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Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - изменить внешность, Девам - верить

Алена Кюпели
20 июня 2026, 19:02
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 февраля
Гороскоп Таро на 21 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Тройка Мечей

Вы осознаете что-то важное в отношениях, которые были вам дороги, но Тройка Мечей указывает на то, что это произошло по совершенно неправильным причинам.

Доверие может быть подорвано неожиданным образом 21 июня. Вы можете испытать боль разбитого сердца, но также поймете, что знать лучше, чем оставаться в неведении.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Двойка Пентаклей

У вас, Телец, одновременно происходит много всего, и одна из вещей, о которых вы беспокоитесь гораздо больше, чем следовало бы, — это финансы.

В воскресенье, 21 июня, карта Таро Двойка Пентаклей указывает на то, что сегодня у вас будет немного больше дел, чем обычно. Вы поймете, с чем вы смирились, а что вам действительно нужно изменить, чтобы вернуть баланс в свою жизнь.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Королева Кубков

Вы очень интуитивный человек, и в первый день сезона Рака вы переключаетесь с того, что происходит в вашем уме, на то, что вы чувствуете в своем сердце.

Однако это не значит, что в это воскресенье вы больше не являетесь собой. Королева Кубков помогает вам увидеть, что вы можете наслаждаться преимуществами и того, и другого.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Король Мечей, перевернутый

Не каждый человек будет использовать свои сильные стороны в правильных целях, и важно внимательно относиться к искренности ваших друзей, особенно когда то, что когда-то было зеленым флагом, вдруг стало красным.

Король Мечей, перевернутая карта Таро, подчеркивает эмоциональную отстраненность.

Это означает, Рак, что очень важно не позволять своему сердцу вводить вас в заблуждение, заставляя думать что-то только потому, что вам не все равно. Честно говоря, это может быть больно, но лучше быть честным с собой.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Восьмерка Кубков

Не всё, что вы делаете, принесёт вам желаемое удовлетворение, Лев, особенно если вы ищете опыт, который затронет вашу душу.

Восьмерка Кубков говорит о том, что вы готовы углубиться в жизнь, чтобы установить подлинную связь с высшей силой. Найдите время в воскресенье для медитации, ведения дневника и того, что Вселенная пытается вам сегодня показать.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Десятка Мечей

Всё может оказаться сложнее, чем вы ожидали, Дева. Когда выпадает карта Таро Десятка Мечей, она указывает на трудности, настолько серьёзные, что вам кажется, что ничего никогда не изменится к лучшему, и вы теряете надежду.

Тяжесть этих эмоциональных проблем не следует игнорировать, но важно верить, что время уйдёт далеко от этого момента к более счастливым временам.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Четверка Пентаклей, перевернутая

Привычки должны быть помощниками, но наступает момент, когда даже хорошая рутина заставляет вас чувствовать себя застрявшим в рутине. Сегодняшняя карта Таро, Четверка Пентаклей, перевернутая, советует вам немного изменить ситуацию, чтобы увидеть, какие улучшения произойдут.

Сейчас идеальное время, чтобы попробовать что-то новое на работе, особенно учитывая, что Солнце начинает свой 30-дневный транзит через ваш сектор работы или социального статуса.

Поскольку вы любите хорошую эстетику, Весы, небольшое изменение вашей внешности может стать тем, что разрушит монотонность.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Девятка Жезлов

Ваша энергия — такой же ограниченный ресурс, как и время, поэтому, когда вы чувствуете, что пора замедлиться и делать меньше, не думайте, что вы ленитесь. На самом деле вы помогаете себе подготовиться к более эффективной и результативной работе в будущем.

В воскресенье, 21 июня, ваша ежедневная карта Таро, Девятка Жезлов, намекает на необходимость уделить время себе. Подумайте о том, чтобы сегодня заняться чем-нибудь, что действительно поможет вам почувствовать себя полностью отдохнувшим, как умственно, так и эмоционально.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Солнце

Карта Таро "Солнце" — это очень позитивный символ, потому что она означает, что в вашей жизни всё идёт хорошо. Именно с такой энергией вам нужно войти в сезон Рака, Стрельцы.

Вам нужно верить, что всё, чего вы желаете в любви, партнёрстве и в жизни в целом, придёт к вам, и вам не нужно беспокоиться об обратном. Нет никаких тайных фаворитов Вселенной. Верьте, что будущее для вас светлое.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Туз Кубков

Вы только начинаете видеть вещи такими, какие они есть, Козерог, и важно, чтобы вы не стеснялись быть открытыми в отношениях.

Туз Кубков указывает на позитивное новое начало в какой-то области вашей жизни. Поскольку Солнце сейчас находится в вашем секторе отношений, это, скорее всего, будет касаться ваших партнёрских отношений. Если вы одиноки, сейчас самое время встретить человека, который вам действительно понравится и с которым вы захотите познакомиться поближе.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Вы пережили самые трудные моменты, Водолей, и теперь, когда жизнь начнет налаживаться, вы чувствуете, как возвращается надежда, о которой вы даже не мечтали.

В воскресенье ваша карта Таро, Пятерка Пентаклей, перевернутая, напоминает вам, что следующее путешествие будет посвящено тому, как мыслит ваш разум. Вы скоро перейдете из режима выживания в режим процветания!

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Королева Мечей

Вам нравится быть частью команды, Рыбы, но это сделало вас уязвимыми и впоследствии разочарованными, когда кто-то вас подвел. Урок, который вы усвоите в этот первый день сезона Рака, — это прежде всего полагаться на себя.

Ваша карта Таро на 21 июня — Королева Мечей, и она помогает вам понять, что ваш разум может защитить вас, когда болит сердце.

Сегодняшняя цель — быть честным с собой, работая над исцелением тех частей себя, которые всё ещё несут бремя прошлого, мешая вам видеть себя сильным и способным в будущем. Вы уже таковы, даже если не чувствуете этого, и станете ещё сильнее позже.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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