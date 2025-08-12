Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Алена Кюпели
12 августа 2025, 18:39
248
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 августа
Гороскоп Таро на 13 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Солнце, перевёрнутое положение

Овен, жизнь идёт хорошо, но, возможно, есть несколько сфер, которые всё ещё требуют вашего внимания. Сегодняшняя карта Таро для вашего знака зодиака — Солнце, перевёрнутое положение. Хотя это всё ещё очень оптимистичная карта, она указывает на некоторые личные проблемы, которые необходимо решить.

Они мешают вам сиять и обрести желаемое счастье. Поэтому 13 августа 2025 года возьмите ситуацию в свои руки и займитесь этими проблемами. Посмотрите, что из этого получится.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Справедливость, перевёрнутое положение

Телец, вы переживаете непростые времена. Вам пришлось столкнуться с несколькими ситуациями, в которых, казалось, чаша весов склонилась в пользу всех остальных, но не в вашу, и вы проделали большую часть работы.

Карта Таро "Справедливость" в перевёрнутом положении 13 августа — это карта сочувствия, которая поможет вам справиться с любой ситуацией, когда вы чувствуете себя обделённым.

Возможно, вы не знаете, почему и как вы разрешите отношения, которые кажутся вам несбалансированными, но для начала стоит сдержать часть своей энергии и обдумать всё как следует.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Туз Кубков

Близнецы, одинокие или в паре, Туз Кубков символизирует прекрасные, зарождающиеся отношения на горизонте. Вы можете увидеть, как текущий партнёр разжигает свою изначальную искру или как разгорается тлеющий уголь любви в новом партнёрстве.

13 августа 2025 года лучше не думать о том, почему или как угасает романтика. Вместо этого подумайте о том, что вы хотите дать другому человеку и какие чувства вы ему дарите.

Ваше счастье придёт, если вы откроете своё сердце и дадите себе возможность ощутить тесную связь с тем, кому нравится ваше общество.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Пятёрка Пентаклей

Рак, будьте честны в своих чувствах. Хотели бы вы больше общаться с друзьями или участвовать в общественной жизни, чтобы знакомиться с новыми людьми? Пятёрка Пентаклей призывает ценить отношения, и сейчас самое время заводить связи, которые наполнят ваше время радостью и смыслом.

С приближением конца летних месяцев всё сильнее возникает желание найти свою компанию. 13 августа 2025 года начните с чего-то. Узнайте о местных мероприятиях, которые проходят в вашем сообществе, и познакомьтесь с другими людьми.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Девятка Пентаклей, перевёрнутая

Как вы определяете богатство, Лев? Перевёрнутая Девятка Пентаклей часто проявляется, когда человек больше ценит то, что в его кармане, чем то, что в его сердце.

Сегодня проведите небольшой обзор своих приоритетов. Вы сосредоточены на тратах или зарабатывании денег больше, чем на заботе о себе или на наслаждении временем с семьёй и друзьями? 13 августа 2025 года посмотрите, как вы можете изменить ситуацию, чтобы ваша жизнь вернулась в порядок.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Король Пентаклей

Дева, вы любите усердно трудиться, чтобы построить самодостаточную жизнь. Вы можете размышлять о том, каково это — иметь кого-то, кто заботится о вас, но есть также и та часть вас, которая хочет заботиться о себе сама.

Сегодняшняя карта Таро, Король Пентаклей, предлагает вам задуматься о том, какой вы хотите видеть свою жизнь. Сколько вы зарабатываете? Где вы живёте? Кто есть в вашем мире? Решите стремиться к желаемому.

Весы

Семерка Жезлов в перевёрнутом положении на сегодня для Весов

Весы, вполне нормально, что бывают дни, когда вы чувствуете себя слегка перегруженным всем, что нужно сделать. Каждый день приносит свои проблемы, и вы пытаетесь найти способ всё уладить, несмотря ни на что; вы испытываете сильное чувство удовлетворения.

13 августа 2025 года перевёрнутая Семерка Жезлов напомнит вам о необходимости относиться к жизни с нежностью и вниманием к деталям. У вас всё в порядке, Весы. Вы — знак равновесия!

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Восьмёрка Пентаклей

Скорпион, вы — сильный тип личности, и одной из сильных сторон вашего знака зодиака является способность концентрироваться на работе. Что ж, вам повезло, ведь если в последнее время вы боролись с прокрастинацией, похоже, ваше внимание вернётся к вам.

13 августа 2025 года ваша карта Таро, Восьмёрка Пентаклей, указывает на пик мастерства и продуктивности. Не позволяйте дню пройти без пользы.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Десятка Пентаклей, перевёрнутая

Стрелец, сегодняшняя карта Таро, Десятка Пентаклей, перевёрнутая, символизирует беспокойство, связанное с финансовой безопасностью и деньгами. Сегодня вам нужно услышать от своей карты: планируйте будущее уже сейчас.

Уделяйте время каждый день на составление годового и пятилетнего планов, чтобы иметь представление о том, как предвидеть возможные проблемы, которые могут возникнуть сегодня. Имея тщательно продуманную стратегию, вы можете быть уверены в успехе.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Суд (перевёрнутая)

Иногда сомнения в себе могут возникать, когда всё идёт настолько хорошо, что вы задаётесь вопросом, откуда взялся этот негативный внутренний голос. Но 13 августа 2025 года вам, возможно, стоит задуматься о том, что вы думаете о себе, и поработать над этим.

Сегодняшняя карта Таро, Суд (перевёрнутая), рассказывает о вас и вашем восприятии себя. Козерог, есть ли в прошлом нерешённые проблемы? Если да, подумайте о том, чтобы поработать над ними с другом, консультантом или доверенным психотерапевтом.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Двойка Пентаклей

Всё случается, Водолей. Будучи аналитическим знаком зодиака, который размышляет о событиях ещё долго после того, как они произошли, вы скоро получите ответ на вопрос "почему?". Но сейчас, 13 августа 2025 года, ваша задача — принять то, что происходит в вашей жизни сегодня.

Завтра может измениться. У вас может быть целый жизненный план, но затем появляется что-то ещё и отвлекает. Будьте гибкими. Возможно, сегодня вам нужно чему-то научиться, что поможет вам, когда жизнь вернётся в нормальное русло.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Иерофант

Каждому нужен наставник, включая вас, Рыбы. Сегодняшняя карта Таро Иерофант — знак того, что на этой неделе вы можете найти своего человека. Когда вы меньше всего этого ожидаете, вы можете найти надёжного, открытого и доброго человека, который возьмёт вас под своё крыло и поможет найти ответ.

Итак, 13 августа просите о том, чего хотите, и не стесняйтесь. Никогда не знаешь, сколько пользы может принести то, что вы позволите себе быть открытым и говорить о своих потребностях.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп таро на год
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:28Украина
"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

20:25Украина
Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

19:52Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Последние новости

20:53

Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

20:28

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:25

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

20:10

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

20:06

Рост стипендий и зимнее поступление: Зеленский анонсировал изменения для студентов

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
19:52

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

19:51

"Усик держит мои пояса в аренде": неожиданный вызов для украинского боксера

19:38

"Запад серьезно взялся за Путина": Кремлю грозит нефтяной удар

19:31

Филипп Киркоров срочно покинул РФ - где он теперь

Реклама
19:25

Несколько дней Украина будет под влиянием антициклона: какой будет погода

19:10

Мюнхенская ловушка на Аляскемнение

19:08

"Какая-то бабушка придумала": зачем вяжут на руки платки во время похоронВидео

19:00

Двести грамм и они спелые: огородница поделилась дедовским методом без химииВидео

18:55

Как питалась принцесса Диана, чтобы оставаться стройной: не ела этот продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

18:32

Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

18:09

Что нужно с иконой дома 13 августа: приметы, которых стоит придерживаться

18:04

Пятна от пота и дезодоранта исчезнут на глазах: понадобится копеечный продукт

18:03

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

17:43

Где прячется черненькая из НеАнгелов с секретным ребенком - стилист раскрыл тайну

Реклама
17:31

Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

17:21

Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он называлсяВидео

17:12

Где спрятался попугай: только люди с суперспособностями его увидят

16:55

От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызуновВидео

16:53

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:52

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

16:41

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:24

Враг усилил давление на двух важных направлениях: куда рвутся россияне

16:15

"Ситуация очень сложная, запас прочности экономики РФ подошел к концу": что ждет РоссиюВидео

16:05

Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

15:59

Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

15:50

У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

15:43

Среди старого хлама найдете сокровище: советские часы, которые стоят тысячиФото

15:35

У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

15:24

Порошенко потратил $200 тыс на лечение диабета в Лондоне, потому что когда-то уничтожил поддержку инсулинозависимых – военный

15:11

Как сказать на украинском "утренник" и "транжир": ни за что не догадаетесь самостоятельноВидео

15:07

"Реальное изменение на поле боя": Сибига рассказал, как работает чешская инициатива

15:05

Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

14:52

Об этом знали лишь единицы: украинцам раскрыли секрет увеличения пенсии

14:34

Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

Реклама
13:58

Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

13:57

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:54

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

13:12

Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

12:54

Что РФ готовит вместо окончания войны: Зеленский о переговорах Трампа с Путиным

12:49

Минус радиолокационный комплекс: в Крыму уничтожен мощный радар

12:48

Пожарные машины мчатся с сиренами: дроны атаковали Татарстан

12:22

Что мешает выспаться и расслабиться: восемь промахов в декоре спальни

12:09

"Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять