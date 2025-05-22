Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - категорически не тратить, Тельцам - удар

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-23-maya-ovnam-kategoricheski-ne-tratit-telcam-udar-10666772.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 23 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Король Пентаклей

Овен, 23 мая ваша карта Таро предлагает вам практичный подход к деньгам и тратам. Вы усердно работаете, чтобы заработать то, что имеете, но у вас есть привычка быть чрезмерно оптимистичным относительно своего будущего экономического положения и тратить больше, чем следует.

Сегодня будьте более практичны и придерживайтесь бюджета, если можете. Сосредоточьтесь на сбережениях, когда это возможно, и использовании других ресурсов, если они достаточно хороши для ваших текущих потребностей.

Телец

Карта Таро: Семерка Мечей

Телец, ваша карта Таро на 23 мая предупреждает вас о людях, которые могут подумать, что вы более наивны, чем вы есть. Вы можете определить, когда человек льстит.

И Семерка Мечей напоминает вам, что хорошо бы оглядываться, когда ваша интуиция подсказывает вам быть начеку. Остерегайтесь сплетников, особенно если они используют это, чтобы попытаться создать ложное чувство доверия.

Они могут надеяться, что вы скажете что-то, что дискредитирует вас и может быть использовано, чтобы ударить вас в спину. Никаких проблем, пока вы храните секреты при себе.

Близнецы

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Близнецы, вы часто гораздо добрее и прямолинейнее, чем вас воспринимают люди; однако сегодня, кажется, что чаша весов несправедливо склонится в вашу пользу.

Справедливость в перевернутом положении дает вам твердое послание на 23 мая: постарайтесь быть как можно более беспристрастными и уравновешенными.

Если вы ищете кого-то, не думайте только о себе; подумайте и о том, в чем нуждаются аутсайдеры общества.

Рак

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Рак, вы застенчивы и скромны, и когда дело доходит до того, чтобы брать вещи, вы часто выбираете меньше, чем вам нужно и заслуживаете. Сегодняшнее послание от перевернутой карты Таро Умеренность — быть добросовестным в отношении того, сколько требуется для ситуации.

Вы можете недооценивать себя или думать, что делаете одолжение, не прося всего, что вам нужно. Будьте честны в ситуации и не думайте, что все получится. Лучше планировать в соответствии с тем, что необходимо, и не возвращаться, чтобы просить больше позже.

Лев

Карта таро: Четверка кубков

Лев, ты сейчас несчастен? Карта Таро Четверка кубков на 23 мая указывает на чувство грусти, которое заставляет тебя чувствовать, что ты не получаешь свою справедливую долю в жизни. Сегодня ты можешь видеть вещи как неудачные или даже менее оптимистичные.

Возможно, эта мрачная перспектива может помешать тебе рисковать и отступать, когда ты должен идти за мечтой. Важно знать свое большое "зачем" и не позволять сильным эмоциям диктовать твой выбор.

Дева

Карта Таро: Сила, перевернутая

Дева, вы склонны к сильной эмоциональной уравновешенности, поэтому, когда вы злитесь, вы действуете не по своей природе и очень, очень расстраиваетесь. Послание для вас на сегодня, 23 мая, от перевернутой карты Таро Сила — избегать расстраивающих ситуаций.

Если у вас нет выбора, кроме как ввязаться в спор, не выходите из себя. Вместо этого постарайтесь сохранять спокойствие и дайте негативным эмоциям пройти. Вы будете счастливее, зная, что вы сохранили спокойствие во время неопределенности.

Весы

Карта Таро: Туз Мечей​​​​​​​

Весы, одно дело искать ясность, а другое — найти ее. Сегодня Туз Мечей говорит, что ваше замешательство будет смягчено чем-то, что вы сделаете или сможете сделать.

Возможно, в пятницу, 23 мая 2025 года, у вас будет момент озарения, когда на вопросы будут даны ответы, и вы наконец-то разберетесь с проблемой.

Не делайте этого сегодня, если вы из-за страха не хотели спрашивать кого-то о чем-то. Вместо этого ищите ответы на вопросы, которые вас интересуют.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Кубков

Избегайте негативных людей, Скорпион, потому что сегодня их отношение может отразиться на вас, и у вас нет места для чего-либо, что отвлекает вас от того, чтобы быть позитивной силой в мире прямо сейчас. Слишком много вещей в вашей жизни требуют от вас лучшего.

Если вы не уверены, как распознать негативного человека, просто послушайте, что он говорит и когда. Всегда ли его взгляды мрачны или сосредоточены на темной стороне жизни, или он стремится к позитиву и видит хорошее?

Вы все еще можете быть рядом с людьми, которые находятся в сложной эмоциональной ситуации, но вам не нужно подпитывать энергию своим присутствием. Будьте открыты для дистанцирования, пока атмосфера не улучшится.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Мечей​​​​​​​

Стрелец, вы смелы и отважны, поэтому нельзя отрицать, что ваша карта Таро на сегодня, Рыцарь Мечей, скорее всего, вы. 23 мая вам, возможно, придется сделать что-то немного более рискованное, чем обычно, что потребует значительной храбрости.

Сегодняшнее послание от Таро — будьте готовы сделать что-то, что вы находите немного страшным, если вы знаете, что это реально поможет вам достичь цели и является необходимым этапом для осуществления ваших мечтаний.

Козерог

Карта Таро: Семерка Жезлов

Козерог, хорошо, что вы сильный человек, который отстаивает свои убеждения. Поэтому, когда вы получаете карту Таро, такую ​​как Семерка Жезлов, чье послание — быть верным себе и подлинным, твердо стоять на своих принципах, вы прекрасно справляетесь с тем, чтобы следовать им.

Сегодня вами руководят ваши убеждения. Не бойтесь слушать свое сердце, когда оно говорит вам делать то, что лучше для вас.

Водолей

Карта Таро: Башня, перевернутая​​​​​​​

Водолей, хотя сейчас не сезон простуды или гриппа, перевернутая Башня говорит вам, что нужно быть осторожнее со своим здоровьем. Следуйте здоровым привычкам и делайте то, что вы должны делать, чтобы оставаться максимально здоровыми. Самые простые привычки могут укрепить вашу иммунную систему и не дать вам почувствовать себя собой.

Подумайте о советах, которые вы часто слышите о хороших привычках для здоровья: мойте руки, принимайте витамины и получайте много солнечного света!

Рыбы

Карта Таро: Двойка Жезлов

Рыбы, вам предстоит принять важное решение 23 мая? Сегодняшняя карта Таро Двойка Жезлов призывает вас пройти процесс принятия правильных решений.

Возможно, вам придется составить список плюсов и минусов или обсудить свои мысли и идеи с другом. Запишите свои мысли и задайте себе честные вопросы. Постарайтесь придумать то, что, по вашему мнению, будет работать для вас лучше всего.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред