что вы знаете, или делиться личными подробностями, которые лучше оставить при себе.

Кто-то может попытаться вторгнуться в вашу жизнь глубже, чем вам комфортно. Важно не раскрывать все карты, пока вы не будете уверены, что готовы впустить этого человека в свое личное пространство.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Шестерка Жезлов

Лев, важный разговор может помочь вам добиться признания в кругу коллег или друзей. Шестерка Жезлов указывает на то, что ваши идеи высоко ценятся. Люди прислушиваются к вашим словам и восхищаются вашим вкладом в общее дело.

Не позволяйте гордости помешать вам принять комплимент - не стоит отмахиваться от похвалы. Вместо этого вы позволяете увидеть себя таким, какой вы есть, - даже если то, над чем вы работаете, пока еще не идеально.

Дева

Карта Таро для Девы на среду: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей призывает вас в среду работать с особой тщательностью. Вы учитесь выводить имеющиеся у вас навыки на качественно новый уровень.

Вам представится возможность пересмотреть результаты прошлых трудов и усовершенствовать их. Порой даже небольшая корректировка играет решающую роль: она превращает просто хорошую работу в блестящую.

Весы

Карта Таро для Весов на среду: Справедливость

Весы, сегодня крайне важно разобраться в фактах, прежде чем делать поспешные выводы.

То, что вы услышите в среду, может показаться справедливым, но карта Справедливость советует провести собственную проверку. Не позволяйте дружбе или иным факторам влиять на ваше мышление и определять, во что вам верить.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на среду: Семерка Мечей (перевернутая)

Честность сегодня - залог безопасности завтра. Ваши слова могут внести ясность и устранить царящую путаницу.

Перевернутая Семерка Мечей напоминает: в среду важнее открыто обсудить ситуацию, чем хранить молчание.

Признавайте свои ошибки, но не бойтесь просить разъяснений, если чего-то не понимаете или считаете, что информация была неверной.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на среду: Рыцарь Мечей (перевернутый)

Стрельцы, вам не обязательно всегда высказываться первыми.

В среду важно сбавить темп. Перевернутый Рыцарь Мечей предостерегает от поспешных разговоров в ситуациях, когда суждениям нужно время, чтобы "догнать" стремительный поток мыслей.

Старайтесь не поддаваться эмоциям там, где лучше сначала остановиться и все обдумать.

Козерог

Карта Таро для Козерога на среду: Король Мечей

Король Мечей олицетворяет ясное мышление. В среду доверяйте своим чувствам, но, когда это возможно, отдавайте предпочтение логике.

Сегодня предстоит принять важное решение; вам нужно оценить, что будет лучше всего именно для вас в сложившихся обстоятельствах. Обращайтесь за советом, когда это необходимо, но не бойтесь отложить решение на потом, если чувствуете, что вам нужно больше времени.

Водолей

Карта Таро для Водолея на среду: Туз Мечей

Вас внезапно озаряет ясность мысли, и вы искренне удивляетесь тому, как не замечали чего-то раньше. Туз Мечей символизирует идею, возникающую словно из ниоткуда, - и вы вдруг понимаете, как решить проблему.

К вам приходит понимание того, что делать дальше. Туман неопределенности рассеивается, и теперь вы можете гораздо лучше оценить сложившуюся ситуацию.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на среду: Двойка Мечей

Вы получаете противоречивую информацию от друзей, и из-за этого трудно решить, чьей версии событий верить.

Двойка Мечей - это карта сомнений и нерешительности; она говорит о том, что вам не обязательно принимать решение прямо сейчас. Можно подождать, пока ситуация прояснится, а вы сможете задать дополнительные вопросы.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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