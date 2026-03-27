Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

Алена Кюпели
27 марта 2026, 11:57
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 28 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на субботу для Овна: Солнце

Овен, ваша карта Таро на 28 марта — Солнце, символизирующее радость и счастье.

Сегодня постарайтесь сделать что-нибудь, что доставит вам удовольствие. Ваше внимание естественным образом обратится к простым радостям жизни. Хотя вы сложный человек, то, что заставляет вас улыбаться, не обязательно должно быть таким.

Телец

Таро-гороскоп на субботу для Тельца: Звезда

Сегодняшняя карта Таро для вас, Телец, — Звезда. Это символ исполнения желаний, и вы готовы воплотить в жизнь все, чего желает ваше сердце. 28 марта подумайте о том, чего вы всегда хотели, но никогда не испытывали.

Когда вы запишете это полностью, это пошлет сигнал вашему разуму воплотить это в жизнь. Не упустите сегодняшнюю возможность; начните вести дневник!

Близнецы

Таро-гороскоп на субботу для Близнецов: Императрица

Близнецы, у вас есть нежная и трогательная сторона, которую люди редко видят, пока вы сами не будете готовы её раскрыть. Ваша сегодняшняя карта Таро — Императрица, которая символизирует замедление темпа и позволение событиям происходить естественным образом.

Вам не нужно никого и ничего заставлять. Вместо этого позвольте себе чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы подчиниться высшим силам. Заботьтесь о себе, но не берите на себя ответственность за решение проблем, которые должны решать другие.

Рак

Таро-гороскоп на субботу для Рака: Туз Кубков

Рак, Туз Кубков, — символ эмоционального обновления. 28 марта вам рекомендуется заниматься тем, что расслабляет ваше тело и разум, чтобы вы чувствовали себя полными энергии и готовыми покорять мир.

Не позволяйте себе стать жертвой работы, которая выводит вас за пределы ваших возможностей. Вместо этого прислушивайтесь к своему телу; настройтесь на него и обратите внимание на его потребности.

Лев

Таро-гороскоп на субботу для Льва: Шестерка Жезлов

Лев, сегодня вас признают таким, какой вы есть, и это приятно. Шестерка Жезлов символизирует похвалу от человека, которым вы восхищаетесь и которого уважаете.

28 марта член семьи или другой любимый человек может сказать о том, как много значит ваше присутствие в его жизни. Вы услышите добрые слова, и это напомнит вам, почему вы руководите с таким сердцем. Вам будет приятно делать жизнь других людей особенной.

Дева

Таро-гороскоп на субботу для Девы: Десятка Кубков

Десятка Кубков — это карта Таро, символизирующая семью и поддерживающее сообщество. Дева, 28 марта вы обретаете чувство принадлежности к группе, которая восхищается вами и ценит вас за то, кто вы есть. Вам не нужно заставлять людей гордиться вами. Отбросив все ожидания, связанные с показной эффективностью, вы сияете, оставаясь собой.

Но, что еще важнее, они хотят, чтобы вы добились успеха. Здесь нет чувства зависти или желания иметь меньше, поэтому вы можете чувствовать больше.

Весы

Таро-гороскоп на субботу для Весов: Колесо Фортуны

Поворотный момент — вот что обещает карта Таро "Колесо Фортуны" в вашей повседневной жизни. Послание для вашего знака зодиака 28 марта — верить в неожиданное.

Возможности могут появиться, когда вы будете готовы, и когда вы будете к ним не готовы. Важно сохранять открытое сердце, разум и дух. Позвольте себе с благодарностью наслаждаться благословением, когда оно придет к вам.

Скорпион

Таро-гороскоп на субботу для Скорпиона: Сила

28 марта вам напоминают, что для того, чтобы быть сильным, не нужно ничего форсировать. Карта Таро "Сила" позволит вам открыть свою внутреннюю стойкость.

Ваша выносливость приходит, когда вы действительно позволяете себе наслаждаться моментами, когда жизнь проста. Мужество — это то, что вам нужно сегодня, не потому что вы должны беспокоиться о будущем, а чтобы отдохнуть и насладиться процессом.

Стрелец

Таро-гороскоп на субботу для Стрельца: Туз Пентаклей

Вы готовы к новому началу, и Туз Пентаклей говорит о практическом подходе к жизни. 28 марта не усложняйте себе жизнь, пытаясь взять на себя больше, чем можете осилить. Вместо этого посейте семена перемен.

Небольшие действия, совершаемые с намерением, гораздо мощнее, чем отсутствие структуры и недостаток энергии. Оставайтесь на земле и наблюдайте, как всё работает.

Козерог

Таро-гороскоп на субботу для Козерога: Влюблённые

28 марта вы, Козерог, откроете для себя истинную любовь. Карта Таро "Влюблённые" говорит о прекрасном партнёрстве, которое не свободно от внешних угроз и искушений.

Люди в партнёрстве осознают это, но всё равно выбирают быть вместе. Сегодня сосредоточьтесь на том, что у вас есть, больше, чем на том, что есть вокруг. Трава может казаться зеленее, но ваш собственный сад находится прямо у вас под ногами.

Водолей

Таро-гороскоп на субботу для Водолея: Девятка Кубков

Жизненные радости вам доступны, а Девятка Кубков символизирует радость от осознания того, что вы достигли цели. 28 марта вы начинаете день с подсчета всех своих благ и сосредотачиваетесь на том, что у вас есть, а не на том, чего вам не хватает.

Вы обретаете глубокое чувство благодарности за свою нынешнюю ситуацию. Вы позволяете себе быть счастливыми и праздновать то, как далеко вы продвинулись на этом этапе своего пути к успеху.

Рыбы

Таро-гороскоп на субботу для Рыб: Мир

Вы сделали то, что нужно было сделать, и теперь пришло время насладиться своими достижениями. 28 марта Мир приглашает вас подвести итоги всего, что вы задумали и завершили. Это может быть сегодня или много лет назад.

Однако, вспоминая о том, что вам удалось осуществить, вы получаете представление о своей способности завершить свою жизнь. Вам напоминают о необходимости мысленно подготовиться к более насыщенной жизни, которая будет поддерживать вас как личность.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Одна категория товаров подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

Украина и Саудовская Аравия подписали важный документ - о чем договорились

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

