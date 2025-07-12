Гороскоп Таро на завтра 13 июля: Девам - новое начало, Стрельцам - везение

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 13 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Шестерка Пентаклей, перевёрнутая

Сегодняшний расклад Таро для Овна предупреждает: будьте бдительны. 14 июля 2025 года Шестерка Пентаклей, перевёрнутая, предвещает появление манипуляторов. Часто это происходит, когда кто-то преследует свои цели и хочет, чтобы вы подчинялись.

Вы можете не чувствовать связи с ситуациями, которые не соответствуют вашему жизненному предназначению или личным целям. Прозрачность — ключ к тому, чтобы не стать угодником другим. Оставайтесь верны себе сегодня.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Смерть, перевёрнутая

Если что-то должно закончиться, зачем это откладывать? Карта Таро Смерть 14 июля может стать тем самым толчком, который вам нужен, чтобы разорвать связи и отпустить кого-то из своей жизни.

Следующая глава вашей жизни поначалу может показаться неловкой без человека, который, как вы думали, будет рядом; однако иногда это путешествие носит временный характер, позволяя вам учиться друг у друга.

Близнецы

Сегодняшний расклад Таро для Близнецов: Справедливость

Близнецы, сегодняшняя карта Таро сообщает вам, что бремя свалится с ваших плеч. Вы всё сделали правильно, поэтому 14 июля ждите заслуженной награды.

Карта Таро "Справедливость" может указывать на судебное разбирательство. Она также может указывать на то, что с вами обошлись несправедливо, но проблема с другим человеком или организацией начнёт решаться.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Шестерка Кубков, перевёрнутая

Рак, пора отпустить то, что вы переросли, и двигаться к светлому будущему. Вы очень сентиментальная душа, цепляющаяся за воспоминания, но не забывайте, что у вас впереди целое будущее. Вам ещё так много воспоминаний.

И хотя сентиментальная часть вас всегда будет связана с тем, кем вы когда-то были, важно продолжать расти и процветать, чтобы стать тем, кем вам суждено быть.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Четверка Кубков

Лев, обратись к себе и позволь себе по-настоящему разобраться в своей главной причине. Сегодняшняя карта Таро призывает к размышлениям и созерцанию. Четверка Кубков призывает тебя переосмыслить свои идеи, мысли и решения. Возможно, тебе кажется, что ты эгоистичен, когда так сосредоточен только на своих личных целях.

Но первый шаг к личному успеху и помощи другим — это лучше узнать себя. Как узнать, что ты можешь сделать, если не следуешь самым сокровенным желаниям своего сердца? Как узнать, где ты можешь помочь другим, если не полностью посвятил себя самоосознанию?

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Тройка Мечей, перевернутая

Даже душевная боль имеет свой предел. 14 июля то, что разбивало тебя в прошлом, больше не будет препятствовать твоему счастью. Ты увидишь сияющий свет, яркий луч надежды.

Вас, Дева, ждёт нечто невероятное, что подскажет вам путь к более здоровому будущему. Отметьте сегодняшний день в своём календаре. Независимо от того, с чем вы сталкиваетесь сейчас — хорошим или не очень — это начало чего-то большого!

Весы

Карта Таро на сегодня для Весов: Пятёрка Жезлов

Немного здоровой конкуренции полезно для духа, Весы, и 14 июля ваша карта Таро Пятёрка Жезлов указывает на то, что вам, возможно, придётся преодолеть трудности.

Возможно, сегодня вам придётся проявить себя, что, на первый взгляд, может показаться излишним.

Однако, если вы примете вызов и проявите свою крутость, вы станете сильнее, чем когда-либо прежде.

Скорпион

Карта Таро на сегодня для Скорпиона: Двойка Пентаклей

Скорпион, сегодня вам, возможно, придётся совмещать несколько важных проектов. Карта Таро Двойка Пентаклей — знак того, что вас ждёт насыщенный день.

При наличии множества задач обязательно структурируйте свой день так, чтобы уделять каждому нужное количество времени.

Хотите ли вы позволить себе ненужные занятия или отвлекающие факторы? Нет! 14 июля ваша цель — максимальная концентрация.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Солнце

Стрелец, вас ждёт позитивный знак. 14 июля карта Таро "Солнце" означает, что сегодняшние дела сами собой дадут о себе знать и принесут вам удачу и везение.

Возможно, у вас будет несколько неудачных стартов в отношениях или на работе, но не позволяйте негативным моментам заставить вас думать, что весь день испорчен. Вместо этого сохраняйте веру в то, что, несмотря ни на что, хорошие люди добиваются положительных результатов, даже если вам придётся приложить немного больше усилий, чтобы увидеть их воплощение.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Паж Кубков

Открой своё сердце, Козерог. Что бы ты ни делал — будь то любовь, увлечения или что-то простое, например, общение с друзьями, — открытое сердце подготовит тебя к вдохновению от других.

Вы смотрите на мир с ожиданием, и Вселенной гораздо легче говорить с вами. 14 июля избегайте замыкания в себе и эмоциональной закрытости.

Паж Кубков просит вас прислушиваться к своему внутреннему голосу. Сегодня он говорит с вами активнее.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Десятка Жезлов, перевёрнутая

Водолеи, важно воспринимать свои проблемы такими, какие они есть: не как бремя, а как возможности учиться и расти. 14 июля ваша перевёрнутая Десятка Жезлов — знак надежды. Вы чувствуете, что на вас слишком много всего происходит, и в сутках слишком мало часов?

Возможно, вам нужно взглянуть на вещи с новой точки зрения. Одно небольшое изменение вашего взгляда на вещи может быть достаточным, чтобы вернуть себе более позитивный взгляд на вещи.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Десятка Мечей

Рыбы, сейчас Десятка Мечей указывает на то, что в вашей жизни наступил болезненный период. Вы можете почувствовать боль разочарования или предательства со стороны друзей или того, кого вы когда-то любили. Возможно, ваше разочарование связано с собой.

Вы думали, что сделаете что-то, но подвели себя? День может быть тяжёлым, но ваши чувства не ограничиваются только этим. Худшее из них положит начало пути исцеления, который выведет вас на новый уровень сознания.

Говорите. Пишите о своих мыслях и чувствах. Будьте готовы разобраться в том, что вы переживаете, и знайте, что вы не одиноки. Люди, которые рядом, чтобы помочь и поддержать вас в этом пути.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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