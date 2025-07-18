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Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - действовать, Львам - говорить

Алена Кюпели
18 июля 2025, 16:44
169
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 19 июля
Гороскоп Таро на 19 июля / Коллаж Главрд, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Дьявол, перевёрнутая

Сегодняшняя карта Таро для Овна, Дьявол, перевёрнутая, говорит об освобождении от ограничений, которые вы на себя наложили по какой-либо причине. Вместо того, чтобы позволить истории повториться, извлеките уроки из своего прошлого и позвольте себе освободиться от него.

Вы сами решаете, будете ли вы ломать старые шаблоны; вам решать, смотреть ли вперёд и определять своё будущее, начиная с 19 июля, до начала сезона Льва.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Двойка Кубков

Телец, нужны двое. Двойка Кубков — гармоничная и красивая карта Таро, символизирующая любовь, сбалансированную и гармоничную. Это обещание зарождающегося партнёрства, которое может процветать как в текущих отношениях, так и с новым партнёром.

19 июля будьте инвестором любви в свои отношения. Помните, что в жизни и любви кто-то должен начать, и вы часто получаете то, что отдаёте.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Башня, перевёрнутая

Близнецы, сегодняшняя карта Таро призывает вас противостоять препятствиям и смотреть глубже проблем. Возможно, вы не знаете, с чего начать поиск решения проблемы, но лучше всего быть готовым начать.

Башня в перевёрнутом положении часто символизирует внезапное изменение обстоятельств, которое кажется трудным и неприятным. Не замалчивайте проблемы; если 19 июля произойдёт что-то негативное, ваш совет Таро — действовать.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Тройка Пентаклей

Рак, посмотри, как ты делаешь то, что, как тебе казалось, никогда не сможешь сделать. В прошлом ты, возможно, определял свои возможности ограниченно, а потом однажды понял, что не оправдал ожиданий, а может быть, даже превзошёл их. Сегодняшняя Тройка Пентаклей — это позитивное предзнаменование, которое может стать началом нового приключения.

Если вы чувствуете призвание сделать что-то выдающееся, но это кажется вам не по плечу, пофантазируйте немного. Возможно, вы будете приятно удивлены, обнаружив, что вы гораздо более способны, чем думали. Помните: успешные люди продолжают становиться такими, потому что редко останавливаются, когда жизнь становится трудной.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Паж Мечей, перевёрнутая

Слова имеют значение, Лев, и когда вам нужно сказать так много за один раз, смысл вашего сообщения может быть утерян. Поэтому сегодняшний совет Таро — будьте осторожны, когда вам приходится говорить.

Вас услышат, но вы также хотите быть уверены, что вас понимают. Выходите за рамки простого общения, чтобы избежать недопонимания. Практикуйте активную речь 19 июля.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Пятёрка Кубков, перевёрнутая

Дева, ваша карта Таро, Пятёрка Кубков, перевёрнутая, бросает вызов вашей уязвимости. Вы начали отождествлять себя с травмой из прошлого? Бывает сложно переосмыслить свою идентичность, когда она связана с чем-то давним, пусть даже незначительным.

Хотите ли вы увидеть себя по-другому, начиная с сегодняшнего дня? Совет вашей карты Таро от 19 июля: вы можете это сделать — и со временем вы это сделаете!

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Четверка Кубков, перевёрнутая

Весы, 19 июля, даже если вы не творческий человек от природы, вы часто используете свой ум, чтобы найти решения проблем. Поэтому сегодняшний гороскоп Таро предвещает открывающиеся возможности, требующие вашего воображения и способности находить новые решения для стоящих перед вами проблем.

Четвёрка Кубков, перевёрнутая, — это позитивный знак для такого дня, как сегодня. Это означает, что вы сможете что-то понять сами или использовать свои навыки, чтобы помочь кому-то другому. Возможно, вы наткнётесь на решение, которое всегда существовало, но с ментальным барьером, мешающим вам его увидеть. Молодец!

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Императрица

19 июля у вас есть идеальная карта Таро для Скорпиона — Императрица, символ интуитивной энергии и женской заботы. Вы готовы глубоко проникнуть в своё сердце и узнать что-то новое о себе. Сегодня вам, возможно, не придётся прилагать для этого особых усилий.

Вы — от природы интуитивный знак зодиака, но приятно получить подтверждение того, что вы на правильном пути. Сегодняшнее послание Таро — доверять себе. Возможно, на вашем пути появится знак вселенной, или вы услышите тихий шёпот, указывающий вам путь; в любом случае, вас ждёт нечто поистине экстрасенсорное.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Справедливость

Стрелец, мало что может так сильно взволновать вас, как мысль о несправедливом обращении человека, облечённого властью, с кем-то из аутсайдеров. Поэтому 19 июля вам может захотеться занять определённую позицию и сказать, что человек или ситуация несправедливы.

Присутствие на решении проблемы и более активное участие в её решении может оказать на вас терапевтический эффект. Поэтому карта Таро "Справедливость" на вашей стороне — это позитивный знак. Она означает, что вы поступаете правильно, и это изменит ситуацию.

Козерог

Семерка Жезлов на сегодня для Козерога: Семёрка Жезлов

Козерог, да, нужно мужество, чтобы постоять за себя, и 19 июля ваша карта Таро, Семёрка Жезлов, призывает вас сделать это. Может возникнуть соблазн промолчать и позволить ситуации утихнуть. Вы можете задаться вопросом, есть ли в этом смысл и не лучше ли проигнорировать сказанное.

Возможно, кто-то не хотел вас обидеть или сказать что-то неприятное. Тем не менее, вы всё равно можете постоять за себя, сохраняя мягкость тона. Как бы вы ни решили подойти к этому вопросу сегодня, осознайте, что эта карта Таро говорит о том, что Вселенная поддерживает вас.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Паж Пентаклей

Практический опыт — отличный способ учиться 19 июля, и ваша карта Таро Паж Пентаклей призывает вас пробовать новое.

Хотите узнать, как внедрить искусственный интеллект в свои повседневные задачи? Хотите узнать, как научиться готовить блюда, которые вы видели на кинопленке? Какова бы ни была ваша ситуация, исследуйте, погружаясь в процесс.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Четвёрка Мечей

Рыбы, сегодня вы видите вещи такими, какие они есть, и ваша карта Таро Четвёрка Мечей даёт вам понять, что одна из причин этого заключается в том, что шоры, которые вы, казалось бы, не носили, спадают.

Чувства могут заставить вас смотреть на вещи более оптимистично. Обиженные эмоции могут заставить вас смотреть на человека или ситуацию в негативном свете. Вы можете быть настолько близки к проблеме, что ослеплены происходящим. Поэтому на сегодня ваш совет — будьте открыты.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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