Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Алена Кюпели
12 февраля 2026, 12:32
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 февраля
Гороскоп Таро на 13 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Шестерка Мечей, перевернутая

Иногда у вас просто слишком много дел. Овен, 13 февраля, Шестерка Мечей в перевернутом положении говорит о чувстве загнанности в ловушку.

Когда эти негативные эмоции всплывают, напомните себе, что вы можете выбирать, на чем сосредоточиться. Вам не нужно быть всем или делать все для людей. Вы можете выбрать что-то одно и объединить все остальное. Будьте стратегически настроены сегодня, чтобы найти время для радости.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Четверка Кубков, перевернутая

Телец, цените то, что у вас есть. 13 февраля у вас происходит так много замечательных вещей одновременно. Ваша ежедневная карта Таро, Четверка Кубков в перевернутом положении, означает сдвиг в вашем мышлении. Вместо того чтобы видеть неудачи или упущенные возможности, вы видите хорошее.

Вы обнаруживаете, что все, что вам нужно, находится в пределах досягаемости. Ваша жизнь не скучна и не лишена блеска. Так и должно быть, и у вас есть сила это изменить.

Близецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Туз Жезлов, перевернутый

Туз Жезлов, перевернутый, говорит о задержке или блокировке творчества. Правда в том, что иногда идеи приходят нелегко. 13 февраля вам нужно стимулировать свое воображение, пробуя что-то новое и отправляясь в приключения.

Вы можете прогуляться или встретиться со старым другом, который занимается чем-то новым. Посмотрите фильм не из вашего любимого жанра. Попробуйте что-нибудь новое, чтобы пробудить в себе интерес к жизни.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Десятка Пентаклей, перевернутый

13 февраля ваша ежедневная карта Таро, Десятка Пентаклей, перевернутая, указывает на финансовую нестабильность. Когда вы не уверены в своем будущем экономическом положении, это может вызывать чувство страха и беспокойства. Однако сегодняшний ободряющий совет — направить эту энергию в действие.

Сделайте что-нибудь, что, как вы знаете, поможет вам укрепить свою позицию. Сократите расходы или пересмотрите свой бюджет, чтобы увидеть, где вы можете уменьшить траты. Поговорите с кем-нибудь, кто хорошо разбирается в цифрах, чтобы узнать, не увидит ли он упущенную вами возможность.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Туз Кубков, перевернутый

Любовь — это одновременно и эмоция, и поступок, но 13 февраля вам трудно установить с ней связь. Ваш перевернутый Туз Кубков означает заблокированный поток позитивных чувств.

Если вы чувствуете отчуждение от своего сердца, пора что-то с этим сделать. Вы можете настроиться на себя, будучи снисходительными к себе. Вам не нужно преодолевать то, что заставляет вас чувствовать себя грустным или подавленным. Эмоции помогают направлять любовь, когда их принимают.

Девы

Карта Таро на пятницу для Девы: Шестерка Пентаклей

Сосредоточьтесь на хорошем, Дева. Шестерка Пентаклей символизирует щедрость и благотворительность. Вы находитесь в прекрасном положении, чтобы помочь нуждающемуся.

13 февраля часть вас будет неохотно делиться тем, что у вас есть. Но постарайтесь не слишком много думать о нехватке или самосохранении. Вместо этого, смотрите на мир сквозь призму изобилия. В тот момент, когда вы сделаете шаг веры, произойдет много чудесных вещей.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Король Жезлов, перевернутый

Будьте осторожны, Весы. Человеку очень легко перейти от доброты к бесчувственности. 13 февраля перевернутый Король Жезлов указывает на проблемы, проистекающие из чрезмерных потребностей и обязанностей.

Вы можете отделить переживание от чего-то другого и не позволить чьему-то плохому дню повлиять на вас. Вы не можете изменить поведение человека, но вы можете контролировать свое собственное отношение к нему.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Паж Пентаклей, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро, Паж Пентаклей, перевернутая, напоминает вам о том, как складывается жизнь. У вас могут быть все мечты мира, но без системы, которая поможет их воплотить в жизнь, вы можете потерпеть неудачу.

Возможно, вам казалось, что одной страсти достаточно для достижения цели, но сегодня вы понимаете, что вам нужно больше. Остановитесь на мгновение и сделайте шаг назад. Оцените общую картину. Решите, что 13 февраля станет вашим новым первым днем.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Перевернутая Девятка Пентаклей

Не страшно сказать, что что-то выходит за рамки бюджета. 13 февраля перевернутая Девятка Пентаклей говорит о бережливости или экономических проблемах. Все дело в вашем взгляде на вещи, Стрелец.

Вы можете рассматривать ограничения как возможность стать более дисциплинированным и сильным. Или же вы можете видеть в них ограничения, которые ограничивают ваше счастье. Выбор сегодня за вами.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Королева Пентаклей

Вам может что-то нравиться, и даже нравиться, но вам не нужно позволять эмоциям контролировать вас. Королева Пентаклей говорит о сильной заботе и о том, как вы справляетесь со своими чувствами.

13 февраля вы можете решить, как будете добиваться желаемого в жизни: заботливый подход или чрезмерно напористый. Решите, какой из них вам больше подходит.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Маг

Вы можете найти то, что вам нужно в этой жизни, Водолей. 13 февраля карта Таро "Маг" символизирует связь между духовным и физическим.

Вы находите способ направить энергию своей души в позитивные действия, которые приводят к желаемым результатам. Позвольте своему разуму улавливать сигналы, указывающие на ваши следующие шаги. Вам будет легче идти по пути, предназначенному вам судьбой, когда вы будете связаны со своей высшей силой.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Рыцарь Кубков

Будьте собой, Рыбы. 13 февраля Рыцарь Кубков подчеркивает ваше изящное и доброе поведение, независимо от того, как к вам относятся другие.

Сегодня вы демонстрируете класс и изящество в стрессовых ситуациях. Вы показываете, что значит идти по правильному пути. Когда жизнь становится трудной, вы просто становитесь добрее.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
