Гороскоп Таро с 26 февраля по 3 марта: Тельцу - потеря, Близнецам - возможность

Льву скорее всего придется страдать на этой неделе.

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Гороскоп Таро на неделю / Колаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 26 февраля по 3 марта карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Четверка Пентаклей

На этой неделе Четверка Пентаклей хочет, чтобы вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами. Бережете ли вы свои деньги, но при этом не отказываете себе в маленьких роскошествах? Или вы бережете каждую копейку, потому что боитесь потерять все? Проанализируйте, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать вас от эффективного управления своим богатством и настраивать себя на долгосрочный успех. Вы можете получать удовольствие сейчас и быть уверенным в завтрашнем дне.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Девятка Мечей

Девятка Мечей указывает на то, что сейчас вы переживаете какую-то потерю или разочарование. Это может быть что-то, что вы предвидели, или это может быть что-то внезапное и неожиданное. Независимо от этого, стресс давит на вас, и вам кажется, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Потратьте время на горе и исцеление, помня о том, что, хотя то, что вы переживаете, очень тяжело, вы можете двигаться дальше и развиваться на основе этого опыта.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Король Жезлов

На этой неделе вам может представиться возможность, и Король Жезлов признает, что у вас хватит сил и стойкости, чтобы принять ее! Уклонялись ли вы в прошлом от руководящих ролей? Вы чувствовали себя подавленным, когда брали на себя больше ответственности? Сейчас самое время отстоять свою власть и стать хозяином своего видения. Ключ к успеху - это четкое понимание того, куда вы хотите попасть, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам добиться этого. Выходите и беритесь за кольцо!

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Король Пентаклей

Успех находится в пределах вашей досягаемости! Король Пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед, воплощая в жизнь любые идеи, которые вы, возможно, обдумывали. Вы подумывали о том, чтобы начать новое деловое предприятие или вложить деньги? Возможно, это тот самый сигнал, которого вы так долго ждали, но не стоит сразу же бросаться вперед. Составление плана и выстраивание всех своих действий обеспечат вам наиболее плодотворный результат.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Тройка Мечей

Тройка Мечей хочет признать горе или сердечную боль, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, а может быть, вы испытываете душевные муки. На этой неделе эта карта просит вас проявить настойчивость и держать под контролем свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не распадаясь на части. Только следите за тем, чтобы не стать окончательно отстраненным в своем стремлении оставаться сильным. Если вы сохраните связь со своей эмоциональной стороной, вы сможете выйти из этой ситуации с другой стороны, способной любить еще сильнее.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Королева Кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и воспитательный дух. На этой неделе вы будете призваны выразить эту энергию в каком-то виде. Возможно, к вам обратится друг с проблемами во взаимоотношениях или коллега за поддержкой в решении проблемы, с которой он столкнулся. Когда это произойдет, слушайте их от чистого сердца, но эмоционально отстранитесь от проблемы. Хотя может возникнуть соблазн с головой погрузиться в ситуацию вместе с ними, поймите, что только они сами могут выпутаться из своего затруднительного положения.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Паж Пентаклей

Паж Пентаклей олицетворяет энтузиазм по отношению к новым начинаниям и новым предприятиям. На этой неделе вам предлагается каким-то образом проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но не делали первых шагов, чтобы довести это до конца? Эта карта хочет, чтобы вы взяли те фантастические идеи, которые вы вынашивали, и начали работать над их воплощением. Сохраняя концентрацию и применяя сильную трудовую этику, вы дадите себе возможность воплотить свои мечты в реальность.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Семерка Кубков

Вам казалось, что вы жонглируете слишком многими вещами одновременно? На этой неделе Семерка Кубков признает, что у вас много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию стольким разным делам, оказалось невозможным уделить должное внимание какому-то одному из них. В результате одна или несколько областей пострадали. Выбор может быть нашим другом, но может быть и нашим врагом. Сейчас самое время понять, куда лучше всего потратить свое время и энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерть - одна из самых непонятных карт Таро. Она не символизирует физическую смерть - скорее, речь идет о трансформации себя и избавлении от того, что больше не служит нам. За что вы держались, от чего вам нужно избавиться? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему. На этой неделе обратите внимание на возможности отказаться от всего, что удерживает вас от будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов - импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к потрясениям в вашей жизни. На этой неделе вам предлагается взглянуть на решение, с которым вы столкнулись, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы уже готовы к выбору пути, но, возможно, вам стоит еще раз подумать, прежде чем прыгать. Это нелегко сделать, когда вы чем-то увлечены, но эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Королева Пентаклей

На этой неделе кому-то понадобится дополнительная забота! Королева Пентаклей - настоящий кормилец: именно она следит за тем, чтобы все были сыты, в доме царил порядок, а близким уделялось достаточно времени и внимания. Когда она появляется в раскладе, это сигнал о том, что кому-то может понадобиться больше поддержки, чем обычно. Кто-то из ваших знакомых испытывает трудности, или это вы сами нуждаетесь в плече, на которое можно опереться? Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, не бойтесь обратиться за помощью. Ресурсы есть, и это нормально - просить о том, что вам нужно.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Девятка Кубков

Получение Девятка Кубков может означать, что именно на этой неделе ваши звезды наконец-то начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал от Вселенной, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта порция удачной энергии может означать, что вы чувствуете себя вполне довольными работой, отношениями, дружбой - ваша эмоциональная чаша может переполниться! Найдите время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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