Любовный гороскоп на 5–11 октября: Тельцам — откровенность, Водолеям — романтика

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2026 года расскажет, какие знаки зодиака столкнутся с прошлым, ревностью и испытаниями в отношениях.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Каким знакам придется столкнуться с прошлым

Что ретроградная Венера изменит в отношениях

Кому звезды советуют беречь личные границы

Неделя с 5 по 11 октября 2026 года станет испытательным периодом для романтических отношений и личных ценностей. Главным астрологическим фактором этого периода является первая полная неделя ретроградной Венеры, которая традиционно вытягивает на поверхность нерешенные проблемы, старый багаж и забытые чувства. Эксперты предупреждают: многим придётся столкнуться с прошлым, а некоторые знаки зодиака получат шанс на восстановление давних отношений. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание YourTango, астрологическая картина недели будет насыщенной. 6 октября Меркурий соединится с ретроградной Венерой, что создаст благоприятные условия для общения и решения финансовых вопросов, однако способность планеты любви преподносить сюрпризы остаётся высокой. Уже 10 октября состоится Новолуние в знаке Весов - под управлением той же Венеры. Это окончательно сместит фокус внимания на сферы любовных отношений, финансов и личных границ.

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Любовный гороскоп на неделю: Овен

Новолуние в седьмом доме партнерства заставит погрузиться в размышления. Возможен всплеск ревности и возвращение давних конфликтов - понадобится максимум терпения.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

Ретроградная Венера в секторе партнерства вынесет на поверхность давние проблемы с доверием. Чтобы поставить точку или двигаться дальше, придется откровенно поговорить о болезненных вещах.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Новолуние в пятом доме любви обещает благоприятное разрешение ситуаций. Для поддержания гармонии стоит проявлять заботу в мелочах и избегать споров на философские темы.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Любовный гороскоп на неделю: Рак

Акцент смещается на дом и романтику. Квадратура Венеры с Марсом и Новолуние 10 октября могут расшатать эмоциональное состояние, поэтому лучше избегать провокационных тем.

Любовный гороскоп на неделю: Лев

Звёзды советуют контролировать собственное эго и высказываться максимально чётко. Важно не поднимать темы, которые ранее становились причиной ссор в семье или в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю: Дева

Сфера коммуникаций и самооценки окажется в центре внимания. Не позволяйте окружающим унижать ваше достоинство и пересмотрите собственное отношение к себе.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю: Весы

Новолуние в первом доме даёт шанс на перезагрузку, но ретроградная Венера в зоне финансов и ценностей предупреждает: кто-то будет пытаться проверить ваши личные границы.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

Этот период может спровоцировать выход старого эмоционального багажа. Во время Новолуния в конце недели стоит сдерживать вспышки ревности и избегать недоразумений.

Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

Время для внутреннего анализа и переосмысления подсознательных установок. Несмотря на благоприятный астрологический фокус, возможны недоразумения с близким окружением.

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

Актуальным станет вопрос разграничения дружбы, романтики и рабочих отношений. Все решения на этой неделе стоит принимать с учётом собственной деловой репутации.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Особая осторожность требуется в общении с руководством и коллегами. В то же время Новолуние в девятом доме может принести романтический интерес к человеку из другой страны или поездку.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

Венера в пятом доме любви способствует появлению людей из прошлого. Прежде чем возобновлять отношения с бывшими партнерами, звезды советуют хорошо взвесить все "за" и "против".

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