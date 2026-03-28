Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

Алена Кюпели
28 марта 2026, 17:02
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 29 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на воскресенье для Овна: Король Пентаклей

Овен, Король Пентаклей, символизирует изобилие и материальную безопасность. Иногда погоня за материальным богатством может вас истощить. Вы можете быстро почувствовать, что только и делаете, что работаете и топчетесь на месте.

29 марта ваша карта Таро призывает вас поверить в то, что все необходимое вам доступно в полной мере. Вы учитесь отстраняться от беспокойства и сосредотачиваться на доверии.

Телец

Таро-гороскоп на воскресенье для Тельца: Перевернутая Королева Пентаклей

Вы часто слышите, что баланс — ключ ко всему в вашей жизни. А перевернутая Королева Пентаклей подчеркивает важность обретения гармонии в вашей деятельности. Вам нужно время для себя, но также и время, чтобы провести его с семьей и друзьями.

29 марта мысленно перечислите все дела, которые вы делаете в течение дня. Может возникнуть соблазн отложить некоторые дела на завтра, но постарайтесь этого не делать.

Близнецы

Таро-гороскоп на воскресенье для Близнецов: Император, перевернутая карта

Ваша внутренняя склонность к контролю может проявиться сегодня, особенно если ваша карта Таро предупреждает вас о необходимости обращать внимание на то, как вы относитесь к другим. Перевернутый Император указывает на возникновение напряжения вокруг того, кто что делает и когда.

Вам не следует инициировать проекты или указывать человеку, что делать, когда другие могут принимать эти решения (и должны). Вместо этого, 29 марта, высказывайте свое мнение по запросу и мягко подталкивайте, когда это кажется уместным.

Рак

Таро-гороскоп на воскресенье для Рака: Король Мечей, перевернутая карта

То, что вы можете что-то сделать, не обязательно означает, что вы должны это делать. 29 марта перевернутый Король Мечей предупреждает о манипулятивном поведении, особенно если оно используется в эгоистичных целях. Вы можете хотеть определенного результата или реакции от кого-то важного, и вам кажется правильным говорить что-то или исключать его, чтобы достичь этой цели.

Сегодняшнее послание заключается в том, чтобы быть осторожным и не пытаться представить ситуацию так, чтобы она подходила вам в данный момент. Вместо этого будьте откровенны и позвольте правде говорить самой за себя.

Лев

Таро-гороскоп на воскресенье для Льва: Звезда

Надежда витает в воздухе, Лев. Карта Таро "Звезда" означает день, наполненный внутренним обновлением и ощущением того, что мир таков, каким он должен быть.

29 марта вы начинаете верить в свое будущее. Вы видите обещания в маленьких моментах и ​​в том, как они разворачиваются и влияют на вашу жизнь. Вселенная начинает показывать вам, что, когда вы доверяете ей свою веру и доверие, она вас не подведет.

Дева

Таро-гороскоп на воскресенье для Девы: Влюбленные, перевернутая карта

Перевернутая карта Таро "Влюбленные" указывает на надвигающийся внутренний конфликт, когда вы думаете о своих отношениях. 29 марта ваше внимание привлекает то, что кажется хорошим, но это подрывает вашу честность.

Выбирайте верность вместо следования страсти, которая причиняет боль другому человеку. Даже если вы думаете, что вас не поймают, выбирайте честность.

Весы

Таро-гороскоп на воскресенье для Весов: Четверка Пентаклей, перевернутая

Перевернутая Четверка Пентаклей говорит о чрезмерном накоплении вещей или о том, что вы держитесь за то, что вам не нужно. Весы, вам не нужно сохранять каждую записку, электронное письмо, сообщение или открытку, которую вы получаете от кого-то.

Ваше желание проявлять благодарность можно изменить и сбалансировать. Сентиментальность не обязательно должна быть связана с накопительством. Карта Таро от 29 марта советует не хранить вещи, от которых вы можете избавиться.

Скорпион

Таро-гороскоп на воскресенье для Скорпиона: Иерофант

Скорпион, замечательно иметь привычки и традиции, которые вы передаете из поколения в поколение, и ваша карта Таро, Иерофант, призывает вас оставаться верными своему историческому прошлому.

29 марта вы более серьезно отнесетесь к семейным традициям. Последовательность в их соблюдении дает вам больше, чем просто ритуал; она обеспечивает чувство связи и принадлежности.

Стрелец

Таро-гороскоп на воскресенье для Стрельца: Повешенный

Небольшие моменты, когда вы останавливаетесь и задумываетесь, необходимы. 29 марта вам рекомендуется сделать паузу. Карта Таро "Повешенный" советует вам остановиться и посмотреть, как бездействие может быть продуктивным, если подходить к этому мудро.

Задержка в вашем расписании, например, не ответ на телефонный звонок или сообщение сразу, дает вам перспективу, которую спешка никогда не сможет дать.

Козерог

Таро-гороскоп на воскресенье для Козерога: Девятка Кубков, перевернутая

Сосредоточьтесь на занятиях, которые вам больше всего нравятся. 29 марта перевернутая Девятка Кубков подчеркивает удовольствие и тот образ жизни, к которому вы стремитесь.

Вы не хотите тратить драгоценное время на погоню за комфортом, который делает людей счастливыми, но оставляет вас уставшими или несчастными. Вам нужно привести в соответствие ваши отношения, занятия и ценности так, чтобы они стали значимым выражением вашей души и жизни в целом.

Водолей

Таро-гороскоп на воскресенье для Водолея: Умеренность, перевернутая

Ваш ежедневный таро-гороскоп на 29 марта, Умеренность, перевернутая, символизирует долгосрочное мышление, но без тщательно разработанного плана действий.

В последнее время вы берете на себя слишком много дел, и это может вызывать стресс в тот момент, когда вам нужно расслабиться. Не пытайтесь брать на себя больше, чем следует. Вместо этого, думайте о мерах.

Рыбы

Таро-гороскоп на воскресенье для Рыб: Сила, перевернутая карта

29 марта перевернутая карта Таро "Сила" призывает вас прислушаться к своему телу, когда оно говорит вам, что пора отдохнуть. Сила не всегда должна проявляться в том, сколько вы можете сделать. Она может проявляться в моментах, когда вы решаете посидеть, отдохнуть, побыть в тишине и ничего не делать.

Позвольте себе пройти через процесс уязвимости, столкнувшись с чувством вины за то, что вы не доказали свою состоятельность, и обнаружите, что это нормально — позволить себе быть самим собой.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

17:06Украина
Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

16:37Война
Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

17:29

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

17:06

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

17:02

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

16:37

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

16:27

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
16:19

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

16:18

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

15:39

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

15:38

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Реклама
15:22

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:14

Киевский национальный университет является полноправным участником мирового образовательного пространства — Бугров новости компании

14:57

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

14:41

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:35

Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

14:30

Проект Григория Козловского приносит результаты: "Рух" обыграл "Баварию" со счётом 2:0Видео актуально

14:18

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:15

Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

14:12

Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

13:48

Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атакиВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Реклама
13:19

Как не спутать настоящую любовь с иллюзией: 5 неочевидных признаков

12:55

Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перецВидео

12:22

В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

12:10

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

12:07

"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

12:04

Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

11:37

Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собакВидео

10:50

В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине

10:48

"Я не хочу умирать": онкобольная блогерша Лерчек расплакалась на видеоВидео

10:35

Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

09:48

Дом станет светлее в разы: как выбрать стеклянную входную дверьВидео

09:44

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

09:40

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые надежные партнеры

08:55

Алексей Кущ: пять этапов мировой войны и ловушка для Дональда Трампамнение

08:45

Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

08:33

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

08:20

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

07:47

Враг атаковал Одессу: поврежден роддом, есть погибший и раненые

06:30

Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

05:18

Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение

Реклама
04:41

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке продавца фастфуда за 27 с

03:33

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затратВидео

03:00

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

02:40

Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне

01:43

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

01:03

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

00:11

Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

27 марта, пятница
23:14

Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухнюВидео

23:01

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильноВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять