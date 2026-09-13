Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

Три знака зодиака привлекут любовь и счастье 13 сентября. Прямое движение Лилит поможет им оставить сомнения и открыть новую главу в отношениях.

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Три знака зодиака притянут любовь и счастье / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Какие три знака зодиака притянут любовь и счастье

Как прямое движение Лилит изменит их личную жизнь

Что поможет им избавиться от сомнений и открыть сердце чувствам

Прямое движение Лилит 13 сентября 2026 года может стать символической точкой перемен в личной жизни трех знаков зодиака. По мнению астрологов, Тельцы, Весы и Скорпионы смогут оставить позади сомнения и открыть новую страницу в отношениях.

Считается, что переход Лилит к прямому движению помогает освободиться от сожалений, страхов и внутренних запретов, которые мешают принимать любовь. В этот период переживания прошлого могут утратить прежнюю силу, а желание перемен окажется сильнее привычки отступать. Об этом пишет Your Tango.

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Особенно заметно влияние этого астрологического события могут ощутить представители трех знаков зодиака.

Телец

Тельцы могут неожиданно понять, что долгое время сами закрывали себе дорогу к отношениям. Неуверенность и опасение вновь столкнуться с разочарованием заставляли их сомневаться даже тогда, когда рядом появлялся подходящий человек.

Прямое движение Лилит поможет представителям знака иначе взглянуть на собственные переживания. Они осознают, что страхом можно управлять и что прошлые неудачи не определяют дальнейшую личную жизнь.

Главным изменением станет готовность впустить любовь и перестать заранее ожидать неблагоприятного финала. Такое решение может положить начало более счастливому и эмоционально насыщенному периоду.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Весы

Весы нередко кажутся окружающим открытыми, доброжелательными и уверенными, однако внутри могут сомневаться в том, заслуживают ли они искренней любви. Заниженная самооценка способна мешать им замечать симпатию и принимать теплые чувства других людей.

События 13 сентября подтолкнут представителей знака к переоценке отношения к себе. Весам станет проще увидеть собственные достоинства и отказаться от привычки концентрироваться на недостатках.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовь к себе может заметно изменить и общение с окружающими. Когда Весы перестанут сомневаться в собственной привлекательности, другие также смогут увидеть их с новой стороны. Астрологи считают это началом благоприятной главы в романтической сфере.

Скорпион

Скорпионы могут обнаружить, что в последнее время намеренно или неосознанно избегали близости. Попытки защититься от возможной боли постепенно привели к одиночеству и сожалениям, а выбранная стратегия не принесла желаемого спокойствия.

Прямое движение Лилит способно стать для представителей знака моментом эмоционального освобождения. Накопившийся негатив начнет отступать, уступая место надежде и готовности довериться другому человеку.

Скорпионам больше не захочется бороться с собственными чувствами. Если они позволят себе быть открытыми, в их жизни может начаться период, наполненный любовью, душевным теплом и ощущением долгожданных перемен.

Ранее Главред писал о том, что три знака китайского зодиака ждет богатство. Петух, Змея и Лошадь получат больше возможностей для привлечения процветания и достатка, однако для этого им придется действовать, а не просто ждать удачи.

Также сообщалось о том, какие знаки зодиака вскоре почувствуют облегчение. Астрологи говорят, что стихия воды связана с эмоциями, а под знаком Собаки эта энергия отражает отношения и верность.

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