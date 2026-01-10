Укр
Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

Алена Кюпели
10 января 2026, 10:50
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 11 января
Гороскоп Таро на 11 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Король Жезлов

Вы готовы проявить инициативу и приступить к работе над проектом, который отложили. Новый год заставляет вас мыслить прогрессивно. Ваша ежедневная карта Таро, Король Жезлов, подчеркивает лидерство, основанное на видении и ответственности, и вы готовы действовать целенаправленно и приступить к важному проекту.

Области, где эта энергия будет наиболее полезна, связаны с вашей карьерой, и, возможно, вы будете тесно сотрудничать с начальником или другой авторитетной фигурой. Чувствуя большую решимость в достижении цели, вы демонстрируете личную убежденность, которая внушает доверие окружающим.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Шестерка Пентаклей

Телец, карта Таро Шестерка Пентаклей помогает определить и измерить баланс между богатством и бедностью.

Вы замечаете дисбаланс в отношениях или деловом партнерстве, который вы молча терпели.

Вы готовы к решению проблемы и стремлению к справедливому отношению. Небольшое изменение в вашем поведении восстановит спокойствие без неприятной конфронтации. Вы увидите искреннее улучшение во взаимном уважении.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Паж Мечей

Паж Мечей символизирует честное общение и открытость к вопросам. Вам захочется делиться и проявлять любопытство, что способствует развитию разговоров. Сегодня ваша цель — исследование.

Вместо того чтобы собирать информацию ради обучения, вы сосредотачиваетесь на том, чего не понимаете или что считаете излишне расплывчатым. Вы работаете с другими и ведете открытые беседы, пытаясь понять, что происходит. Вы не делаете поспешных выводов или предположений, вместо этого позволяете процессу показать вам то, что вам нужно знать.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Королева Кубков

Рак, ваша ежедневная карта Таро на воскресенье, 11 января, — Королева Кубков, которая символизирует эмоциональный интеллект и самоуважение. Сегодня вы гораздо более проницательны.

Вы понимаете, что истинная сила заключается не в резкой реакции на информацию, а в умении решить, стоит ли вообще что-либо говорить. Вы уважаете свои эмоциональные границы и решаете поставить себя на первое место, а не идти на компромисс, угождая другим ради мира.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Тройка Жезлов

Карта Таро "Тройка Жезлов" призывает к терпению и долгосрочному видению. В воскресенье вам не захочется сидеть сложа руки и ждать, пока жизнь сама собой сложится; вместо этого вам следует занять позицию, позволяющую создать определенный результат.

Что-то, что вы начали делать ранее, начинает проявлять признаки жизни, даже если это не совсем очевидно сейчас. Сегодня благоприятствует совершенствованию, а не попыткам расти или сдерживаться.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Восьмерка Пентаклей

Ваша ежедневная карта Таро на воскресенье, 11 января, — Восьмерка Пентаклей, символизирующая ученичество и усердие.

Вам предоставляется возможность чему-то научиться у учителя, наставника или друга. Вы обращаете свое внимание на мастерство и достигаете того, к чему стремитесь.

Весы

Карта Таро для Весов на воскресенье: Справедливость

Весы, карта Таро "Справедливость" символизирует честность и стремление к равенству, а также судебные разбирательства.

Сегодня вы пытаетесь оценить истину и разобраться в неясных деталях. Неопределенность проясняется, а неясность обретает структуру.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на воскресенье: Смерть

Смерть символизирует завершение, ведущее к прекрасным началам. На горизонте маячит новое начало, Скорпион, и вы все еще испытываете печаль по поводу того, что было потеряно, чтобы освободить место для нового.

Вы чувствуете, что ваш рост — это естественное развитие ваших улучшений и успехов. Вы больше не пытаетесь договориться с прошлым, потому что вы перешагнули его порог.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на воскресенье: Умеренность

Стрелец, ваша карта Таро на воскресенье, 11 января, — Умеренность, которая призывает вас быть терпеливыми и рассудительными.

Сегодня поощряйте умеренность, а не спешку, чтобы поскорее закончить начатое. Вы используете свои амбиции мудро и размеренно. Вы знаете, что время, терпение и выносливость помогают вам обрести внутреннюю силу.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Десятка Пентаклей

Козерог, Десятка Пентаклей символизирует долгосрочное изобилие. Сегодня вы принимаете множество практических решений, и каждое из них поддерживает ваше видение и жизнь, которую вы хотите.

Начиная с 11 января, ваше будущее основано на решениях, и это не случайность. Вы представили себе то, чего хотели, и это сбылось.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей символизирует прямолинейное мышление и решительные действия.

11 января ваша ясность ума помогает вам избегать колебаний и преодолевать чрезмерное обдумывание, беспокойство и неуверенность в себе. Сегодня вы говорите с убежденностью, что помогает вам обрести уверенность, необходимую для решительных действий.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Верховная Жрица

Ваша карта Таро на воскресенье, 11 января, — Верховная Жрица, которая символизирует внутреннюю мудрость и тихую проницательность. Рыбы, остановитесь на мгновение и прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Тихая стойкость задает тон вашему общению с высшей силой. Прозрения углубляют ваше понимание того, что вам нужно делать и почему.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

