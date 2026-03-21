Гороскоп Таро на завтра 22 марта: Овнам - отдых, Девам - планировать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 22 марта

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на воскресенье для Овна: Четверка Мечей

Хорошо, что есть что-то, чего можно с нетерпением ждать, Овны. Четверка Мечей символизирует отдых вдали от стрессов окружающего мира. Послание на сегодня, 22 марта, — поставьте перед собой цель, связанную с миром и спокойствием, в которых вы отчаянно нуждаетесь.

Возможно, вы можете сходить в парк, в спортзал с крытым бассейном или сауной, или даже в тихий книжный магазин, где подают отличный кофе. Главное — помните, что вы заслуживаете отдыха время от времени. Не просто говорите, что собираетесь отдохнуть; вместо этого запланируйте это и воплотите в жизнь.

Телец

Таро-гороскоп на воскресенье для Тельца: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Сделайте шаг назад от вещей, которые ежедневно вас напрягают. Конечно, Телец, вы захотите решить проблемы немедленно, но иногда вам нужно отпустить ситуацию и подождать.

Ваша карта Таро, перевернутая Восьмерка Жезлов, символизирует застой в развитии событий 22 марта. Если это произойдет, помните, что ситуация может измениться и улучшиться, поэтому вам не нужно так сильно напрягаться.

Дать себе время на переосмысление — это акт доверия и веры во Вселенную. Это позволяет судьбе вмешаться и сделать то, что вам не нужно делать в одиночку.

Близнецы

Гороскоп Таро на воскресенье для Близнецов: Пятерка Жезлов

Ни у кого нет времени на мелкие споры, но 22 марта карта Таро Пятерка Жезлов указывает на то, что это может произойти в ближайшем будущем.

Для споров есть время и место, но, Близнецы, вы можете почувствовать, когда человек пытается защитить свое эго и не хочет по-настоящему слушать вас.

Вы можете почувствовать, когда проблемы больше связаны с отношением и позицией, чем с приоритетами или целью. Дистанцируйтесь от вещей, которые могут задеть вашу самооценку и не принести ничего хорошего в вашу жизнь.

Рак

Таро-гороскоп на воскресенье для Рака: Девятка Кубков, перевернутая

22 марта, Рак, мудро прислушаться к своему сердцу. Ваша карта Таро, Девятка Кубков, перевернутая, указывает на глубокое чувство внутреннего несчастья. Когда вам кажется, что мир идет не так, как вы хотите, или что что-то не так, обратите на это внимание.

Это не значит, что это надолго или навсегда. Негативные эмоции — это компасы, которые направляют вас к позитивным переменам. Главное — не игнорировать их и прислушаться к ним.

Лев

Таро-гороскоп на воскресенье для Льва: Колесница

22 марта вам следует проявить самообладание и не брать на себя больше обязательств, чем вы уже взяли на себя.

Карта Таро "Колесница" символизирует силу воли и решимость, и это не то, что есть внутри вас. Внутренняя сила развивается со временем и практикой.

Поэтому, когда вы чувствуете напряжение и желание уступить, потому что не хотите обидеть чьи-то чувства, спросите себя, что лучше для вас. Делая то, что в первую очередь соответствует вашим потребностям, вы помогаете всему остальному встать на свои места.

Дева

Таро-гороскоп на воскресенье для Девы: Шут, перевернутый

Знайте свою причину, Дева. 22 марта ваша карта Таро, перевернутый Шут, говорит о том, что нужно спланировать, что вы хотите сделать, с кем и когда, прежде чем предпринимать что-либо, в чем вы не уверены.

Осторожность — это дополнительная мера предосторожности против пустой траты времени. Поначалу вы можете чувствовать себя уверенно, плывя по течению или не пытаясь контролировать результат. Хотя вы не можете предсказать, как поведут себя другие, вы можете держать в уме, как вы будете реагировать в стрессовых ситуациях или в условиях неопределенности.

Весы

Таро-гороскоп на воскресенье для Весов: Десятка Жезлов

Весы, если есть какое-то конкретное дело или привычка, которые вы выполняли долгое время, вы готовы к переменам и хотите попробовать что-то новое. Десятка Жезлов указывает на завершение пути, который потребовал от вас много работы.

Вы пошли на жертвы и взяли на себя обязательство закончить то, что нужно было сделать. Но 22 марта пришло время смотреть вперед. Глава начинает закрываться, и вас готовят к написанию новой.

Скорпион

Таро-гороскоп на воскресенье для Скорпиона: Паж Кубков, перевернутый

Одно дело — развлекаться, отдыхать и позволять себе делать что-то, чтобы освежить свой ум. Однако перевернутая карта Паж Кубков напоминает о том, что, как чрезмерная работа может быть изнурительным, так и чрезмерный отдых и расслабление могут быть таковыми. Даже отдых может стать обузой, если он длится слишком долго.

Планируя свой следующий отпуск, каникулы, выходные или встречу с друзьями, помните, что баланс — важная часть удовольствия. Чтобы чего-то с нетерпением ждать, это должно быть что-то особенное.

Стрелец

Таро-гороскоп на воскресенье для Стрельца: Император

Карта "Император" символизирует структуру и стабильность. Что бы ни случилось 22 марта, вы успешно спланируете свой день. Вы можете поставить перед собой цели, которые сделают вашу жизнь насыщенной и сбалансированной.

Вы учитываете все, что хотите сделать, например, правильно питаться, заниматься спортом и проводить время с любимыми людьми, а также занятия, которые успокаивают ум и расслабляют дух. Запишите их, как будто вы устраиваете себе романтический вечер.

Козерог

Таро-гороскоп на воскресенье для Козерога: Верховная Жрица

Работа и еще раз работа могут создать впечатление, что ваша интуитивная природа молчит. Но 22 марта пришло время позаботиться о своем внутреннем мире, чтобы ваш голос был услышан громко и отчетливо.

Козерог, сегодняшняя карта Таро "Верховная Жрица" — это приглашение к самоанализу, чтобы вы могли услышать, что Вселенная пытается вам сказать.

Создание пространства для размышлений не обязательно означает, что вы не будете работать, но это означает, что вы должны отвлечься от окружающего мира и сосредоточиться на нем целенаправленно, с желанием прислушаться к себе.

Водолей

Таро-гороскоп на воскресенье для Водолеев: Четверка Пентаклей

Вам не обязательно тратить деньги, чтобы развлекаться, Водолеи. На самом деле, может быть приятно находить новые способы расслабиться бесплатно. Четверка Пентаклей символизирует защиту ваших финансовых ресурсов.

22 марта подумайте о том, чтобы тратить меньше. Больше внимания можно уделить прогулкам на природе или отдыху дома с любимым человеком или пушистым другом. Подумайте о том, что приносит вам наибольшее счастье, и добавьте это в свой список.

Таро-гороскоп на воскресенье для Рыб: Восьмерка Кубков

Это нормально — не любить что-то и решать, что это не для вас, даже если другие считают, что у вас это отлично получится. Рыбы, обратите внимание на значение карты Таро Восьмерка Кубков, которая символизирует отказ от проблемы или решения, которое вам не подходит.

22 марта может открыться окно возможностей, позволяющее вам завершить свою роль. Вместо того чтобы бояться завершения, примите его. Когда Вселенная на вашей стороне, действуйте с силой и изяществом, не боясь ничего.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

