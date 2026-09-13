Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Рыбам - усилия, Девам - забота о себе

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 14 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Дьявол (перевернутый)

Овны, вы любите начинать всё с чистого листа, и с выпадением перевернутого аркана "Дьявол" одна из привычек, которая вам не по душе, наконец останется в прошлом. Вы больше не пытаетесь договориться с самим собой - вместо этого вы выбираете то, что полезно и лучше всего для вас.

Луна входит в знак Скорпиона, что предвещает откровенность и глубокое исцеление. В понедельник вы отказываетесь от компромиссов и начинаете жить так, чтобы вам не было стыдно за свои поступки.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Девятка Пентаклей (перевернутая)

Девятка Пентаклей олицетворяет качества, которые вам присущи: самодостаточность и умение грамотно распоряжаться финансами.

В понедельник вы сделаете всё возможное, чтобы достичь уровня, вызывающего уважение и восхищение. Однако вы не будете действовать в одиночку, Телец. Когда Луна перейдет в знак Скорпиона, вы поддержите своего партнера. Вы стремитесь к тому, чтобы в выигрыше оказались все!

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Пятерка Кубков (перевернутая)

Вы нацелены на исцеление и движение вперед. В вашем мире нет места и времени для грусти. Ни за что, Близнецы! В понедельник вы думаете только о позитиве.

Пятерка Кубков обычно ассоциируется с разочарованиями. Но поскольку карта выпала в перевернутом положении, ситуация меняется, и вы больше не смотрите на жизнь сквозь призму поражения. Вы чувствуете себя уверенно и сильно!

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Туз Жезлов

У вас огромный потенциал, Рак, и порой вы чувствуете, как энергия бьет через край, побуждая попробовать что-то новое и смелое.

В понедельник Туз Жезлов призывает вас выйти за привычные рамки. Какую бы идею ни подсказало воображение, попробуйте воплотить ее в жизнь и посмотрите, что получится. Результат может приятно вас удивить.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Двойка Пентаклей (перевернутая)

Притормозите, Лев. В последнее время вы взвалили на себя так много дел, что рискуете перегореть и стать раздражительным! В понедельник перевернутая карта "Двойка пентаклей" призывает вас пересмотреть список дел, которые вы считаете обязательными для ежедневного выполнения, и задуматься: действительно ли они требуют вашего внимания прямо сейчас? Некоторые задачи можно отложить или вовсе не выполнять. Единственный способ понять это - проанализировать, как вы распоряжаетесь своим временем.

Дева

Карта Таро для Девы на понедельник: перевернутый "Туз кубков"

Вы всегда отличаетесь организованностью и пунктуальностью, когда дело доходит до выполнения необходимых задач. Но даже вам, Дева, не помешает передышка. Вы ведь тоже человек.

Пришло время проявить любовь к себе. Перевернутый "Туз кубков" символизирует нежную заботу о себе. В понедельник, несмотря на возможную суету и множество дел, важно поставить на первое место собственное самочувствие.

Весы

Карта Таро для Весов на понедельник: перевернутый "Суд"

Дело не в вас, Весы: моменты неуверенности в себе - это совершенно нормально. Возможно, вы не понимаете, почему начинаете во всем сомневаться, хотя еще мгновение назад были твердо уверены в том, что вам нужен этот человек или эта ситуация.

В понедельник перевернутый "Суд" указывает на то, что сомнения и неуверенность - неотъемлемая часть вашего пути; возможно, так вы учитесь оставаться верными себе, независимо от того, какие чувства испытываете в данный момент.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Императрица (перевернутая)

Что ж, Скорпион, если ты задавался вопросом, кто же позаботится о тебе, пока ты помогаешь всем остальным, - карты Таро услышали твои мысли.

Перевернутая Императрица указывает на излишества и чрезмерную самоотдачу. Сейчас твоя щедрость не знает границ - порой даже во вред тебе самому, - и в понедельник тебе предлагается задуматься о причинах такого поведения. Твои намерения могут быть самыми чистыми, но пока что стоит сбавить обороты.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Туз Пентаклей

Стрелец, твое финансовое положение меняется к лучшему. Туз Пентаклей в понедельник сулит улучшение материального состояния: ты не только сможешь оплатить счета, но и останешься в плюсе.

Проделанная работа наконец начинает приносить плоды, и твои усилия вознаграждаются по заслугам.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Двойка Кубков

Ого, Козерог! Похоже, человек, который тебе нравится, испытывает к тебе взаимные чувства, о чем ты, возможно, даже не догадывался. Двойка Кубков символизирует гармоничные, поддерживающие отношения, основанные на взаимности.

В понедельник признаки сближения станут очевидными и ясными. Возможно, даже прозвучит признание в любви, которое ты так хотел услышать, но не был уверен, что оно вообще возможно.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Восьмерка Мечей

Сейчас у тебя (или у кого-то из твоих друзей) возникло странное убеждение, будто ты зашел в тупик. Ситуация может казаться настолько запутанной, что выход из нее кажется практически невозможным.

Однако Восьмерка Мечей напоминает: нет ничего невозможного, даже если решение пока скрыто от глаз. В понедельник все еще может оставаться неясным, но вскоре ситуация прояснится.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Отшельник

Есть дела, которые нужно выполнить в одиночку, и в понедельник ничто не должно мешать тебе воспользоваться этой возможностью.

Карта Отшельника призывает отстраниться от мирской суеты и уделить время самому себе - то самое время, которое порой так трудно выкроить. Приложив немного усилий, вы сможете это найти - и оно того определенно стоит.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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