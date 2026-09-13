Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Марина Иваненко
13 сентября 2026, 11:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Два года испытаний и разочарований подходят к концу для четырёх знаков зодиака. Их ждут перемены в любви, карьере и финансах.
Кто же в конце концов получит заслуженные награды
Кто наконец получит заслуженные награды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие следы оставит этот тяжелый период в прошлом
  • Для кого начнется полоса успеха и благополучия
  • Кому прогнозируют перемены в любви и карьере

Последние два года прошли под знаком суровых испытаний, эмоциональной боли и сплошных разочарований. Причиной этого был сложный коридор затмений на оси Рыбы - Дева, который длился еще с сентября 2024 года. Впрочем, этот сложный период подходит к концу, открывая для четырёх знаков зодиака новый этап благополучия, успеха и заслуженных наград. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, пережитые трудности не были напрасными - они стали подготовкой к масштабным жизненным изменениям.

видео дня

Близнецы

Больше всего ударов судьбы в течение двух лет вы получали в личной жизни. Измены, разочарования и болезненные разрывы остаются позади. Впереди новый цикл, посвященный построению здоровых и глубоких отношений. Вы усвоили сложные уроки, и теперь Вселенная готовит вам встречу с партнером, который подарит долгожданную любовь и стабильность.

Дева

Вы прошли через один из самых тяжелых периодов, ведь неудачи затрагивали практически все сферы - от карьеры до личных отношений. Теперь начинается полная перезагрузка. Впереди один из самых успешных периодов в вашей жизни, когда прошлые усилия начнут приносить щедрые плоды, а проблемы постепенно будут решаться.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Стрелец

Изнурительный труд без видимого результата и ощущение, что вас не ценят на работе, наконец уходят в прошлое. Новый астрологический период открывает перед вами мощные карьерные перспективы. Барьеры, которые блокировали финансовые потоки и профессиональный рост в течение последних двух лет, начнут рушиться, освобождая путь к высоким доходам и признанию.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Токсичные связи, плохое отношение и болезненные расставания долгое время истощали ваш эмоциональный ресурс. Очистив свое пространство от разрушительных людей, вы готовы принять настоящие чувства. Новый этап принесет в вашу жизнь надежных партнеров, готовых дарить заботу и уважение. У вас есть все шансы встретить человека, с которым вы разделите остаток жизни.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:14Политика
РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

10:03Война
РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Последние новости

11:56

Отнюдь не "ясень": как правильно назвать дерево на украинском языке

11:36

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

11:27

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

11:07

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

10:53

Защита от бед и приток денег в дом: как проводить древний ритуал с мылом

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
10:14

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:03

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

08:45

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:41

В Татарстане прогремели взрывы: под ударом дронов мог оказаться НПЗ в НижнекамскеВидео

Реклама
08:10

Украина 30 лет искала себя: Андрусив о том, как новая идеология может всё изменитьмнение

07:47

В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ

05:32

Зацветут пышным ковром: как и когда правильно сажать гиацинты осеньюВидео

04:23

Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

03:41

Тест на IQ: нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд

03:03

Изобретатели были против: какое слово должно было заменить привычное "алло"

01:40

Космос преподнес жуткую загадку: астрономы столкнулись с пугающим открытием

12 сентября, суббота
23:48

Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

23:02

Четыре даты рождения любят жизнь в одиночестве: что делает их счастливыми

22:46

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответВидео

Реклама
22:31

Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

22:13

"Человек из 2198 года" напугал предсказанием: какая трагедия все изменит

21:52

У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

21:39

Ошибка на день рождения: почему нельзя дарить деньги

21:27

Унитаз может быть грязнее, чем кажется: все дело в детали, о которой забываютВидео

20:28

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атакиВидео

20:19

Женщина купила платье за бесценок: находка принесет ей стократную прибыльВидео

19:24

Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машиныВидео

19:10

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиеныВидео

19:10

5000 долларов за поддержку Трампа: Денисенко раскрыл план перед выборамимнение

18:58

Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

18:48

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:30

Большинство делает это слишком рано: когда на самом деле отбивные нужно солить

18:23

"Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

18:11

Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

18:05

Женщина купила дом без осмотра и теперь живет в пещере: что ее удивило

17:36

Жир больше не проблема: простой и быстрый способ очистить шкафы на кухнеВидео

17:21

Как убрать брызги масла во время жарки - кухня больше не будет в жиру

17:21

"Получает один актер": звезда украинских сериалов раскрыла самый высокий гонорар

16:47

Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

Реклама
16:35

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:25

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

16:24

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:12

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

16:02

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

16:01

Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

15:59

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:34

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

15:26

"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к мируФото

15:23

Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладитьВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять