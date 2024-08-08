Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

Если кому-то повезет больше, это не значит, что у богов судьбы ничего не припасено для вас.

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4 знака зодиака, которым не повезет до конца года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

2024 год для всех выглядит по-разному, но он определенно обещает больше веселья и сюрпризов для всех, независимо от вашего знака зодиака, так что не волнуйтесь! Если кому-то повезет больше, это не значит, что у богов судьбы ничего не припасено для вас.

Гороскоп на 2024 Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам 2024 год принесет как радость и успех, так и боль и неудачи. Вы наконец-то отпустите весь негатив и обиды, которые причинили вам близкие люди, и станете совершенно новым человеком, который ищет и принимает перемены. Предстоящий год полон эмоциональных препятствий, поэтому не стесняйтесь потакать себе и открыто общаться с близкими.

С другой стороны, в середине 2024 года ваш круг общения, дружба и отношения будут на высоте. Вы будете окружены людьми, которые обожают и любят вас, и даже сможете встретить свою вторую половинку через сеть друзей. Ваша любовная жизнь будет сумасшедшей и хаотичной, а отношения станут интенсивными, если вы будете действовать с умом. Остерегайтесь ссор между любовниками!

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Кроме того, в вашем знаке зодиака находится ретроградный Марс, который может вызвать трения в отношениях в конце года и в 2025 году. С точки зрения семьи этот год будет довольно удачным, и домашнее счастье принесет вам радость.

Что касается финансов, то вам необходимо защитить свое будущее, проведя исследование и проанализировав, как вы распределяете свое состояние. Обратитесь к экспертам, будьте открыты для новых идей, изменений и корректировок, которые пойдут вам на пользу. Сделайте финансы своим домашним заданием и серьезно над ним поработайте.

Гороскоп на 2024 Лев (23 июля - 22 августа)

Львы, в 2024 году вы можете столкнуться с интенсивной энергией Сатурна и Плутона и неожиданными препятствиями. В 2024 году вам предстоит пережить ряд профессиональных неудач и напряженных отношений. Но благодаря своей харизме и уверенности в себе вы сможете выстоять перед лицом невзгод.

Вы должны быть скромными и открытыми для нового опыта, использовать свои творческие способности и выходить на природу, чтобы поднять настроение. Обращаясь за советом и обращаясь к близкому окружению, вы сможете пройти через многие испытания и невзгоды.

Примечательно, что планета расширения, Юпитер, войдет в вашу сферу после июня 2024 года, наполнив вашу жизнь радостью, которая продлится до конца года. Предстоящий год будет полон прозрений и осознаний, так как вы смиритесь с потерями в своей жизни и найдете в них смысл, чтобы двигаться вперед с изяществом.

Что касается любовной жизни, то 2024 год принесет вам и взлеты, и падения. Возможно, вам придется переехать подальше от своих близких, а может быть, вы даже влюбитесь в кого-то, кто живет далеко.

Преодолеть расстояние будет непросто. С точки зрения семьи все выглядит неспокойно. В первой половине 2024 года семейные раздоры будут происходить часто, поэтому будьте терпеливы и осторожны. Во второй половине года ситуация, скорее всего, изменится в лучшую сторону.

Наконец, гороскоп здоровья и карьеры тоже не самый лучший. Уделите особое внимание своему питанию, воздержитесь от ссор, которые истощат ваше психическое здоровье, и избегайте ненужных поездок. Что касается карьеры, то вы будете чувствовать себя перегруженным и немотивированным для выполнения повседневных задач, а ваши коллеги могут добавить помех на рабочем месте. Но вторая половина 2024 года будет гораздо лучше в профессиональном плане.

Гороскоп на 2024 Дева (23 августа - 22 сентября)

Ваша застенчивость и нерешительность принесут вам больше вреда, чем пользы в 2024 году, Девы. Пришло время избавиться от неуверенности в себе и самокритики и хвататься за любую возможность, которая постучится в вашу дверь. У вас могут возникнуть проблемы с реализацией планов из-за того, что вы ориентированы на точность.

Астрологи советуют вам быть открытыми, общительными и беззаботными, а не корить себя за каждую заминку. Космос нарушит ваш скрупулезный подход и приведет вас на неизведанные территории и в неопределенность. Не напрягайтесь и не думайте слишком много - по крайней мере, об этом просят вас звезды.

Будь то романтические, семейные или дружеские отношения - общение станет для вас ключевой темой в 2024 году. Создавайте более глубокие связи, ведя неудобные разговоры, задавая важные вопросы, заглядывая в будущее и обсуждая надежды и страхи друг друга. 2024 год - отличное время для укрепления дружеских отношений, ведь именно здесь вы найдете много радости. Планируйте встречи, посиделки за чашкой кофе, мини-поездки, ужины и посиделки с друзьями.

Что касается денег и финансов, то пришло время снять ограничения, немного расслабиться и инвестировать туда, где, по вашему мнению, есть потенциал. Будьте непредвзяты (и немного спекулятивны), и вы увидите заметные изменения в своем финансовом положении.

Гороскоп на 2024 Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Упрямые Скорпионы, в 2024 году ваше чувство контроля будет поставлено под сомнение. Так что будьте готовы к неожиданностям. Вы будете меняться и эволюционировать во многих отношениях, перерастете многих людей, отношения и работу, которые когда-то были вам дороги. Присутствие Сатурна может внести сумятицу в вопросы знакомств, романтики и настоящей любви, сделав их более труднодостижимыми и приятными.

Ваша бычья натура в отношении неправильных вещей может оказаться очень губительной. Пришло время раскрепоститься и сосредоточиться на работе. Раскройте и воплотите в жизнь свои идеи о богатстве, создании доходов и сбережениях, и вы сможете получить благословение в виде потока денег и безопасности, которые приходят вместе с ними. Просто верьте в свои силы.

Что касается любви и отношений, то первая половина дня выглядит многообещающе. Есть хорошие шансы на брак и помолвку, и даже семейные пары будут процветать в этот период. Однако вторая половина 2024 года выглядит довольно насыщенной, и вы не сможете проводить столько времени со своим партнером. Это может привести к ссорам, поэтому вам нужно сохранять спокойствие и стараться быть более уступчивыми к его потребностям.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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