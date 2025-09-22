Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 23 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Восьмёрка Жезлов

Овен, вы огненный знак, поэтому можете быть немного поспешны в своих жизненных решениях. Исходя из вашей карты Таро дня, Восьмёрки Жезлов, вам нужно знать, что стремительная энергия сегодняшнего дня потребует от вас всего вашего внимания.

Напряженность вашего плотного графика может воодушевить вас. Но она также может перегрузить вас, если вы не направите её мудро.

Отдавайте приоритет тому, что действительно важно, вместо того, чтобы распылять свою энергию, говоря "да" тому, что вас вдохновляет, и "нет" тому, что вас истощает.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Суд

Телец, ваш внутренний голос призывает вас прислушаться. Но как только вы зацикливаетесь на идее, которая у вас когда-то была, вам становится трудно услышать то, что вам говорят.

Сегодняшняя карта Таро "Суд" призывает вас не только открыть уши, но и разум. Будьте готовы взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Суд символизирует завершение решения, и предпринятая работа завершена. Новое начало также требует свежего взгляда.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Туз Пентаклей, перевёрнутый

Перемены — это тяжело, Близнецы. Сложно представить, что придётся начинать всё сначала, когда вам, казалось, всё нравилось.

Туз Пентаклей, перевёрнутый, говорит о том, чтобы отпустить то, что вы чувствуете, особенно если эти эмоции негативны. Пришло время отпустить и расти.

Беспокойство от того, чего ожидать, может быть непростым. Однако вы — знак двойственности. Вы знаете, что для роста необходимо развиваться.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Королева Пентаклей, перевёрнутая

Рак, будучи человеком, который заботится о других, часто ищет способы отдать что-то другим, и порой забывает о своих собственных потребностях. Это решение может привести к ощущению, что вы что-то упускаете.

Предупреждение от вашей сегодняшней карты Таро, Королевы Пентаклей, перевёрнутой, — избегать пренебрежения собой. Сегодняшний совет — расставить приоритеты и привести всё в порядок.

Лучше всего поставить себя во главу списка: еда, отдых и душевный покой. Когда вас окружают заботой, гораздо легче отдавать с любовью (а не с обидой) всем остальным.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Башня, перевёрнутая

Лев, вы можете определить, когда ситуация вам не подходит или когда отношения нестабильны и не дают вам того, что вы хотите или в чём нуждаетесь.

Ваша львиная энергия отличается особой интуицией. Ваша чувствительность чрезвычайно высока, но вы гордо верите, что сильнее очевидных обстоятельств.

Предостережение и совет перевёрнутой карты Таро "Башня": не думайте, что вы способны справиться со всем, что преподносит вам жизнь, ради эмоционального комфорта. Зачем идти на поводу? Лучше избегайте проблем, когда видите их за милю.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Восьмёрка Кубков

Дева, вы постоянно стремитесь к совершенству. Вам нравится становиться лучше, и вы надеетесь так усердно работать над собой, чтобы ваш мир встал на свои места.

Именно поэтому сегодняшняя карта Таро, Восьмёрка Кубков, особенно важна для вас. Она призывает вас сделать следующий шаг и прислушаться к своим инстинктам. Ваши эмоции обострены. Используйте это осознание, чтобы следовать за мечтой или рисковать, чувствуя, что это своевременно.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Двойка Жезлов, перевёрнутая

Весы, с Солнцем и Луной в вашем знаке и предстоящим новым солнечным сезоном, могут задаться вопросом, что готовит вам будущее. Прошлое может быть неотступно маячить в переходные периоды. Одна из причин — ваш страх вернуться к старым шаблонам; другая — вы сомневаетесь, сможете ли вы измениться.

Сегодняшняя карта Таро, Двойка Жезлов в перевёрнутом положении, призывает вас позволить сомнениям в себе помочь вам увидеть области, в которых вы можете работать над обретением смелости. Бывают моменты, когда этот тихий голос говорит скорее о помощи, чем о вреде. Сегодня именно такой день.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Повешенный в перевёрнутом положении

Скорпионы, вы можете устать от того, что вы делаете всю работу в отношениях. Возможно, сегодня один из тех дней, когда вам хочется просто сидеть и наблюдать.

Однако ваша карта Таро, Повешенный в перевёрнутом положении, призывает вас двигаться вперёд, когда лучше оставаться на месте. Возможно, вы достигаете точки, когда обретёте комфорт и поверите, что ваше нынешнее положение достаточно хорошее. Спросите себя: "Так ли это?"

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Императрица, перевёрнутая

Стрелец, обратите внимание на свои чувства, потому что бывают моменты, когда вам кажется, что всё, включая вас самих, "в порядке", хотя это не так.

Сегодняшняя перевёрнутая карта Императрицы призывает вас обращать внимание на моменты, когда ваши эмоции выходят из-под контроля. Вам нужно настроиться на нужный лад, когда вы начинаете себя контролировать, и вы понимаете, что нечестно пытаетесь создать видимость благополучия.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Десятка Пентаклей, перевёрнутая

Козерог, когда речь идёт о безопасности, вы часто определяете её с точки зрения материальных благ. Но деньги не всегда могут обеспечить желаемую безопасность. Вместо этого они закладывают фундамент.

Сегодняшняя перевёрнутая Десятка Пентаклей предупреждает: не придавайте значения чему-то временному или просто отправной точке. Для истинной безопасности в жизни создавайте духовное богатство.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Паж Пентаклей

В вашей личности, Водолее, всё ещё есть молодая и энергичная часть, жаждущая странствий и познания жизни. Вы по натуре новатор и часто придумываете новые способы решения проблем, порой из ничего.

Сегодняшний Паж Пентаклей призывает вас использовать своё воображение. Давайте советы или предложения по улучшению работы или дома тем, кто живёт с вами вместе. Посмотрите, какой небольшой вклад вы можете внести своими мыслями и словами.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Восьмёрка Мечей

Рыбы, вы легко поддаётесь влиянию, когда позволяете себе быть собой, и поэтому стоит отгородиться от тех, кто воспринимает ваше время как должное. Возможно, вы проявляете больше благосклонности, чем необходимо конкретному человеку или ситуации.

Восьмёрка Жезлов даёт вам совет о том, как вы оцениваете своё положение. Вы можете чувствовать себя в тупике или ощущать нехватку вариантов. Всегда есть выход из того места, где ты сейчас. Снимите с глаз повязки, которые эмоционально не дают тебе найти выход. Он там. Ты его увидишь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

