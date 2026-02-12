Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Кто переедет в другую страну? Кого ждут американские горки в любви? Кто получит большую должность? Анжела Перл дала прогноз.

Солнечное затмение 17 февраля запустит необратимые процессы - прогноз / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Кто сильнее всего почувствует влияние затмения

Почему переменам не стоит сопротивляться

17 февраля 2026 года состоится солнечное затмение в знаке Водолея, открывающее двухлетний цикл затмений по оси Водолей-Лев, и его влияние ощутят все знаки зодиака. Затмение принесет значительные перемены и трансформации, требующие адаптации и доверия к судьбе.

Водолеи и Львы являются главными "героями" этого цикла затмений. Их ждут самые значительные изменения, особенно в сфере отношений и окружения.

Особенно сильно влияние затмения почувствуют люди, родившиеся 17 февраля или имеющие асцендент в 28-м градусе Водолея.

Детальный прогноз опубликовала астролог и таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

По ее словам, самое главное - не сопротивляться затмению.

"Потому что затмение — это как навигатор, как будто ангел-хранитель или Вселенная берёт нас за плечи и поворачивает: "Вы немножко съехали с трассы своей судьбы, давайте мы вас повернём — вам нужно вот туда". А потом, когда уже спустя цикл затмений, спустя год-два, мы поворачиваемся, оглядываемся назад и думаем: "Как хорошо, что это случилось". В результате все будет к лучшему. Только нужно плыть по этому течению и доверять судьбе, доверять Вселенной", - подчеркнула астролог.

Овен

Затмение в 11 доме гороскопа, который отвечает за социум. Могут появиться новые друзья. Ваше окружение будет меняться. Вы начнёте работать в новой команде или создадите свою группу единомышленников.

Сатурн входит в ваш знак, и очень сильно это проявится на вашей индивидуальности, внешности. Может быть, вы будете худеть, менять стиль, документы или фамилию.

Уран выходит из второго дома денег, поэтому с финансами станет намного легче.

11-й дом у нас ещё тоже связан с любовью и детьми. Может, ваши друзья или родственниками вас с кем-то познакомят. Не исключено, что у вас родится ребёнок.

Телец

Затмение в десятом доме гороскопа. Это дом карьеры, амбиций, достижений, карьеры, работы. В ближайшие два года вас ждут перемены в этой области.

У вас поменяются цели. Вы решите профессию поменять, возглавите какую-то компанию, вам предложат новую работу.

Поменяется статус в ближайшие два года. Например, вы выйдете замуж или разведётесь, родится ребёнок, и вы станете родителями.

Вы можете получить какой-то приз, награду, победу в конкурсе, вас наградят за вашу работу.

Не исключены события в жизни вашего отца: он женится, разведётся, ребёнок у него родится, он получит повышение.

Сатурн будет возвращать вас в прошлое. Начнется цикл очищения, избавления от того, что уже не нужно.

Близнецы

Затмение будет в девятом доме гороскопа, который отвечает за расширение кругозора, потому что это сектор путешествий. Вы можете начать больше путешествовать в ближайшие два года. Не исключена эмиграция в другую страну, оформление документов на ПМЖ или гражданство. Оформление может занять два года.

Уран входит в ваш знак, и он сделает вашу жизнь более непредсказуемой. Эта планета всегда приносит сюрпризы. Ваше окружение будет меняться. Придёт больше людей других национальностей, младше по возрасту или людей с какими-то прогрессивными взглядами.

Раки

У Раков затмение будет в восьмом доме гороскопа, который отвечает за финансы. Ситуация может быть связана со сменой работы, повышением зарплаты, получением наследства или денег от инвестора.

В целом, доходы поменяются: у кого-то в лучшую сторону, у кого-то - в худшую.

У вас могут начаться очень доверительные и близкие отношения с кем-то. Вы можете погрузиться в какие-то мистические ритуалы. Может, вы начнёте работать с психологом, прорабатывать какие-то психологические травмы.

Лев

Львов ждут американские горки в отношениях. Отношения будут меняться. У кого-то это встреча любви всей своей жизни, а кого-то ждет развод, расставание, смена одних отношений на другие. Всё зависит от того, насколько ваши отношения честны, искренни, насколько они основаны на любви, потому что затмения высвечивают правду.

Будет меняться ваше окружение, появятся новые друзья. Вам предложат бизнес-отношения, коллаборацию, важный контракт.

Дева

У Дев затмение в шестом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за работу, решение вопросов, каких-то задач. Вы можете поменять профессию или уйти с работы на несколько лет.

Возможно, у вас появится домашнее животное.

Очень большой фокус в ближайшие два года будет на здоровье. Может, вы пойдёте в спортзал, начнете заниматься с тренером, поменяете питание, бросить курить или употреблять алкоголь.

Уран может освободить вас от ответственности, которую нести уже тяжело. Работа будет легче, но при этом вы сможете больше зарабатывать.

Весы

У Весов затмение будет в пятом доме гороскопа. Это дом радости, удовольствий.

Вам нужно наслаждаться, получать удовольствие. Вы можете встретить любовь всей вашей жизни. Вас ждет влюблённость, роман, свидания, встречи, поездки, путешествия, подарки. Может быть, даже выигрыш в лотерею, потому что пятый дом — это выигрыш в конкурсах, соревнованиях, лотереи.

Также затмение проявит что-то о том человеке, с которым у вас сложились отношения. Может быть, в вашей жизни есть любовный треугольник, и это проявится.

Не исключена новость о беременности, рождение ребёнка, крестины.

Сатурн может и разорвать отношения — как личные, романтические, так и рабочие.

Уран выходит из вашего восьмого дома денег. К маю должно завершиться решение финансовых вопросов.

Скорпион

У вас затмение 17 февраля будет в четвёртом доме гороскопа — это сектор, который отвечает за место жительства. Вы будете что-то продавать, оформлять документы, вступать в наследство. Переезд очень возможен во время затмений.

Могут быть перемены в составе семьи. Например, родится ребёнок. Или вы войдёте в чью-то семью: выйдете замуж, женитесь и будете жить с родителями мужа или жены. Может быть, мама приедет к вам жить.

Уран входит в сектор денег, поэтому будет меняться финансовая ситуация. Не исключено неожиданное наследство в виде недвижимости. В течение семи лет у вас фокус будет на финансах.

Стрелец

У Стрельцов затмение в третьем доме гороскопа. Третий дом — это контакты. знакомства. У вас будет новое окружение, появятся новые навыки. Вы можете начать писать книгу, выступать публично, пройти курсы. Ваш круг общения очень сильно расширится.

Это затмение даёт вам смелость. Потому что третий дом — это не просто " я хочу", а "я могу, я умею, я действую". Вы как будто начнёте показывать свои таланты, своё умение, начнёте работать с новыми людьми или с новыми клиентами.

Могут быть какие-то события в жизни ваших родственников, сестры, брата, которые отразятся и на вас.

Не исключена покупка новой машины. Может, вы начнёте больше ездить. Актуальной будет тема переезда, связанного с браком, разводом, детьми или любовью.

Уран также принимает участие в этом затмении и входит в седьмой дом брака, отношений и разводов. Эта планета очень чёткая, быстрая, резкая, и вы сразу увидите, как повернётся ситуация в ваших отношениях.

Возможен брак с необычным человеком (другая национальность, возраст, вера) или расставание/развод, разрыв контрактов. Появится желание свободы и независимости.

В целом, жизнь Стрельцов будет очень быстро меняться.

Козерог

У Козерогов начинается цикл затмений по второму и восьмому домам гороскопа. 17 февраля будет затмение во втором доме доходов, денег, финансов, зарплаты. Затмение всегда меняет ситуацию или высвечивает её такой, какая она есть на самом деле. Может быть, вы поменяете работу, будет новая должность. Не исключено, что вы решите уволиться или начать свой бизнес. Финансовая ситуация будет меняться — это 100%, отметила астролог.

Сатурн и Уран, которые участвуют в этом затмении, меняют знаки. Они управляют этим затмением и добавляют сюда тонов. Сатурн входит на два года в ваш четвёртый дом гороскопа и может дать переезд.

Не исключены перемены в семье. Может, вы съезжаетесь или разъезжаетесь с кем-то, появится новый член семьи.

Уран входит в шестой дом — это сектор баланса, здоровья и работы. Вероятны перемены в работе, в бизнесе или в вашей команде.

Объем работы сократится, и у вас будет больше свободного времени, при этом не исключено увеличение заработка.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Водолей

Затмение в первом доме. Вас ждет новая жизнь, обновление, омоложение. Появится новая энергия, желание жить по-новому. Раскроются ваши таланты. Вы проявите сове истинное "я". Не исключены изменения во внешности, стиле, возможно, фамилии/имени. Появятся новые амбиции и планы.

Затмение окажет очень сильное влияние на отношения (романтические, партнерские). Водолеев ждет любовь, помолвка, брак. К сожалению, также возможны разводы, расставания, разрыв контрактов, увольнения.

Сатурн покидает второй дом финансов. Вас ждет облегчение финансовой ситуации, улучшение дел с деньгами.

Уран входит сектор любви, удовольствий, путешествий, творчества. Возможен роман с необычным человеком (иностранец, большая разница в возрасте). Не исключены сюрпризы от детей, возможно рождение ребенка. В целом, Водолеев ждет глубокая личная трансформация.

Рыбы

Затмение в 12-м доме. Цикл затмений в вашем знаке завершается. Будет фокус на самопознании, исцелении (в том числе и магическом). Вы будете видеть вещие сны, знаки.

Раскроется ваш творческий потенциал (писательство, музыка, рисование). Появится интерес к эзотерике (астрология, Таро, рейки). Вас ждут встречи с кармическими людьми из прошлых жизней, поездки в места силы, монастыри, ретриты.

В жизни Рыб начинается двухлетний период очищения от ненужного, избавления от травм и ненужных людей. Появится внутренняя свобода, ясность ума, подготовка к новому этапу жизни.

Не исключены неожиданные изменения в жилищных условиях.

Смотрите видео - Астрологический прогноз Анжелы Перл солнечное затмение 17 февраля 2026:

