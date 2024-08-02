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5 знаков зодиака, которые не станут счастливчиками в августе-2024

Ангелина Подвысоцкая
2 августа 2024, 02:00
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Украинский астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых август 2024 года будет не только проблемным.
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Гороскоп на август-2024 от Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: pexels, Главред

Гороскоп на август 2024 года говорит о том, что в жизни пяти знаков зодиака будет достаточно нестабильная ситуация. Их может атаковать череда неудач, в то же время будут и счастливые моменты.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 5 знаков зодиака, для которых август будет достаточно нейтральным.

Гороскоп на август Овен

Благоприятные дни августа для Овна: 1, 5, 14, 20, 29.

Неблагоприятные дни августа для Овна: 7, 17, 22, 27.

Карьера. В начале августа Овен будет очень активен и работоспособен, особенно если он занят творчеством или искусством. Впрочем, даже те Овны, чья деятельность далека от искусства, смогут проявить себя с самой лучшей стороны.

В середине месяца уделом Овна станет скучная рутинная работа, в которой могут возникать сложные ситуации. Нужно быть более организованными, не упускать из виду мелочей и тщательно проверять результаты своей работы, если была допущена ошибка.

Деньги. В финансовом плане август 2024-го для Овна будет достаточно сложным периодом. Нельзя исключать снижения уровня доходов. Не стоит открывать бизнес, рисковать, заключать сделки, оформлять финансовые документы, связывать себя кредитными обязательствами.

Личная жизнь. В августе у Овна могут быть встречи с неординарными личностями – либо с выдающимися людьми, либо с сумасбродами. Также высока вероятность познакомиться с будущей второй половиной на вечеринке, дружеской встрече, в бане или на море. Могут быть прекрасные курортные романы. В конце месяца отношения с новыми знакомыми могут стать больше, чем просто приятельскими.

Здоровье. Весь август-2024 Овен будет энергичен. Серьезных проблем со здоровьем не предвидится. Однако в первой половине августа может повыситься чувствительность к продуктам питания, косметическим и лекарственным препаратам – велик риск появления аллергических реакций. Потому аллергикам важно принимать вовремя таблетки.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на август Телец

Благоприятные дни августа для Тельца: 6, 12, 19, 23.

Неблагоприятные дни августа для Тельца: 4, 8, 13.

Карьера. Звездная обстановка в августе сулит Тельцу хорошие перспективы в сферах, связанных с коммуникацией, торговлей, а также при заключении разного рода сделок. Можно будет даже наладить вновь старый бизнес, восстановить важные вещи. Удача во многих отношениях будет во второй половине месяца.

Тельцу следует быть готовым к тому, что в конце августа с ним будут много советоваться, на него будут равняться и требовать от него помощи.

Деньги. В августе 2024-го вероятны конфликты на финансовой почве как между друзьям и родственниками, так и на государственном уровне. Потому следует быть осторожнее.

Личная жизнь. Творческая энергия Тельца в августе проникнет в сферу личных отношений, что скажется на ней самым положительным образом. Телец обнаружит, что многих проблем можно избежать. Главное – отказываться от шаблонов поведения. Необычные свидания, оригинальные подарки, сюрпризы, особенно без повода, будут удивлять Тельца. Да и он сам сможет этим удивить своего партнера.

Свободным Тельцам следует знать, что в августе высока вероятность встретить свою любовь в интернете.

Здоровье. Тельцу следует постараться максимально активно провести первую половину августа. Не нужно отказываться от предложения поучаствовать в спортивных мероприятиях и турпоходах. Кстати, наши Тельцы на Олимпиаде могут добиться хороших успехов. В конце месяца любые водные процедуры (поход в баню, посещение бассейна, прием ванной) будут особенно полезны для Тельца: они снимут мышечное напряжение и помогут абстрагироваться от плохих мыслей.

Гороскоп на август Дева

Благоприятные дни августа для Девы: 3, 9, 17, 21, 29, 31.

Неблагоприятные дни августа для Девы: 6, 12, 14, 15, 23, 24.

Карьера. В августе 2024-го будет фартить Девам, которые являются представителями творческих профессий. Деву будут одолевать сомнения по поводу того, а стоит ли заниматься тем, чем она занимается, может, нужно попробовать себя в чем-то другом. Эти сомнения развеются только к концу месяца. В это время стоит рассматривать возможность нового цикла профессионального обучения или вернуться к старой учебе.

Деньги. Много времени в августе Дева будет посвящать материальным вопросам. Если ей будет нужна помощь, то она придет с неожиданной стороны. Финансовый успех обязательно придет, если Дева будет прагматична и экономна.

Личная жизнь. Август будет достаточно успешным периодом для Девы в плане личной жизни, поскольку Венера, планета любви, будет в знаке Девы. Только необходимо помнить, что, кроме высоких чувств и сильной сексуальной энергии, необходимо умение договариваться с партнером. Свободные Девы сумеют завоевать сердце того, кто ей очень нравится. Появится реальный шанс на взаимность. Не нужно бояться делать первый шаг, даже если Дева – женщина. С нежными признаниями в этом месяце торопиться не стоит, но партнер должен привыкать.

Здоровье. В августе Дева будет себя чувствовать здоровой и бодрой. Важно во всем соблюдать меру. Организм будет чувствителен к некачественным продуктам, что может привести к пищевым отравлениям. Нужно есть часто, но маленькими порциями. Полезными будут различные каши. Также важно соблюдать осторожность в еде, иначе, например, может застрять рыбная кость в горле.

Деве благоприятно в августе носить одежду пастельно-зеленых тонов, серого или голубого цветов. Ни в коем случае не нужно отдавать предпочтение мрачным тонам.

Смотрите гороскоп на июль 2024 года от астролога Влада Росса:

Гороскоп на август Стрелец

Благоприятные дни августа для Стрельца: 1, 2, 10, 15, 23, 29.

Неблагоприятные дни августа для Стрельца: 3, 6, 18, 20, 22, 31.

Карьера. Чтобы взять новую карьерную высоту в августе 2024 года, Стрельцу нужно пожертвовать какими-то своими привычками, комфортом. Возможно, Стрельцу предложат такую работу, из-за которой ему придется переехать, сменить местожительство – там его будет ждать успех.

На передний план выйдут честолюбивые стремления Стрельца. Нужно сделать шаг навстречу новому и не терять надежду.

Деньги. Для улучшения финансового положения в августе Стрельцу неплохо будет найти подработку или вложить средства в прибыльное дело. Можно попросить у руководства прибавки к зарплате.

Личная жизнь. У одиноких Стрельцов в августе появится новое увлечение, поэтому можно смело заводить знакомства. Однако не нужно торопиться принимать серьезные решения под влиянием порыва.

Здоровье. В августе из-за рассеянности Стрелец перестанет правильно питаться. Он будет торопиться, а потому будет глотать пищу, не прожевав ее. Тем самым, он может испортить свое пищеварение. Желудок Стрельца должен быть наполнен полезной едой, особенно салатиками. Нужен полноценный отдых, развлечения на свежем воздухе, прогулки.

Гороскоп на август Рыбы

Благоприятные дни августа для Рыб: 4, 8, 9, 16, 17, 22.

Неблагоприятные дни августа для Рыб: 1, 2, 10, 11, 19, 29.

Карьера. В августе 2024-го Рыбам не стоит допускать завала на работе, поскольку запущенные дела в сентябре принесут проблемы. Следует добросовестно выполнять свои должностные обязанности.

Деньги. Финансовое положение Рыб в августе будет неопределенным. Деньги будут водиться от случая к случаю. Возможно, Рыбы окажутся не в состоянии удержать заработанное, потому что пойдут в разгул. Поэтому важно экономить.

Личная жизнь. В августе у Рыб могут быть сильные чувства, порой доставляющие дискомфорт и им самим, и их любимому человеку. Для Рыб важно, чтобы их не штормило, и всё перешло в спокойное русло.

Представителям этого знака, у которых пока нет второй половины, звезды обещают знакомство с человеком, с которым сразу может возникнуть сильная эмоциональная связь. Возможно, этот человек полностью изменит Рыб на ближайшее время и войдёт в их жизнь так, что Рыбы преобразятся. В любом случае, торопить события не стоит – просто наслаждайтесь общением и узнавайте друг друга, а время всё расставит по своим местам.

Здоровье. В августе у Рыб не будет таких проблем со здоровьем, которые бы поставили из в тупик. В силу особенностей психики все заболевания Рыб напрямую связаны с их душевным покоем. Благоприятны консультации астролога или психолога. Если Рыбы счастливы и довольны, их здоровье будет в порядке. В неудачно складывающихся обстоятельствах Рыбы могут заболеть, и никакие лекарства не смогут улучшить состояние. Кроме того, в августе Рыбы будут предрасположены к заболеваниям носоглотки. Потому не стоит пить холодных напитков и избегать сквозняков.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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