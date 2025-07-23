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Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Весам - открыться, Водолеям - стоять за себя

Алена Кюпели
23 июля 2025, 08:52
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 24 июля
Гороскоп Таро на 24 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Двойка Пентаклей, перевёрнутая

Приоритеты могут меняться, но ваше послание на 24 июля 2025 года — это также испытание. Постарайтесь не позволить своим повседневным заботам выйти из-под контроля. Это может произойти, но если это произойдёт, проявите инициативу и не игнорируйте это.

Двойка Пентаклей, перевёрнутая, — это предупреждение о том, что вы можете не знать, что делать и когда. Существует несколько причин, по которым ваш график кажется напряжённым, что может привести к путанице.

Однако постарайтесь перестроиться, когда это происходит, чтобы не терять времени и не давать другим упускать возможности, на которые они могли бы потратить своё время.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Император, перевёрнутая

Телец, забавная вещь, которая происходит, когда вы (или кто-либо другой) сталкиваетесь с искушением, заключается в том, что оно может подорвать вашу силу воли и заставить вас оступиться там, где вы сильны.

Вот тут-то и пригодится карта Таро "Император" в перевёрнутом виде. Она напоминает вам, что недостаток дисциплины может коснуться даже самых лучших из нас, и вы не застрахованы от этого.

24 июля ключ к вашему успеху будет зависеть от вашей способности замечать моменты слабости прежде, чем они приведут к проблемам, о которых вы пожалеете. Найдите партнёра, который будет нести ответственность. Не бойтесь просить о помощи или совете, когда это необходимо.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Сила

Близнецы, сострадание — это то, что вам нужно практиковать сегодня. Внутренняя сила может стать той мягкой почвой, на которую вы хотите опереться сегодня, когда жизнь станет тяжёлой.

Сила может ударить, как тяжёлый кулак, но когда она наносит урон в деликатных ситуациях, где необходима мягкость.

Ваша карта Таро "Сила" призывает вас тщательно подумать о том, как ваши поступки влияют на других и на вас самих. Каким вы хотите, чтобы вас запомнили 24 июля? Добрым великаном или суровым человеком, хотя вы могли бы стать лучше?

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Паж Кубков

Рак, чем вы занимаетесь творчески? Паж Кубков посвящен самопознанию через искусство, ремёсла и впечатления, которые позволяют вам взглянуть на мир глазами вашего внутреннего ребёнка.

24 июля, когда вы остановитесь и позволите своему воображению проявиться в своих действиях, произойдёт нечто прекрасное.

Вы почувствуете радость. Мир покажется вам менее скучным, и вы обретёте понимание, которое позволит вам взглянуть по-новому. Попробуйте.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Король Мечей, перевёрнутая

Лев, не позволяйте людям, которые травят других в интернете, отнимать у вас время в вашем плотном графике. 24 июля 2025 года перевёрнутая карта Таро Короля Мечей посылает вам послание: будьте внимательны к тому, что вы читаете, особенно при просмотре комментариев к вирусным постам.

Иногда бывает интересно узнать, что говорят другие люди. Вы учитесь на их сообщениях, однако они могут повлиять на ваш разум таким образом, каким вы даже не осознаёте. Вместо этого будьте избирательны в том, на какие аспекты общения вы обращаете внимание.

Дева

Карта Таро на сегодня для Девы: Пятёрка Жезлов, перевёрнутая

Дева, сегодня вы можете заметить энергетический сдвиг в своих отношениях, особенно с людьми, с которыми у вас раньше не ладилось. С кем у вас было соперничество, которое вредило вашим отношениям?

Братья и сёстры, друзья или коллеги могут решить отказаться от попыток соперничества с вами (или наоборот) и сосредоточиться на положительных моментах вашего взаимодействия. Пятёрка Жезлов, перевёрнутая, — позитивная карта для 24 июля, поскольку она символизирует белый флаг мира, развевающийся в вашем направлении.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Королева Кубков

Кто самый милый человек из всех, кого вы знаете, Весы? Сегодняшнее послание от Королевы Кубков Таро о людях, которые с любовью заботятся о вас, когда вы рядом.

Проводите время с людьми, которые щедро одаривают вас своей любовью. Позвольте себе насладиться восхищением или словесной лаской другого человека.

24 июля 2025 года вы сможете получить так много хорошего от позитивного взаимодействия с окружающими. Поэтому выбирайте его, когда можете.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Башня, перевёрнутая

Скорпион, вы можете рассматривать ситуации как препятствия или возможности. Башня, перевёрнутая, символизирует проблемы, которые внезапно сменяются хаосом.

24 июля вы можете столкнуться с ситуацией, которая сильно нарушит ваш распорядок, но если вы проницательны, то сможете увидеть, что происходит за поверхностным слоем. Проанализируйте ситуацию и подумайте, как обратить негатив в свою пользу.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Семерка Мечей

Вы можете заметить, когда человек не делает то, что должен, поэтому 24 июля 2025 года, если вы чувствуете, что что-то не так, зачем это игнорировать?

Словами вас не обманешь, поэтому Семерка Мечей даёт вам понять, что если обещания человека кажутся пустыми, будьте внимательны. Ищите действия, которые поддерживают доверие, чтобы вы могли принимать мудрые решения в своей жизни.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Императрица, перевёрнутая

Козероги, у карты Таро Императрица есть несколько значений, и одно из них связано с беременностью, поэтому сейчас зачать ребёнка может быть немного сложнее. Не отчаивайтесь, если вы пытаетесь.

Эта же энергия может повлиять на другие сферы вашей жизни, где вы пытаетесь развиваться. Если вы столкнулись с задержками или трудностями, не стоит сейчас слишком переживать. Возможно, позже вы увидите огромную победу, которая компенсирует время, потерянное вами 24 июля.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Семерка Жезлов, перевёрнутая

Водолею сложно подкрепить свои слова, но даже без веских фактов вы можете чувствовать, что должны действовать.

Семерка Жезлов, перевёрнутая, говорит о необходимости спорить по какому-то вопросу, и вам, возможно, придётся это сделать, даже если вы не чувствуете себя готовым 24 июля.

Вы не первый и не последний, кто испытает сомнения, высказывая свои убеждения. Важно пройти через это, когда вы не уверены, потому что этот опыт укрепляет ваши аргументы и помогает вам понять, как отстаивать свою позицию в будущем.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: "Суждение", перевёрнутая

Иногда стресс может создавать путаницу и проблемы с обработкой идей, Рыбы. Если вам сейчас пришлось многое пережить, вы можете стать немного более забывчивыми.

24 июля будьте мягче к себе. Возможно, вам придётся отвечать людям позже или подумать о своих словах.

Не спешите говорить, если можно подождать. Всегда лучше избегать слов, которые потом не сможешь взять обратно.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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