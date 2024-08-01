Начинается "белая полоса": 3 знака зодиака, которым крупно повезет в августе

Украинский астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которые станут счастливчиками в августе 2024 года.

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Самые счастливые знаки зодиака августа 2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Гороскоп на август 2024 года говорит о том, что в жизнь трех знаков зодиака круто изменится. У них начнется настоящая "белая полоса".

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал, какие знаки зодиака станут счастливчиками августа.

Гороскоп на август Близнецы

Благоприятные дни августа для Близнецов: 4, 12, 18, 22, 28.

Неблагоприятные дни августа для Близнецов: 6, 10, 14, 30.

Карьера. Некоторая информация, которую утаивают от Близнецов, станет доступной в первую неделю августа 2024 года. Не исключено, что это станет переломным моментом в отношениях с коллективом и начальство. Однако звёзды говорят о том, что Близнеца не стоить рубить с плеча. Впрочем, возможен и такой сценарий развития событий, что выйдет на свет то, что Близнецы утаивали. И в этом будет исключительно вина Близнецов. Не стоит посвящать в свои секреты даже самых близких друзей.

В середине месяца возможно творческий подъем и профессиональный рост. В конце месяца настроение Близнецов будет немного переменчивым. Придется очень постараться, чтобы это не отразилось на результатах ритма и работы. Наверное, в конце месяца Близнецам лучше уйти в отпуск.

Личная жизнь. Близнецы в августе 2024-го будут особенно привлекательны для противоположного пола. Хорошим август обещает быть для тех Близнецов, у которых есть пара. Может выстроиться целая череда поклонников к Близнецам.

Здоровье. Первую половину августа Близнецам следует посвятить профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким содержанием холестерина, выпечку и изделия с модифицированными жирами. Нужно соблюдать режим дня и спать не менее 7 часов в сутки, находить время для занятий физкультурой. Стоит сделать УЗИ внутренних органов – могут обнаружиться проблемы с внутренними органами.

Гороскоп на август Рак

Благоприятные дни августа для Рака: 7, 11, 16, 18, 26.

Неблагоприятные дни августа для Рака: 2, 8, 13, 21.

Карьера. Август-2024 у Рака будет временем закладки фундамента и будущих достижений в карьере. Именно в августе удастся добиться стабильности и материальной независимости. В этом месяце не стоит размениваться по пустякам, жертвовать большими целями и идеалами ради сиюминутной выгоды.

В середине августа появится возможность для установления новых деловых контактов. В конце месяца на работе возможны сложности, разногласия с коллегами и партнерами. Не стоит ломать копья – лучше отложить решение вопросов до следующего месяца, тем более, Меркурий будет ретроградным.

Деньги. В финансовой сфере в августе на Рака не обрушится манна небесная, но, в целом, месяц будет позитивным. Можно запускать проекты, устраиваться на денежную работу, заключать прекрасные сделки.

Личная жизнь. В начале августа-2024 у Рака завяжется интересное знакомство. Можно рассчитывать на продолжительный роман. Потому стоит общаться, ходить в кафе, бары, рестораны, на вечеринки, в ночные клубы. Ближе к середине месяца наступит время проявлять свои чувства, делать предложение руки и сердца, отвечать согласием на важное предложение. В конце месяца может возрасти нерешительность в амурных делах. Это не лучшая пора для знакомств и первых свиданий.

Здоровье. Чтобы уберечь себя от психологического дискомфорта и физических недомоганий в первой половине августа, Раку следует заняться йогой, отправиться в отпуск, расслабиться. Благоприятные банные процедуры, иглоукалывание, морские путешествия. Середина августа благоприятна для посещения стоматолога. В конце месяца можно заняться спортом или танцами, стоит больше двигаться.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на август Лев

Благоприятные дни августа для Льва: 2, 6, 14, 17, 19, 29.

Неблагоприятные дни августа для Льва: 1, 5, 10, 13, 20, 26, 27, 31.

Карьера. В августе Лев сможет добиться многого благодаря своему красноречию. Но не стоит забывать, что иногда язык человека – его злейший враг, потому не стоит болтать лишнего коллегам, нужно поддерживать теплые отношения, но не посвящайте никого в нюансы личной жизни. В августе начальство будет настроено лояльно по отношению ко Льву, потому возможно продвижение в карьере и обществе, достичь.

Деньги. Финансовое положение в августе будет только радовать Льва. Даже если будет много трат, и образуется какая-то прореха в бюджете, денежное поступление всё это перекроют.

Личная жизнь. В августе семейным Львам придется окунуться в прошлое, исправить ранее допущенные ошибки. Например, партнер Льва может вспомнить о застарелых обидах, а Льву останется только принять эту ситуацию со смирением. В любом случае, хорошее настроение Льва будет благоприятствовать налаживанию отношений, устранению конфликтов. Главное – быть искренними и открытыми. И тогда первое свидание в начале месяца может иметь прекрасное продолжение.

Здоровье. В августе-2024 со здоровьем Льва все будет хорошо. Но не стоит долго бывать на солнце, чтобы не получить ожог. Нельзя злоупотреблять алкоголем. В одежде стоит отдавать предпочтение цветам своих планет: синему, золотистому, желтому, оранжевому, коричнево-желтому. В этом месяце Льву принесут удачу такие камни, как бирюза, топаз и янтарь.

Смотрите гороскоп на июнь 2024 года от астролога Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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