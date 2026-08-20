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Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам - скрыть, Близнецам - похвала

Алена Кюпели
20 августа 2026, 15:19
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 марта
Гороскоп Таро на 21 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Двойка Мечей, перевернутая

Для вас, Овен, это не совсем похоже на долгие раздумья. Но вы научились терпению, а это также означает, что не стоит спешить делать то, чего хотят другие, только потому, что вы чувствуете давление.

Двойка Мечей, перевернутая, говорит о преодолении тупиковой ситуации. Луна в Стрельце побуждает вас быть честным и дает необходимый толчок, чтобы высказать свои мысли и объяснить, почему.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Император, перевернутая

Кто-то пытается вывести вас из себя, но вы сами решаете, вступать ли в диалог или игнорировать эти попытки. 21 августа вы можете быть гораздо мудрее, чем чьи-то манипулятивные уловки.

С вашей сильной, упрямой стороной терпение становится вашей суперсилой. С Луной в честном Стрельце, активирующей ваш дом секретов, лучше всего сейчас скрывать определенные эмоции.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Перевернутая Башня

Перевернутая карта Таро "Башня" указывает на момент, когда вам казалось, что проблема может причинить вам больше вреда, но этого не произошло. Сегодняшняя карта Таро призывает вас остановиться и отметить, как хорошо вы справились с драматической ситуацией. В кризисные времена люди часто сдаются или поступают так, как потом сожалеют.

Вы же, напротив, проявили терпение и остались непоколебимы, не теряя самообладания. Похлопайте себя по плечу, Стрелец. Потому что официально вы заслужили право действовать.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Четверка Мечей

Вы так много делаете, и даже если кажется, что у вас достаточно энергии на весь день, важно найти время для отдыха и размышлений. Размышление, запланированное и запланированное, - вот совет, который приходит, когда вы видите сегодня карту Таро "Четверка Мечей".

Мечи символизируют глубокие размышления, а Четверка - управление. С Луной в Стрельце ваши привычки нуждаются в пересмотре. Дайте себе время подумать, насколько хорошо они работают для вас и что нужно изменить.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Девятка Мечей

Девятка Мечей - это карта Таро, связанная с сильной тревожностью, и она говорит о чувстве, что вы не можете избавиться от определенных страхов или эмоций, которые вызывают у вас эмоциональное напряжение.

21 августа определенные отношения могут стать источником беспокойства, но, помимо обсуждения, вы не можете контролировать, что они будут делать и когда. Совет на сегодня - доверяйте тому, что все сложится для вас хорошо. Вам не нужно бояться будущего.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Повешенный

Вы готовы к переменам, и как только вы настроитесь на это, ничто не помешает вам получить желаемое. Карта Таро "Повешенный" говорит о том, что вы ждете, когда кто-то наконец-то изменится. Вы не хотите жить своей жизнью в ущерб отношениям. Когда вы побеждаете, вы хотите, чтобы и все вокруг вас тоже победили.

21 августа вам предстоит принять решение, и, поскольку Луна находится в вашем семейном секторе, оно, вероятно, будет касаться кого-то из членов вашей семьи. Сегодня вам нужно решить, позволите ли вы их нерешительности помешать вам жить той жизнью, которую вы хотите, или двинетесь вперед, надеясь, что они быстро вас догонят.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Сила

Карта Таро "Сила" говорит о смелости и раскрытии вашей внутренней силы. 21 августа вы обнаружите, что всё необходимое находится внутри вас.

Возможно, вы хотели бы, чтобы кто-то спас вас или помог вам достичь желаемой жизни, но если этого не произойдёт, это тоже нормально. Вы можете делать всё самостоятельно и черпать поддержку из своего внутреннего голоса.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Король Мечей

Вы очень сильный знак зодиака, Скорпион, но даже вы можете потерять из виду своё влияние, если не будете обращать внимание на то, что происходит вокруг вас.

Сегодняшняя карта Таро, Король Мечей, призывает вас доверять своей логике. Возможно, вы будете говорить о деньгах и о том, как вы их используете, и зададитесь вопросом, не делаете ли вы что-то не так. Сейчас лучше всего верить в себя. Даже когда вы не чувствуете той уверенности, которую обычно испытываете, доверьтесь своей интуиции.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Отшельник

Сегодня важно уделить время себе. Это позволит вам соединиться со своей высшей силой и ясно услышать свой внутренний голос.

Ваш внутренний голос всегда говорит, Стрелец, и иногда он звучит громче, чем вы привыкли. В день, когда вам выпала карта Таро "Отшельник", уединение от мира или уменьшение активности помогут вам соединиться со Вселенной и быть более открытыми к тому, что она пытается вам сказать.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Двойка Кубков

Вы готовы к значимым отношениям, Козерог. К тому, кто занимает особое место в вашем сердце. Двойка Кубков символизирует гармоничные партнерские отношения, основанные на взаимном уважении.

Чтобы получить то, что вы ищете, вам, возможно, потребуется разорвать нездоровые партнерские отношения. 21 августа оцените, что действительно порадует ваше сердце.

Водолей

Карта Таро для Водолея на пятницу: Рыцарь Пентаклей

Тяжелый труд не всегда необходим, но 21 августа не стоит недооценивать его ценность, когда у вас есть цель, которую нужно достичь, и вам нужно проявлять настойчивость.

Сейчас ваша карта Таро, Рыцарь Пентаклей, указывает на необходимость чрезмерных усилий. Рыцарь всегда готов принять новый вызов, а поскольку Пентакли связаны с деньгами, это может означать дополнительные часы работы или дополнительные усилия для успеха проекта.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на пятницу: Колесо Фортуны

Ваша удача совершает полный оборот, Рыбы. Вы терпеливы и всегда готовы ждать подходящего момента.

21 августа, с картой Таро "Колесо Фортуны", наступает момент, когда ваша удача проявляется так, как вы надеялись. Вы получаете желаемые награды и понимаете, насколько стоили все жертвы, принесенные ради достижения желаемого.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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