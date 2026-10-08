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Гороскоп Таро на завтра 9 октября: Козерогу - осторожность, Рыбам - говорить

Алена Кюпели
8 октября 2026, 07:28
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 9 октября
Гороскоп Таро на 9 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Пятерка Кубков (перевернутая)

9 октября вновь объявится друг, с которым вы давно не виделись. Вы часто размышляли о том, что сделали бы иначе, если бы представился такой шанс.

В пятницу у вас появится возможность поделиться своими мыслями и показать, как вы изменились. Вероятность возрождения старой дружбы весьма велика. И это очень волнующе!

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Рыцарь Мечей

Прямота - это хорошо. Но иногда всё же стоит смягчать тон своих высказываний, Телец. 9 октября ваша полная и безоговорочная честность будет вполне уместна.

И всё же честность может быть воспринята как неуважение. Рыцарь Мечей предостерегает от чрезмерной эмоциональной отстраненности, из-за которой вы можете не почувствовать, когда стоит притормозить.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Луна

Я вижу, что в пятницу кто-то попытается вас обмануть. Карта "Луна" указывает на то, что вы сумеете разглядеть истину за этой фальшью.

9 октября будет правильным шагом открыто обсудить с этим человеком его поведение. В глубине души вы можете сомневаться, стоит ли обращать на это внимание, но лучше не оставлять ситуацию без ответа.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Туз Кубков

Выпадение Туза Кубков в гороскопе на пятницу - это настоящий джекпот. Это знак того, что человек, которого вы, честно говоря, почти не знали, может стать для вас очень хорошим другом.

Во время общения 9 октября вы ощутите неожиданное тепло. Вы оба открыты к тому, как развиваются события. Нет смысла пытаться всё контролировать. Позвольте всему идти своим чередом, Лев.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Звезда (перевернутая)

Вы предъявляете к себе очень высокие требования. Однако иногда вы проецируете их и на окружающих. Именно поэтому чувство разочарования 9 октября заставляет вас задуматься: а не слишком ли усердно вы стараетесь?

Звезда - это символ надежды, Дева, но поскольку она выпала в перевернутом положении, в пятницу лучше сосредоточиться на себе, а не следить за действиями других. Это чувство пройдет.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Король Кубков

9 октября вы станете той надежной опорой, которая необходима другому человеку. Ваш хороший друг переживает трудные времена. Присущая вам чуткость делает вас идеальным человеком, способным оказаться рядом в нужный момент.

В ходе разговора вы почувствуете интуитивную подсказку, которая поможет понять, что именно нужно сказать. Вы сможете дать по-настоящему ценный совет, и приятно осознавать, что вы чувствуете, кому и когда вы нужны.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Девятка Пентаклей

Отношения, которые, казалось, шли не в том направлении, 9 октября начнут налаживаться. Откровенный разговор продемонстрирует перемены к лучшему - проявление зрелости и вдумчивости.

Вы будете благодарны себе за то, что не отказались от этого человека раньше. Это было непросто: потребовалось много терпения и веры в то, что вы в итоге сможете во всем разобраться.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Двойка Мечей

Двойка Мечей обычно выпадает тогда, когда партнер посылает противоречивые сигналы, то приближая, то отдаляя вас. Это может легко сбить вас с толку и заставить сомневаться в том, каково ваше положение или что готовит будущее.

9 октября лучше всего дать себе время и пространство, необходимые для того, чтобы разобраться в своих чувствах. Понять, чего вы хотите, гораздо проще, когда вы позволяете себе спокойно всё обдумать.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Тройка Кубков (перевернутая)

Козерог, вы и так знаете, что нужно проявлять осторожность, делясь информацией. 9 октября перевернутая Тройка Кубков советует вам быть особенно осмотрительными с человеком, которого вы считаете любителем посплетничать.

Больше слушайте и меньше говорите. Позвольте этому человеку показать свое истинное лицо. Сплетни - это не всегда плохо, поэтому дайте ему шанс проявить себя и решите, можно ли доверять ему свои секреты.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Семерка Пентаклей

Вы постоянно вкладываете силы в других людей: тратите на них время, делитесь мыслями и энергией. 9 октября вы поймете, что определенная ситуация требует более глубокого осмысления.

Возможно, вы стали реже общаться с лучшим другом, чем следовало бы, - ведь жизнь стала такой насыщенной. Пятница - отличный день, чтобы выйти на связь и восстановить отношения.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Император

Рыбы, иногда вы терпите больше, чем следовало бы. 9 октября вы осознаете, что настоящая дружба всегда должна строиться на искреннем, взаимном и непоколебимом уважении.

И пусть это не совсем в вашем духе, именно вам предстоит показать пример. Обозначьте границы и прямо говорите о своих потребностях, если чувствуете, что не получаете желаемого. Тот, кому суждено быть в вашей жизни, отнесется к этому с уважением.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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