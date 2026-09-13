Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

Константин Пономарев
13 сентября 2026, 11:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Три знака зодиака привлекут любовь и счастье 13 сентября. Прямое движение Лилит поможет им оставить сомнения и открыть новую главу в отношениях.
Три знака зодиака притянут любовь и счастье
Три знака зодиака притянут любовь и счастье / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака притянут любовь и счастье
  • Как прямое движение Лилит изменит их личную жизнь
  • Что поможет им избавиться от сомнений и открыть сердце чувствам

Прямое движение Лилит 13 сентября 2026 года может стать символической точкой перемен в личной жизни трех знаков зодиака. По мнению астрологов, Тельцы, Весы и Скорпионы смогут оставить позади сомнения и открыть новую страницу в отношениях.

Считается, что переход Лилит к прямому движению помогает освободиться от сожалений, страхов и внутренних запретов, которые мешают принимать любовь. В этот период переживания прошлого могут утратить прежнюю силу, а желание перемен окажется сильнее привычки отступать. Об этом пишет Your Tango.

видео дня

Особенно заметно влияние этого астрологического события могут ощутить представители трех знаков зодиака.

Телец

Тельцы могут неожиданно понять, что долгое время сами закрывали себе дорогу к отношениям. Неуверенность и опасение вновь столкнуться с разочарованием заставляли их сомневаться даже тогда, когда рядом появлялся подходящий человек.

Прямое движение Лилит поможет представителям знака иначе взглянуть на собственные переживания. Они осознают, что страхом можно управлять и что прошлые неудачи не определяют дальнейшую личную жизнь.

Главным изменением станет готовность впустить любовь и перестать заранее ожидать неблагоприятного финала. Такое решение может положить начало более счастливому и эмоционально насыщенному периоду.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Весы

Весы нередко кажутся окружающим открытыми, доброжелательными и уверенными, однако внутри могут сомневаться в том, заслуживают ли они искренней любви. Заниженная самооценка способна мешать им замечать симпатию и принимать теплые чувства других людей.

События 13 сентября подтолкнут представителей знака к переоценке отношения к себе. Весам станет проще увидеть собственные достоинства и отказаться от привычки концентрироваться на недостатках.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовь к себе может заметно изменить и общение с окружающими. Когда Весы перестанут сомневаться в собственной привлекательности, другие также смогут увидеть их с новой стороны. Астрологи считают это началом благоприятной главы в романтической сфере.

Скорпион

Скорпионы могут обнаружить, что в последнее время намеренно или неосознанно избегали близости. Попытки защититься от возможной боли постепенно привели к одиночеству и сожалениям, а выбранная стратегия не принесла желаемого спокойствия.

Прямое движение Лилит способно стать для представителей знака моментом эмоционального освобождения. Накопившийся негатив начнет отступать, уступая место надежде и готовности довериться другому человеку.

Скорпионам больше не захочется бороться с собственными чувствами. Если они позволят себе быть открытыми, в их жизни может начаться период, наполненный любовью, душевным теплом и ощущением долгожданных перемен.

Ранее Главред писал о том, что три знака китайского зодиака ждет богатство. Петух, Змея и Лошадь получат больше возможностей для привлечения процветания и достатка, однако для этого им придется действовать, а не просто ждать удачи.

Также сообщалось о том, какие знаки зодиака вскоре почувствуют облегчение. Астрологи говорят, что стихия воды связана с эмоциями, а под знаком Собаки эта энергия отражает отношения и верность.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп Скорпион гороскоп Телец гороскоп Весы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:14Политика
РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

10:03Война
РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Последние новости

11:56

Отнюдь не "ясень": как правильно назвать дерево на украинском языке

11:36

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

11:27

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

11:07

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

10:53

Защита от бед и приток денег в дом: как проводить древний ритуал с мылом

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
10:14

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:03

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

08:45

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:41

В Татарстане прогремели взрывы: под ударом дронов мог оказаться НПЗ в НижнекамскеВидео

Реклама
08:10

Украина 30 лет искала себя: Андрусив о том, как новая идеология может всё изменитьмнение

07:47

В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ

05:32

Зацветут пышным ковром: как и когда правильно сажать гиацинты осеньюВидео

04:23

Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

03:41

Тест на IQ: нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд

03:03

Изобретатели были против: какое слово должно было заменить привычное "алло"

01:40

Космос преподнес жуткую загадку: астрономы столкнулись с пугающим открытием

12 сентября, суббота
23:48

Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

23:02

Четыре даты рождения любят жизнь в одиночестве: что делает их счастливыми

22:46

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответВидео

Реклама
22:31

Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

22:13

"Человек из 2198 года" напугал предсказанием: какая трагедия все изменит

21:52

У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

21:39

Ошибка на день рождения: почему нельзя дарить деньги

21:27

Унитаз может быть грязнее, чем кажется: все дело в детали, о которой забываютВидео

20:28

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атакиВидео

20:19

Женщина купила платье за бесценок: находка принесет ей стократную прибыльВидео

19:24

Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машиныВидео

19:10

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиеныВидео

19:10

5000 долларов за поддержку Трампа: Денисенко раскрыл план перед выборамимнение

18:58

Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

18:48

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:30

Большинство делает это слишком рано: когда на самом деле отбивные нужно солить

18:23

"Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

18:11

Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

18:05

Женщина купила дом без осмотра и теперь живет в пещере: что ее удивило

17:36

Жир больше не проблема: простой и быстрый способ очистить шкафы на кухнеВидео

17:21

Как убрать брызги масла во время жарки - кухня больше не будет в жиру

17:21

"Получает один актер": звезда украинских сериалов раскрыла самый высокий гонорар

16:47

Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

Реклама
16:35

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:25

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

16:24

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:12

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

16:02

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

16:01

Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

15:59

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:34

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

15:26

"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к мируФото

15:23

Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладитьВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять