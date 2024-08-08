УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

Сергей Кущ
8 августа 2024, 12:22
75
Если кому-то повезет больше, это не значит, что у богов судьбы ничего не припасено для вас.
4 знака зодиака, которым не повезет до конца года
4 знака зодиака, которым не повезет до конца года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

2024 год для всех выглядит по-разному, но он определенно обещает больше веселья и сюрпризов для всех, независимо от вашего знака зодиака, так что не волнуйтесь! Если кому-то повезет больше, это не значит, что у богов судьбы ничего не припасено для вас.

Гороскоп на 2024 Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам 2024 год принесет как радость и успех, так и боль и неудачи. Вы наконец-то отпустите весь негатив и обиды, которые причинили вам близкие люди, и станете совершенно новым человеком, который ищет и принимает перемены. Предстоящий год полон эмоциональных препятствий, поэтому не стесняйтесь потакать себе и открыто общаться с близкими.

С другой стороны, в середине 2024 года ваш круг общения, дружба и отношения будут на высоте. Вы будете окружены людьми, которые обожают и любят вас, и даже сможете встретить свою вторую половинку через сеть друзей. Ваша любовная жизнь будет сумасшедшей и хаотичной, а отношения станут интенсивными, если вы будете действовать с умом. Остерегайтесь ссор между любовниками!

видео дня

Кроме того, в вашем знаке зодиака находится ретроградный Марс, который может вызвать трения в отношениях в конце года и в 2025 году. С точки зрения семьи этот год будет довольно удачным, и домашнее счастье принесет вам радость.

Что касается финансов, то вам необходимо защитить свое будущее, проведя исследование и проанализировав, как вы распределяете свое состояние. Обратитесь к экспертам, будьте открыты для новых идей, изменений и корректировок, которые пойдут вам на пользу. Сделайте финансы своим домашним заданием и серьезно над ним поработайте.

Гороскоп на 2024 Лев (23 июля - 22 августа)

Львы, в 2024 году вы можете столкнуться с интенсивной энергией Сатурна и Плутона и неожиданными препятствиями. В 2024 году вам предстоит пережить ряд профессиональных неудач и напряженных отношений. Но благодаря своей харизме и уверенности в себе вы сможете выстоять перед лицом невзгод.

Вы должны быть скромными и открытыми для нового опыта, использовать свои творческие способности и выходить на природу, чтобы поднять настроение. Обращаясь за советом и обращаясь к близкому окружению, вы сможете пройти через многие испытания и невзгоды.

Примечательно, что планета расширения, Юпитер, войдет в вашу сферу после июня 2024 года, наполнив вашу жизнь радостью, которая продлится до конца года. Предстоящий год будет полон прозрений и осознаний, так как вы смиритесь с потерями в своей жизни и найдете в них смысл, чтобы двигаться вперед с изяществом.

Что касается любовной жизни, то 2024 год принесет вам и взлеты, и падения. Возможно, вам придется переехать подальше от своих близких, а может быть, вы даже влюбитесь в кого-то, кто живет далеко.

Преодолеть расстояние будет непросто. С точки зрения семьи все выглядит неспокойно. В первой половине 2024 года семейные раздоры будут происходить часто, поэтому будьте терпеливы и осторожны. Во второй половине года ситуация, скорее всего, изменится в лучшую сторону.

Наконец, гороскоп здоровья и карьеры тоже не самый лучший. Уделите особое внимание своему питанию, воздержитесь от ссор, которые истощат ваше психическое здоровье, и избегайте ненужных поездок. Что касается карьеры, то вы будете чувствовать себя перегруженным и немотивированным для выполнения повседневных задач, а ваши коллеги могут добавить помех на рабочем месте. Но вторая половина 2024 года будет гораздо лучше в профессиональном плане.

Гороскоп на 2024 Дева (23 августа - 22 сентября)

Ваша застенчивость и нерешительность принесут вам больше вреда, чем пользы в 2024 году, Девы. Пришло время избавиться от неуверенности в себе и самокритики и хвататься за любую возможность, которая постучится в вашу дверь. У вас могут возникнуть проблемы с реализацией планов из-за того, что вы ориентированы на точность.

Астрологи советуют вам быть открытыми, общительными и беззаботными, а не корить себя за каждую заминку. Космос нарушит ваш скрупулезный подход и приведет вас на неизведанные территории и в неопределенность. Не напрягайтесь и не думайте слишком много - по крайней мере, об этом просят вас звезды.

Будь то романтические, семейные или дружеские отношения - общение станет для вас ключевой темой в 2024 году. Создавайте более глубокие связи, ведя неудобные разговоры, задавая важные вопросы, заглядывая в будущее и обсуждая надежды и страхи друг друга. 2024 год - отличное время для укрепления дружеских отношений, ведь именно здесь вы найдете много радости. Планируйте встречи, посиделки за чашкой кофе, мини-поездки, ужины и посиделки с друзьями.

Что касается денег и финансов, то пришло время снять ограничения, немного расслабиться и инвестировать туда, где, по вашему мнению, есть потенциал. Будьте непредвзяты (и немного спекулятивны), и вы увидите заметные изменения в своем финансовом положении.

Гороскоп на 2024 Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Упрямые Скорпионы, в 2024 году ваше чувство контроля будет поставлено под сомнение. Так что будьте готовы к неожиданностям. Вы будете меняться и эволюционировать во многих отношениях, перерастете многих людей, отношения и работу, которые когда-то были вам дороги. Присутствие Сатурна может внести сумятицу в вопросы знакомств, романтики и настоящей любви, сделав их более труднодостижимыми и приятными.

Ваша бычья натура в отношении неправильных вещей может оказаться очень губительной. Пришло время раскрепоститься и сосредоточиться на работе. Раскройте и воплотите в жизнь свои идеи о богатстве, создании доходов и сбережениях, и вы сможете получить благословение в виде потока денег и безопасности, которые приходят вместе с ними. Просто верьте в свои силы.

Что касается любви и отношений, то первая половина дня выглядит многообещающе. Есть хорошие шансы на брак и помолвку, и даже семейные пары будут процветать в этот период. Однако вторая половина 2024 года выглядит довольно насыщенной, и вы не сможете проводить столько времени со своим партнером. Это может привести к ссорам, поэтому вам нужно сохранять спокойствие и стараться быть более уступчивыми к его потребностям.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

12:07 Украина
"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

11:47 Украина
США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:55 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 9189

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 8657

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 3920

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа 3084

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

Последние новости

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словами

12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

11:47

"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

11:27

На Марсе может появиться жизнь: ученые внезапно заговорили о заселении планеты

11:20

Шабунин имеет наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров – опрос

Реклама
11:18

Под грифом "секретно": в ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе

10:55

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:45

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Тиграм - споры и отчуждение, Козлам - уныние

10:16

Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

10:15

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - ЗолотаревВидео

10:07

"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

09:14

Крым может вернуться под контроль Киева: Золотарев назвал условия

09:00

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвВидео

08:40

Оккупанты захватили Сергеевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов на Донбассе - Deep State

08:14

Отбили утраченные позиции: у ВСУ есть успех на одном из направлений Донетчины

08:11

Звезда сериала "Школа" неизлечимо больна - диагноз

Реклама
08:10

Мирная передача власти под вопросом: Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы

08:10

Как непонятные события в Курской области запутали россиянмнение

07:10

Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд

07:05

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

06:10

Немного интересной математики на "курской волне"мнение

05:46

Гороскоп на завтра 9 августа: Львам - подстава на работе, Скорпионам - повезет во всем

05:07

Запрет ударов по РФ идет на пользу врагу: чем оборачивается решение США для ВСУ

04:30

"Ющенко дубль два": Золотарев оценил политические перспективы ЗалужногоВидео

04:30

Перемирие не поможет: закончить войну "раз и навсегда" невозможно - политологВидео

03:30

"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воеватьВидео

03:00

"Если нет риска провокаций": Иван Дорн готов выступить перед россиянами - росСМИ

02:46

Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" присоединятся к ВСУ

02:45

Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

02:29

Будут ли переговоры с РФ на фоне боев в Курской области: нардеп дал жесткий ответ

02:12

Есть ли угроза захвата крупных городов: Золотарев раскрыл новые планы РФВидео

02:06

Одесса исчезнет: ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников

01:43

Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

01:30

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

01:14

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробностиФото

00:50

Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

Реклама
00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

07 августа, среда
23:55

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

23:47

Цены "упали" на 40%: в Украине резко снижается стоимость популярного летнего фрукта

23:16

Звездная прыгунья Бех-Романчук впервые призналась, почему не завела детей

23:13

Кандидат в вице-президенты США сделал заявление о мире в Украине

22:58

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора ПоддубногоВидео

22:51

"Ревнуют": жена Тимура Мирошниченко честно призналась подружились ли их родные и приемные дети

22:45

Как высушить погреб от сырости: 2 важнейших шага, которые устранят проблему навсегдаВидео

22:26

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять