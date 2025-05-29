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Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Близнецам - трудности в любви, Львам - выбор

Алена Кюпели
29 мая 2025, 10:52
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 30 мая
Гороскоп Таро на 30 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутый

Овен, постарайся не меняться ради других людей, особенно когда ты искушаешься пойти на компромисс со своей честностью. Может быть трудно противостоять конфликту, который возникает, когда давление со стороны сверстников велико, а твое желание сохранить мир есть.

Но тебе придется жить с самим собой. Гораздо лучше спать с нетронутым достоинством, чем ненавидеть себя за то, что ты недостаточно силен, чтобы сказать "нет".

Телец

Карта Таро: Десятка Мечей

Телец, есть время и место быть добрым и мягким с друзьями, но сегодня вам нужно проявить твердость. Вам нужно будет высказаться по вопросу, который может быть не очень хорошо воспринят, когда вы это сделаете.

Вы должны верить в свой опыт и делать то, что вы чувствуете правильным в своем сердце. Может быть нелегко получить отказ или даже сказать, что вы неправы; честность — ваша самая сильная черта, и быть открытым для того, чтобы делиться тем, что у вас на уме, более вдумчиво, чем фальшивая доброта.

Близнецы

Карта Таро: Пятерка Мечей

Близнецы, любовь тяжела, и когда вы глубоко заботитесь о ком-то, будут дни, когда вы спросите себя, стоит ли продолжать пытаться. Сегодня вы можете почувствовать череду трудностей в романтических отношениях, но ваша гордость может помочь вам остаться верным своим обязательствам.

Помните, что трудные времена в отношениях часто создают самые крепкие, самые устойчивые отношения, которые длятся всю жизнь.

Рак

Карта Таро: Король Мечей

Рак, возьмите на себя инициативу, когда дело касается любви. Сегодня вы можете почувствовать, что хотите позволить кому-то другому выполнять работу, включая инициирование контакта; однако, если два человека заботятся друг о друге, какая разница, кто начинает разговор?

Вы можете быть инициатором, не так ли? Зачем тратить время на игру в выжидание, когда вы хотите связи и интимных разговоров прямо сейчас?

Лев

Карта Таро: Император

Лев, всегда есть выбор, который нужно сделать, даже в мелочах, которые кажутся несущественными в данный момент. То, что вы делаете, меняет ваши результаты.

Сегодня вам захочется рассмотреть все свои варианты. Что, как вам кажется, работает в вашей жизни? Какие сферы жизни, как вам кажется, причиняют вам боль в долгосрочной перспективе, но вы терпите их сейчас?

Будьте умны и мудры, Лев, со своим временем и выбирайте жизнь, которой вы хотите жить завтра, а не только сегодня.

Дева

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Дева, если вы не хотите прекращать дружбу, даже если сегодня это кажется трудным, вам не нужно этого делать. Люди могут отдаляться друг от друга со временем, но с общим опытом и множеством разговоров они могут снова сблизиться.

Работайте над поиском общей почвы за пределами ваших воспоминаний. Посмотрите, где у вас есть схожие убеждения и практики. Найдите существенные вещи, чтобы восстановить то, что, как вы чувствуете, вы потеряли.

Весы

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Весы, потерянное доверие можно вернуть со временем и усилиями, но вам также нужно быть честным и просить того же взамен.

Никогда нелегко признать, что вы совершили ошибку или что вы были неправы; однако, небольшой шаг в правильном направлении может заключаться в том, чтобы признаться и признать, что вы знаете свою роль, и спросить, как вы можете улучшить ситуацию.

Вы можете обнаружить, что этот уровень уязвимости открывает много дверей для нового исцеления в ваших отношениях.

Скорпион

Карта Таро: Туз Пентаклей

Скорпион, найдите место, которое позволит вам успокоить свой разум и станет для вас своего рода убежищем. Вам не нужно искать шикарное или дорогое место, когда вы хотите тишины и покоя.

Вы можете пойти в библиотеку или исследовать парк. Вы можете посетить местную церковь, которая позволяет открывать святилище для молитв. Исследуйте любое место, которое, как вам кажется, зовет вас по имени.

Стрелец

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутый

Стрелец, исследуй, почему у тебя бывают моменты неуверенности в себе. Нормально размышлять, действительно ли ты там, где хочешь быть, но эти глубокие моменты, которые потрясают твою уверенность до основания, существуют для того, чтобы ты проработал их и исцелился.

Вместо того, чтобы притворяться, что их не существует, посиди с этими негативными эмоциями и посмотри, куда приведет тебя путешествие. Ты можешь обнаружить что-то, что тебе нужно проработать и исцелить в значительной степени.

Козерог

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Козерог, записывайте свои мысли. Вы можете обнаружить, что можете подключиться к идее, о существовании которой вы не знали в своем воображении. Вы можете проверить свою мысль с помощью новой технологии.

Посмотрите, можно ли создать образ, который вы себе представляете, с помощью ИИ. Если у вас есть идея, которую вы хотите изучить, задайте вопрос ChatGPT, чтобы посмотреть, что получится.

Водолей

Карта Таро: Императрица

Водолей, вы готовы начать все заново; сейчас самое время увидеть, куда приведет вас путь. Попробуйте что-то новое. Не бойтесь сделать то, что вы не смогли сделать в прошлом, поскольку повторная попытка может исцелить вас.

Вы даже можете пробудить часть своей души, которую вы закрыли, что откроет вас для нового опыта на этой неделе.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая

Рыбы, вы готовы к переменам? Возможно, вы думали, что то, чем вы сейчас занимаетесь, идеально вам подходит. Но вы растете и меняетесь каждый день.

По мере того, как вы развиваетесь, ваши надежды и мечты также развиваются. Пришло ли время отпустить то, чем вы занимаетесь сейчас, чтобы достичь чего-то большего? Что удерживает вас от продолжения вашего следующего приключения?

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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