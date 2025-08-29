Укр
Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Алена Кюпели
29 августа 2025, 07:23
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 30 августа
Гороскоп Таро на 30 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Рыцарь Мечей, перевёрнутая

Всему своё время, Овен. Придёт время для достижения твоих целей, для раскрытия истины и для понимания людьми.

Сейчас вам, возможно, хочется, чтобы что-то происходило определённым образом, и вы, возможно, хотите броситься на всё, не раздумывая. Имея это в виду, будьте целеустремлёнными в своих действиях и не пытайтесь форсировать события, которым ещё не суждено случиться.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Двойка Жезлов, перевёрнутая

Телец, люди ждут, когда ты поверишь в себя. Твоё следование своему призванию приносит пользу не только тебе, но и всем, кто видит.

Возможно, ты чувствуешь неуверенность в своих целях или неуверенность в будущем. Это отличный сигнал, чтобы сесть и представить, каким ты хочешь видеть своё будущее. Создайте видение, которого ты сможешь придерживаться. Отсюда вы сможете составить план, пусть даже небольшими шагами, чтобы приблизиться к своей цели.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Семерка Мечей

Не всё истинно и исходит из благих намерений, Близнецы. Семерка Мечей предупреждает об обмане, и это может быть связано с окружающими вас людьми, а также, возможно, с вашими собственными мыслями.

Иногда вас могут одолевать страхи или неуверенность, которые говорят неправду, но они скрытны. Обман часто бывает скрытным, поэтому важно чётко понимать, что есть правда, и фильтровать всё через эту призму. Это может означать практиковать искусство признавать мысли и просто позволять им проходить мимо.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Четверка Пентаклей

Ваше желание обеспечить себя позволяет вам создать прочный фундамент для безопасности, Рак. Это может принести чудеса.

Иногда, однако, страх перед дефицитом может заставить вас слишком крепко держаться за своё имущество. Если вы замечаете, что изо всех сил цепляетесь за контроль или испытываете нездоровый страх, признайте это. Ваши отношения с деньгами не обязательно должны быть такими.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Иерофант, перевёрнутая

Лев, вы любите делать всё по-своему, и, возможно, именно здесь настал ваш золотой час возможностей. Сегодняшняя карта Таро, Иерофант, перевёрнутая, призывает попробовать что-то новое и нарушить несколько правил, которые, как вы знаете, нужно нарушить.

Если вы цеплялись за прошлое, и оно заставляло вас чувствовать себя в тупике, попробуйте разнообразить свой распорядок дня и посмотреть, как это повлияет на ваши чувства. 30 августа вас ограничивает только ваше мышление.

Дева

Седьмая карта Таро для Девы: Семёрка Пентаклей

Дева, успех вам принесла не только ваша способность усердно работать и делать всё с превосходством. Важно то, как вы продолжаете делать то же самое даже после того, как другие сдаются.

Однако есть причина, по которой другие сдаются: это становится трудно. В такие моменты не унывайте! Это значит, что у вас есть возможность. Не поражение будет иметь решающее значение, а ваша стойкость – да.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Четверка Жезлов, перевернутая

Весы, ваши надежды могут рухнуть из-за отмены дел или недопонимания. Возможно, на этой неделе вы запланировали что-то, что вряд ли осуществится, и 30 августа вам нужно будет найти альтернативное занятие, чтобы наверстать упущенное время.

Хотя вы можете воспринимать это как неудачу, постарайтесь воспринимать это как перемену судьбы. Возможно, вы получаете божественную защиту.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Король Пентаклей

Скорпион, ваш знак зодиака связан с глубокой интуитивной энергией оккультизма. Вам интересно, как работают ритуалы изобилия, и интересно, принесут ли они вам деньги?

Сегодняшняя карта Таро, Король Пентаклей, — это приглашение увидеть, что вы можете испытать, следуя одной из практик, которые, как утверждают люди, привлекают что-то в вашу жизнь. Подумайте о том, чтобы написать желание на листке бумаги или лавровом листе. Посмотрите, что может произойти с вами после 30 августа.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Король Мечей

Сегодняшняя карта Таро, Король Мечей, посвящена вам — могущественному, разумному символу знания и силы. Сегодняшнее послание карт — использовать свою мудрость для улучшения своей жизни. Недостаточно знать, что делать.

Главное — это применять свои идеи на практике и заставлять их работать вам на пользу. Сегодня выберите что-то, что вы часто говорите, и прислушайтесь к своему совету. Вы можете быть рады, что не просто говорили, а делали это!

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Умеренность

Козерог, самоограничение — ваше второе имя. Там, где другие склонны действовать импульсивно, вы действуете иначе. Вы предпочитаете жить осторожно и осмотрительно. Вы знаете, что поспешные действия могут привести к проблемам, о которых вы потом пожалеете.

Сегодняшняя карта Таро, "Умеренность", призывает к методичности и обдумыванию действий. Вы можете испытывать тревогу или страх упустить возможность, если не поспешить с тем, что, по вашему мнению, является хорошей идеей. Но совет на сегодня — быть терпеливым.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Туз Кубков, перевернутый

Водолеи, бывают моменты, когда вы можете настолько погрузиться в свои мысли, что чувствуете лёгкое оцепенение или неуверенность в том, что переживаете, потому что слишком долго обдумывали их.

Совет Таро на сегодня — дать делу немного отдохнуть. Не думайте об этом и не пытайтесь исправить, особенно если это можно отложить на потом. Иногда борьба за желаемое становится слишком напряжённой, что мешает ясно мыслить. Вместо этого позвольте эмоциям расслабиться.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Солнце, перевёрнутое

Рыбы, на этой неделе вас может постичь небольшая неудача, и вам будет казаться, что вы делали что-то неправильно, даже если это не так. Неудачи — это не приговор Вселенной; это моменты ясности и размышления. Вам был дан дар, который поможет вам понять, что вам нужно.

Дайте себе возможность пережить задержку и использовать её, чтобы преодолеть трудности. Это путь к успеху для вас 30 августа.

