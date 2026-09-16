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Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Тельцам - блага, Льву - успокоение

Алена Кюпели
16 сентября 2026, 15:17
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 11 января
Гороскоп Таро на 17 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Повешенный

Хватит ждать, пока жизнь сама собой наладится, Овен. Карта "Повешенный" символизирует ожидание, но правда в том, что вам больше не нужно откладывать то, чего вы хотите.

Вы ведь чувствуете, когда пора что-то отпустить и позволить другим идти своим путем, верно? Поступите так же и по отношению к себе.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Отшельник

Вы признаете, что иногда слишком зацикливаетесь на материальных благах. Вам нравится окружать себя красивыми вещами, и в этом нет ничего предосудительного, Телец.

Но 17 сентября карта "Отшельник" говорит о том, что пришло время обратиться к своему внутреннему миру. Задумайтесь о духовной стороне жизни. Найдите момент, чтобы уединиться и по-настоящему осознать, как прекрасна жизнь сама по себе.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Шестерка жезлов

Вы безошибочно чувствуете, когда поступаете правильно, Близнецы. "Шестерка жезлов" указывает на момент, когда вы ощущаете, что идете верным путем.

Вам даже не нужна особая причина. Дверь открылась, и путь стал доступен. Интуиция подсказывает, что вам нужно идти именно туда, и вы следуете за знаками Вселенной.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Восьмерка кубков (перевернутая)

Очень трудно оставаться на работе, которая необходима, но больше не приносит радости. Колебания и сомнения, терзающие вас 17 сентября, могут изматывать. Вам не хочется просто так всё бросить, не имея запасного плана.

Вы предпочитаете стабильность риску - и это очень разумно и совершенно нормально. Попробуйте сегодня составить список преимуществ, чтобы сосредоточиться на хорошем. А затем займитесь поиском новой должности, которая подойдет вам больше.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Восьмерка мечей

Сейчас вы чувствуете, что зашли в тупик, и именно поэтому не видите выхода. Преодолеть страх или тревогу непросто, особенно когда они мешают разглядеть доступные возможности. 17 сентября, когда вы наконец сможете успокоить мысли, к вам вернется ясность понимания. Это может произойти не сразу - карта "Восьмерка" в Таро часто указывает на процесс, требующий времени, - но будьте терпеливы к себе: ясность обязательно придет.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Король мечей (перевернутый)

Люди могут отстаивать свою точку зрения настолько убедительно, что даже вы начнете сомневаться в собственной правоте. 17 сентября не позволяйте никому заставить вас усомниться в логичности ваших суждений.

Перевернутый Король мечей указывает на манипулятивную манеру общения; если в ходе обсуждения вы почувствуете неуверенность, спросите себя, с чем это связано. Возможно, этот человек помогает вам понять, как стать сильнее под давлением. Вы со всем справитесь.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Умеренность

Весы, вы гораздо сильнее, чем думаете, когда сталкиваетесь с давлением. Карта "Умеренность" символизирует сдержанность и умение жить по средствам. 17 сентября вы можете проявить эту сдержанность в любой сфере жизни.

Если вы хотите избавиться от какой-то привычки или попробовать сделать то, что, как вы знаете, вредно для здоровья, - сегодня самое подходящее время для попытки. Вы удивитесь, насколько легче всё пройдет, если двигаться к цели маленькими шагами.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Колесница

Вы находитесь на интересном этапе жизни: могли бы всё бросить, но решаете продолжать. 17 сентября вы полны решимости сохранять стойкость.

Вы знали, что этот путь будет трудным, но в самом начале не осознавали, насколько сложным он станет. Теперь, когда вы в гуще событий, вы ставите под сомнение все свои жизненные решения. Это нормально, но вы не сдадитесь. Вы доведете начатое до победного конца.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Королева Жезлов (перевернутая)

Этот день может принести печаль, связанную с прошлым, - раны, которые еще не зажили. Нелегко переживать боль из-за решений, принятых когда-то давно.

17 сентября вы встретитесь лицом к лицу со страхами, которые раньше отказывались признавать, ведь вы больше не позволите воспоминаниям мешать вам двигаться к будущему, которого вы, безусловно, заслуживаете.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Четверка Мечей

Вы заслуживаете небольшого отдыха, Козерог. Ваша карта, Четверка Мечей, говорит о необходимости сделать паузу. Постарайтесь 17 сентября не отговаривать себя от этого.

Можно найти массу других дел, но поверьте: если вы уделите несколько часов только себе, то впоследствии станете гораздо продуктивнее. Мир не рухнет без вашего участия!

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Восьмерка Жезлов (перевернутая)

Ситуация, которая замерла на месте, может вызывать сильное раздражение, Водолей. Но перевернутая Восьмерка Жезлов указывает именно на задержку, так что, возможно, вам придется подождать немного дольше, чем вы планировали. Хотя сейчас так и не кажется, вы можете обернуть эту ситуацию себе на пользу. Можно заняться другими проектами или сосредоточиться на какой-либо проблеме и решить ее. Ваше положение на самом деле укрепляется, когда вы используете время, высвободившееся из-за проблем в одной сфере жизни, для дел в другой.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Тройка Кубков

Вам не нужен особый повод, чтобы провести время с друзьями, но Тройка Кубков - отличный знак, указывающий на то, что стоит организовать встречу просто ради веселья и смеха.

Не обязательно планировать что-то грандиозное. Желание побыть вместе - вполне достаточная причина для встречи в этот четверг.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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