Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Виталий Кирсанов
4 сентября 2025, 16:22
Согласно нумерологии, люди, рожденные в определенные даты, могут сталкиваться с различными вызовами в любви.
Людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви
Людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Любовь творит свою магию в сложном спектре человеческих отношений. Некоторые люди, кажется, проживают эту эмоцию с легкостью, тогда как другие часто остаются с разбитым сердцем. Нумерологи верят, что дата вашего рождения может иметь влияние на романтическую жизнь.

Согласно нумерологии, люди, рожденные в определенные даты, могут сталкиваться с различными вызовами в любви. Есть несколько чисел рождения, которые ассоциируются с трудностями в романтической жизни, пишет Главред со ссылкой на News 24.

Число рождения 4 (рожденные 4, 13, 22, 31 числа)

Считается, что люди, которые имеют число рождения 4, находятся под влиянием планеты Раху. Часто они практичные, но и упрямые. К отношениям они склонны подходить не с эмоциями, а с прагматизмом и логикой.

Партнеры могут считать таких людей эмоционально отдаленными. Это порой приводит к разрыву отношений.

"Их неспособность открыто выражать эмоции часто заставляет партнеров сомневаться в их преданности, что иногда приводит к измене", – говорится в материале.

Число рождения 7 (рожденные 7, 16, 25 числа)

Если ваше число рождения – 7, вы можете находиться под влиянием неуловимой планеты Кету. Часто люди с этим числом рождения интровертны и интроспективны, склонны погружаться в размышления.

Их эмоциональная чувствительность контрастирует с трудностями в выражении своих чувств. Поэтому доверие строится довольно долго. И эти колебания могут стать причиной разногласий.

"Быстрые эмоциональные привязанности означают, что любой разрыв отношений может привести к значительным эмоциональным потрясениям", – добавляют авторы.

Число рождения 8 (рожденные 8, 17, 26 числа)

Люди с числом рождения 8 находятся под влиянием Сатурна. Часто бывает так, что они полностью отдаются карьере и личным целям, что не на пользу их отношениям.

Они также склонны чрезмерно обдумывать ситуации. Сложность в выражении эмоций и ожидания логического мышления в отношениях могут создавать напряжение. Поэтому когда эмоциональная связь отсутствует, а логическое мышление преобладает, отношения могут постепенно ухудшаться.

Число рождения 9 (рожденные 9, 18, 27 числа)

Те, кто имеет число рождения 9, находятся под влиянием планеты Марс. Эти люди чрезвычайно заботливы и имеют выраженное сочувствие. Однако эта заботливая натура часто становится их ахиллесовой пятой.

"Ставя счастье партнера выше своего собственного, они иногда пренебрегают границами", – добавляют авторы.

Что такое нумерология?

Нумерология — вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями.

