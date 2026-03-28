Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-29-marta-devam-chestnost-raku-otkroveniya-10752614.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 29 марта

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на воскресенье для Овна: Король Пентаклей

Овен, Король Пентаклей, символизирует изобилие и материальную безопасность. Иногда погоня за материальным богатством может вас истощить. Вы можете быстро почувствовать, что только и делаете, что работаете и топчетесь на месте.

29 марта ваша карта Таро призывает вас поверить в то, что все необходимое вам доступно в полной мере. Вы учитесь отстраняться от беспокойства и сосредотачиваться на доверии.

Телец

Таро-гороскоп на воскресенье для Тельца: Перевернутая Королева Пентаклей

Вы часто слышите, что баланс — ключ ко всему в вашей жизни. А перевернутая Королева Пентаклей подчеркивает важность обретения гармонии в вашей деятельности. Вам нужно время для себя, но также и время, чтобы провести его с семьей и друзьями.

29 марта мысленно перечислите все дела, которые вы делаете в течение дня. Может возникнуть соблазн отложить некоторые дела на завтра, но постарайтесь этого не делать.

Близнецы

Таро-гороскоп на воскресенье для Близнецов: Император, перевернутая карта

Ваша внутренняя склонность к контролю может проявиться сегодня, особенно если ваша карта Таро предупреждает вас о необходимости обращать внимание на то, как вы относитесь к другим. Перевернутый Император указывает на возникновение напряжения вокруг того, кто что делает и когда.

Вам не следует инициировать проекты или указывать человеку, что делать, когда другие могут принимать эти решения (и должны). Вместо этого, 29 марта, высказывайте свое мнение по запросу и мягко подталкивайте, когда это кажется уместным.

Рак

Таро-гороскоп на воскресенье для Рака: Король Мечей, перевернутая карта

То, что вы можете что-то сделать, не обязательно означает, что вы должны это делать. 29 марта перевернутый Король Мечей предупреждает о манипулятивном поведении, особенно если оно используется в эгоистичных целях. Вы можете хотеть определенного результата или реакции от кого-то важного, и вам кажется правильным говорить что-то или исключать его, чтобы достичь этой цели.

Сегодняшнее послание заключается в том, чтобы быть осторожным и не пытаться представить ситуацию так, чтобы она подходила вам в данный момент. Вместо этого будьте откровенны и позвольте правде говорить самой за себя.

Лев

Таро-гороскоп на воскресенье для Льва: Звезда

Надежда витает в воздухе, Лев. Карта Таро "Звезда" означает день, наполненный внутренним обновлением и ощущением того, что мир таков, каким он должен быть.

29 марта вы начинаете верить в свое будущее. Вы видите обещания в маленьких моментах и ​​в том, как они разворачиваются и влияют на вашу жизнь. Вселенная начинает показывать вам, что, когда вы доверяете ей свою веру и доверие, она вас не подведет.

Дева

Таро-гороскоп на воскресенье для Девы: Влюбленные, перевернутая карта

Перевернутая карта Таро "Влюбленные" указывает на надвигающийся внутренний конфликт, когда вы думаете о своих отношениях. 29 марта ваше внимание привлекает то, что кажется хорошим, но это подрывает вашу честность.

Выбирайте верность вместо следования страсти, которая причиняет боль другому человеку. Даже если вы думаете, что вас не поймают, выбирайте честность.

Весы

Таро-гороскоп на воскресенье для Весов: Четверка Пентаклей, перевернутая

Перевернутая Четверка Пентаклей говорит о чрезмерном накоплении вещей или о том, что вы держитесь за то, что вам не нужно. Весы, вам не нужно сохранять каждую записку, электронное письмо, сообщение или открытку, которую вы получаете от кого-то.

Ваше желание проявлять благодарность можно изменить и сбалансировать. Сентиментальность не обязательно должна быть связана с накопительством. Карта Таро от 29 марта советует не хранить вещи, от которых вы можете избавиться.

Скорпион

Таро-гороскоп на воскресенье для Скорпиона: Иерофант

Скорпион, замечательно иметь привычки и традиции, которые вы передаете из поколения в поколение, и ваша карта Таро, Иерофант, призывает вас оставаться верными своему историческому прошлому.

29 марта вы более серьезно отнесетесь к семейным традициям. Последовательность в их соблюдении дает вам больше, чем просто ритуал; она обеспечивает чувство связи и принадлежности.

Стрелец

Таро-гороскоп на воскресенье для Стрельца: Повешенный

Небольшие моменты, когда вы останавливаетесь и задумываетесь, необходимы. 29 марта вам рекомендуется сделать паузу. Карта Таро "Повешенный" советует вам остановиться и посмотреть, как бездействие может быть продуктивным, если подходить к этому мудро.

Задержка в вашем расписании, например, не ответ на телефонный звонок или сообщение сразу, дает вам перспективу, которую спешка никогда не сможет дать.

Козерог

Таро-гороскоп на воскресенье для Козерога: Девятка Кубков, перевернутая

Сосредоточьтесь на занятиях, которые вам больше всего нравятся. 29 марта перевернутая Девятка Кубков подчеркивает удовольствие и тот образ жизни, к которому вы стремитесь.

Вы не хотите тратить драгоценное время на погоню за комфортом, который делает людей счастливыми, но оставляет вас уставшими или несчастными. Вам нужно привести в соответствие ваши отношения, занятия и ценности так, чтобы они стали значимым выражением вашей души и жизни в целом.

Водолей

Таро-гороскоп на воскресенье для Водолея: Умеренность, перевернутая

Ваш ежедневный таро-гороскоп на 29 марта, Умеренность, перевернутая, символизирует долгосрочное мышление, но без тщательно разработанного плана действий.

В последнее время вы берете на себя слишком много дел, и это может вызывать стресс в тот момент, когда вам нужно расслабиться. Не пытайтесь брать на себя больше, чем следует. Вместо этого, думайте о мерах.

Рыбы

Таро-гороскоп на воскресенье для Рыб: Сила, перевернутая карта

29 марта перевернутая карта Таро "Сила" призывает вас прислушаться к своему телу, когда оно говорит вам, что пора отдохнуть. Сила не всегда должна проявляться в том, сколько вы можете сделать. Она может проявляться в моментах, когда вы решаете посидеть, отдохнуть, побыть в тишине и ничего не делать.

Позвольте себе пройти через процесс уязвимости, столкнувшись с чувством вины за то, что вы не доказали свою состоятельность, и обнаружите, что это нормально — позволить себе быть самим собой.

Источник:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред