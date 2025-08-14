Укр
Гороскоп Таро на завтра 15 августа: Овнам - не бояться, Ракам - особенный день

Алена Кюпели
14 августа 2025, 11:46
436
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 15 августа
Гороскоп Таро на 15 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Четверка Жезлов, перевёрнутая

Овен, вы настолько независимы, что просите о помощи только потому, что в ней нуждаетесь. Поэтому 15 августа 2025 года вы можете почувствовать, что у вас нет другого выбора, кроме как обратиться за помощью к другу или члену семьи, но не получите желаемой реакции.

Согласно вашей перевёрнутой карте Таро Четверка Жезлов, лучше проявить гибкость. Как только боль от отказа утихнет, подумайте о том, чтобы переформулировать свою просьбу, скорректировав свой график.

Не позволяйте страху отказа помешать вам просить, но имейте в виду, что у людей могут быть дела, из-за которых им будет сложно помочь в нужный момент. Возможно, отказ не связан с личными причинами, а просто обусловлен удобством.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Двойка Мечей, перевёрнутая

Вы можете слишком много думать о проблеме и настолько застрять в своих идеях, что в итоге вообще не сможете сделать выбор. Это испытание для такого решительного человека, как вы. Вам нужно решить один раз и следовать выбранному. Быстро закрепить свои намерения и перейти к следующему пункту.

Однако 15 августа даже вы, умный человек, можете застрять в колее, согласно перевёрнутой карте Таро Двойка Мечей. Тогда вашей сегодняшней целью станет поиск способа выбраться из неё. Возможно, стоит установить временной предел, к которому вы будете делать выбор и менять его, если обнаружите, что не получили желаемого.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Отшельник

Близнецы, вам не свойственна застенчивость. Вам не свойственно вести себя как интроверту, ведь вы рождены для общения и общения с другими людьми. Это очень свойственно вашей натуре – делиться тем, что происходит у вас в голове, в режиме реального времени.

Но сегодняшняя карта Таро, "Отшельник", предлагает вам отстраниться от повествования и быть чуть менее открытым. Вместо этого обратитесь к своей высшей силе. Посмотрите, что вы можете открыть в монологе с самим собой. Возможно, вы сделаете глубокое открытие, которым не захотите делиться с другими, но сохраните его в тайне.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Король Кубков

Рак, вы такой обаятельный знак зодиака, и именно поэтому эмоциональный интеллект так важен для вас. Вы стремитесь к глубокому личному общению с другими. Именно такие интимные разговоры оживляют вас в дружбе.

15 августа 2025 года карта Таро "Король Кубков" указывает на позитивный момент, когда окружающие оценят вашу мудрость. Вы можете сказать что-то, что заставит другого человека почувствовать себя услышанным, или поделиться идеей, которая поможет улучшить чью-то жизнь. Сегодняшний день создан для глубоких, вдумчивых бесед, и вы здесь именно для этого.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Маг в перевёрнутом положении

Лев, вы можете оказывать на себя огромное давление, чтобы действовать и проявляться в мире. Это давление может привести к чувству подавленности.

Вы также немного устаёте, что приводит к потере концентрации, безразличию, а иногда эта мысль перевозбуждает вашу нервную систему.

Сегодняшняя карта Таро из одной карты, Маг в перевёрнутом положении, — это утверждение того, что, возможно, уже ощущается вами как нечто необходимое: небольшой перерыв, когда вы можете сосредоточиться и ничего не делать.

Ничегонеделание или выбор только тех занятий, которые расслабляют ваш разум, может помочь вам преодолеть творческий кризис или осознать, что вам не обязательно всё делать идеально; вам просто нужно быть собой.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Пятёрка Кубков в перевёрнутом положении

Дева, как более глубокий мыслитель, вы давно усвоили, что вся жизнь — это точка зрения человека. Вы можете забыть эту истину, когда вас переполняют эмоции, но вскоре мудрость возвращается, и вы вспоминаете о необходимости концентрироваться на позитиве. А позитив всегда есть.

Пятёрка Кубков в перевёрнутом положении мягко подталкивает вас к тому, чтобы увидеть в потерях скрытые возможности, предназначенные специально для вас. Всё, что разбивает вам сердце или бросает вам вызов 15 августа 2025 года, ведёт вас к новой реальности, и всё начинается с способности видеть хорошее в плохом.

Весы

Карта Таро на сегодня для Весов: Восьмёрка Мечей

Да, всё может происходить не так, как вы хотите, и нет, только потому, что вы боитесь, это не станет реальностью. 15 августа 2025 года вы, возможно, задумаетесь, сможете ли вы когда-нибудь выбраться из какой-то ловушки в своей жизни. Это может быть что-то простое, например, утренняя рутина, которую нужно изменить, или что-то сложное, например, деловые отношения, которые вы хотите разорвать.

В моменты, когда жизнь кажется неуправляемой, Восьмерка Мечей напоминает вам, что вы никогда не настолько заперты в себе, как опасаетесь. Выход всегда есть. Нужно время, чтобы увидеть его своими глазами, но как только эмоции улягутся, вы его найдёте.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Дурак

Скорпион, никто не любит, когда его называют дураком, но когда эта карта выпадает вам в Таро, это сигнал о том, что вас может ожидать глупое поведение.

15 августа 2025 года вы можете столкнуться с ситуацией, которая, по вашему мнению, лучше той, которую вы покидаете. Трава не всегда зеленее, и хотя другие будут просить вас передумать, вы услышите только свою решимость.

Совет Таро на сегодня — всё взвесить, прежде чем принимать импульсивные решения. Если вы боитесь упустить возможность, не делайте этого. То, что предназначено вам, придёт, когда вы будете готовы.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Башня

Стрелец, некоторые вещи происходят без всякого смысла и причины, и события могут быть внезапными, порой ощущаясь катастрофическими и оставляя вас в недоумении, задаваясь вопросом, что же, чёрт возьми, только что произошло.

Вы уже знаете, что Вселенная неуправляема и непредсказуема, но когда это происходит, это "Вау!". Сила. Сегодняшнее послание Таро Башни — признать, что перемены могут быть внезапными и резкими, но в то же время преподносить нам важные уроки о том, что жизнь — это настоящее чудо.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Королева Кубков, перевёрнутая

Козерог, вы знаете, что нужно оставаться верным себе. Иногда это самосохранение может показаться другим немного скупым, но вы давно поняли, что самоотдача до уровня самоограничения ведёт лишь к обидам. Вы слишком зрелы для этого сейчас и отказываетесь поступать так с собой в будущем.

15 августа 2025 года Королева Кубков в перевёрнутом положении предостерегает от стремления угождать другим. Поэтому, несмотря на ваше знание границ, какая-то часть вас может оставаться уязвимой к этому. Поэтому сегодняшнее послание — оставаться верным себе. Это не эгоизм, это забота о себе и жизнь в гармонии.

Водолей

Седьмая карта Таро для Водолея: Семёрка Пентаклей

Водолей, вы довольно сложная натура. Вы обладаете эмоциональной глубиной и высоким интеллектом. Откуда всё это взялось? Многолетний опыт и глубокий самоанализ — тот тип мышления, который помог вам стать сильнее.

Но не время останавливаться на пути к развитию, и 15 августа 2025 года Семёрка Пентаклей — это воодушевляющая карта Таро для личностного развития. Более того, она несёт в себе воодушевляющее послание. Не прекращайте стремиться к своему высшему благу, Водолей. Сегодняшнее Таро обещает дары и награды, которые невозможно измерить ничем, кроме достойно прожитой жизни.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Умеренность

Будьте терпеливы, Рыбы, ведь однажды вы захотите не сожалеть о том, что поспешили, но не были готовы сделать. Сегодняшняя карта Таро "Умеренность" — это послание Таро с важным советом жить мудро. Это напоминание о том, что нужно перестать торопить дела, требующие больше времени.

Вам не нужно делать что-либо из страха упустить что-то или что вы не успеете сделать, если не поторопитесь. Вместо этого, начиная с 15 августа 2025 года, наслаждайтесь своим опытом и используйте его, чтобы лучше узнать себя.

Источник:

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
