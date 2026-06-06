Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-7-iyunya-devam-izmenitsya-vesam-reshimost-10770845.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 7 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Восьмерка Жезлов

У вас, Овен, одновременно происходит много всего.

7 июня важно расставить приоритеты и сосредоточиться на главном. Ваша ежедневная карта Таро, Восьмерка Жезлов, напоминает о том, как быстро может двигаться жизнь.

Сегодня вы можете забежать вперед, не имея плана. Вам нужно изменить направление, в котором должна двигаться ваша жизнь.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Тройка Пентаклей

Вы — денежный знак, Телец, и именно в воскресенье вы понимаете, что от вас зависит, что вы будете делать, чтобы приблизиться к финансовой цели.

Ваша ежедневная карта Таро связана с деятельностью, приносящей деньги, такой как командная работа или выполнение необходимых действий для составления вашего расписания, чтобы вы могли инвестировать в то, что делает вашу жизнь процветающей.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Четверка Жезлов, перевернутая

Луна входит в ваш сектор карьеры, напоминая вам о том, как важно делать свою работу наилучшим образом на работе или там, где вас воспринимают окружающие.

Четверка Жезлов, перевернутая, — это карта Таро, которая часто выпадает, когда вы вот-вот столкнетесь с проблемами в своих планах. 7 июня возможны задержки из-за погоды или болезни, поэтому желательно иметь запасной план.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Десятка Кубков

Вы заслуживаете счастья, Рак, и Десятка Кубков напоминает вам, как это должно выглядеть для вас.

Вы хотите, чтобы вас ценили, и чтобы окружающие радовались за вас, когда происходят хорошие вещи. С входом Луны в ваш сектор личной философии ваше определение удовлетворения может измениться, поскольку вы узнаете, в чем нуждаются другие и как вы вписываетесь в свое сообщество.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Десятка Жезлов, перевернутая

Сейчас дела обстоят немного сложнее. Поэтому, Лев, вам пришлось постараться сохранить энергию и мотивацию.

7 июня вы постоянно ищете новые способы улучшить свою жизнь и добиться успеха. Сегодня вы наконец находите решение, которое искали. Раньше вы его не видели, но теперь видите.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Восьмерка Мечей

Восьмерка Мечей напоминает вам, что может казаться, будто вас что-то сдерживает от того, что вам нужно, но правда в том, что вы не можете ясно это увидеть из-за эмоциональной привязанности к проблеме. Сегодня вы получаете награду за риск.

7 июня вы учитесь доверять своим действиям и делаете что-то одно, чтобы изменить свое отношение к ситуации. Если чему-то суждено измениться, то вам нужно сделать что-то, чего вы никогда раньше не делали.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Туз Кубков, перевернутый

Весы – очень добрый и мягкий знак зодиака. Как знак, олицетворяющий отношения и баланс, эти два аспекта часто стоят у вас на первом месте, но иногда вы откладываете их в сторону.

Вы отложили некоторые из своих личных целей, чтобы быть рядом с другими, и 7 июня вам становится ясно, что вы во многом именно так и поступали. Это осознание укрепляет вашу решимость что-то сделать для восстановления порядка.

Скорпион

Скорпион, вам не всегда удаётся установить связь со своим сердцем так, как хотелось бы. Счастье трудно почувствовать, когда жизнь полна стрессов.

7 июня вам может показаться, что всё никогда не наладится, даже если это произойдёт. Пора собраться с силами и снова поверить в себя, потому что, несмотря на то, что может говорить ваш разум, сегодня всё может стать именно таким, каким вы хотите видеть завтра.

Некоторые ситуации могут привести к нечестной игре, и одна из них — это одолжение денег семье или друзьям. 7 июня ваша карта Таро, перевёрнутая Десятка Пентаклей, говорит о трудностях, которые часто возникают после того, как вы даёте деньги в долг члену семьи.

Сегодняшнее послание — тщательно обдумайте, подходящее ли сейчас время, и серьёзно подумайте о долгосрочных последствиях, если вы не сможете вернуть долг.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Пятерка Мечей

Ваш знак зодиака связан с работой и социальным статусом, поэтому вы стремитесь к своим мечтам, чего бы это ни стоило. Даже победа, какой бы приятной она ни казалась, дается вам ценой жизни, Козерог.

7 июня вы будете тщательно анализировать свой путь к следующему уровню жизни, учась не быть безжалостным во имя успеха.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Четверка Мечей

Это отличный день, чтобы немного отдохнуть от суеты мира. Ваша ежедневная карта Таро, Четверка Мечей, символизирует небольшую паузу для размышлений и отдыха. 7 июня спросите себя, что нужно вашему телу и разуму, чтобы восстановить энергию до необходимого уровня и жить полноценной и насыщенной жизнью.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Рыцарь Жезлов, перевернутый

Старайтесь не видеть проблемы в черно-белом свете, потому что это может привести к мысли, что у вас меньше времени на то, что вы хотите делать.

7 июня перевернутый Рыцарь Жезлов указывает на некоторую импульсивность и необходимость восстановить контроль над своим временем и энергией.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред