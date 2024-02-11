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Гороскоп Таро з 12 по 18 февраля: у кого на этой неделе все сложится лучшим образом

Лидия Неплях
11 февраля 2024, 21:04
Карты на этой неделе призывают Льва не останавливаться на достигнутом.
Гороскоп Таро на тиждень
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 февраля карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Десятка Кубков

На этой неделе в вашем домашнем мире все складывается как нельзя лучше! Десятка Кубков - очень позитивная карта, означающая приподнятое настроение и успешные отношения. Возможно, вы проведете больше времени с семьей, чем обычно, а возможно, расцветете в сердечных делах. Найдите время, чтобы оглянуться вокруг и поблагодарить за все благословения, которые приходят к вам. Не так уж часто нам удается парить на девятом облаке, так что наслаждайтесь каждой секундой!

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков связана с влиянием прошлого на настоящее. На этой неделе вас призывают проанализировать, не привязаны ли вы каким-то образом к своему прошлому. Хотя это правда, что иногда нам необходимо смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принимать решения в настоящем или будущем, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям мешать вам добиваться прогресса и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому стать источником улучшения, а не застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Семерка Мечей

Вы можете бежать, но не можете спрятаться на этой неделе! Семерка Мечей признает, что вы, возможно, пытаетесь избежать ситуации, с которой лучше столкнуться лицом к лицу. Вы откладывали тяжелый разговор с другом? Вы еще не готовы поговорить с партнером о том, куда движутся ваши отношения? Вы позволяете профессиональному напряжению нарастать, вместо того чтобы решать его? Помните, что уклонение от решения проблемы не сделает ее лучше. Более того, это может даже ухудшить ситуацию. Время решать этот вопрос пришло.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Сила

Карта "Сила" сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя стойкость, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной ситуацией в вашей жизни. Легко потеряться в эмоциях, таких как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над ними и сохранять спокойствие в трудную минуту. Не действуйте, руководствуясь низменными инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволит вам стать молчаливым воином, который контролирует не только себя, но и ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Тройка Пентаклей

Тройка Пентаклей хочет признать, что вы на правильном пути! Вы работаете над чем-то новым прямо сейчас? Эта карта призывает вас не останавливаться на достигнутом. Независимо от того, насколько грандиозной является эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь. Эта неделя - время сделать домашнюю работу и подготовиться, создав всеобъемлющий план, если у вас его еще нет. И не бойтесь обращаться за помощью к другим - работа в команде может завести вас дальше, чем вы ожидаете.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Рыцарь Мечей

Возможно, на этой неделе вас уже никто не остановит... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей - это карта, предостерегающая от того, чтобы добиваться желаемого любой ценой. Да, амбиции - это хорошо, но только в том случае, если вы сначала обдумали все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой шаг, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы можете потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими в погоне за своей целью? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от возможных головных болей в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Паж Мечей

Если вы ждали знака, чтобы приступить к осуществлению задуманного, то вот он! Паж Мечей указывает на то, что вы полны энергии и воодушевлены новым проектом или начинанием. Вопрос в том, сможете ли вы сохранить этот безграничный энтузиазм, когда начнете действовать? Какое бы направление вы ни выбрали в жизни, всегда найдутся препятствия, которые вам придется преодолеть, но пусть это вас не останавливает. Знайте, что, следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить этот импульс.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Четверка мечей

Отдыхайте, размышляйте и восстанавливайтесь. Именно такое послание несет вам Четверка Мечей на этой неделе. Возможно, недавно вы столкнулись с трудной ситуацией, например, с потерей работы, разрывом отношений или проблемами, связанными с деньгами. Этот вопрос отнял у вас много сил, и сейчас вы, возможно, чувствуете себя умственно, физически, эмоционально и духовно истощенными. Найдите время, чтобы восстановить силы и зарядиться энергией. Важно дать себе возможность восстановить силы - это поможет вам вернуться в мир с обновленным духом и новыми перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Колесо Фортуны

Колесо Фортуны напоминает вам на этой неделе, что жизнь полна взлетов и падений. Если вы переживаете сложный период в своей жизни, эта карта может предвещать его окончание. Если же вы переживаете благополучный период, то вскоре все может вернуться на круги своя. Не сетуйте на перемены - это естественная часть роста и жизни. Каждый опыт, который вы получаете, служит цели в вашем понимании себя и своих ситуаций. Пусть эта карта послужит вам напоминанием о том, что нужно принимать приливы и отливы жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов - импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к потрясениям в вашей жизни. На этой неделе вам предлагается взглянуть на решение, с которым вы столкнулись, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы уже готовы к выбору пути, но, возможно, вам стоит еще раз подумать, прежде чем прыгать. Это нелегко сделать, когда вы чем-то увлечены, но эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Шестерка Мечей

Это может быть неделя, когда вы наконец-то отпустите то, что висело над вами слишком долго. Шестерка Мечей служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации. За что вы держались, что мешало вам создать для себя светлое будущее? Настало время забыть об этом раз и навсегда. Это будет нелегко, но, в конечном счете, это правильное решение.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Двойка Мечей

Двойка Мечей указывает на то, что сейчас вы можете испытывать приступ нерешительности. Возможно, вы настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напомнят, что, как бы вы ни старались избежать этой ситуации, она просто так не исчезнет. Вместо того чтобы зацикливаться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще не примете никакого решения. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

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