Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Известный астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, в жизнь которых ворвется счастье и успех.

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Знаки зодиака которым повезет в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Гороскоп на 2025 год говорит о том, что в жизни четырех знаков зодиака все будет идти "как по маслу". Их ждет невероятный успех. Этим знакам будет фартить, в их жизнь ворвется счастье и благополучие.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 4 знака зодиака, которые станут настоящими счастливчиками в 2025 году.

Гороскоп на 2025 год Близнецы

Первое полугодие до 10 июня для Близнецов обещает быть прекрасным периодом с большими перспективами. Да и вообще, год удачен и пройдёт под знаком "плюс", особенно первая половина года. В первом полугодии Близнецам нужно успеть сделать всё то, что необходимо, поскольку во втором полугодии не будет столько замечательных начинаний, говорит астролог. Зато во второй половине года в руки Близнецов пойдут деньги: к ним придут те ресурсы, которые они заслужили своей активностью в начале года. Иными словами, все бенефиты Близнецы получат во втором полугодии, когда Юпитер перейдёт в знак Рака, а это 2-й дом гороскопа, то есть дом денег для Близнецов.

Юпитер в первой половине 2025 года будет создавать Близнецам условия для личностного роста, расширения возможностей и перспектив, позволит показать себя и свои таланты, а также привлечь к себе внимание. Если Близнецы высоко ценят себя и свои возможности, для них во втором полугодии будут открываться финансовые окна, откуда будет приходить больше ресурсов, которые можно будет использовать для дальнейшего продвижения. Поэтому в 2025 году деньги "нападут" именно на Близнецов, особенно во второй половине года, если они правильно себя поведут в первой половине, а не будут лежать на печи, убежден Влад Росс.

"Строгий Сатурн всё ещё будет требовать от Близнецов стремления вверх по карьерной лестнице, но внимание в этом году будет концентрироваться на реализации личных желаний, напрямую не связанных с работой. Например, Близнецы смогут реализовать какую-то свою старую мечту, воплощение которой всё время откладывалось из-за других приоритетов. Близнецы будут серьёзнее относиться к людям, которые будут в их дружественном кругу, ограничивая общение с теми людьми, которые будут казаться менее интересными. Поэтому с 2025-го у Близнецов будет не только сужаться круг общения, но и станет сложнее заводить новые связи. Да и в целом, дружеские отношения в этом году не раз будут проходить испытания, и с Близнецами в итоге останутся только истинные друзья", - добавил Росс.

Уран в 2025 году сделает первый шаг в Близнецы, усиливая их желание представителей знака что-то изменить и во внешности, и в жизни. Потому не стоит удивляться внезапному желанию сделать тату или пластическую операцию – Близнецам нужно действовать и обновлять себя. Близнецы – самый модернизованный знак зодиака в 2025 году, который полностью обновится сам и обновит всё вокруг себя.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Близнецами в 2025 году: осуществить перемены в работе и семье, сменить цели и направления, направить внимание на новое и неизведанное, не бояться перемен и быть к ним готовыми. 2025 год для Близнецов, особенно родившихся в 20-х числах июня, – это эпоха грандиозных перемен.

Гороскоп на 2025 год Рак

В первой половине 2025 года у Рака будут рушиться старые ценности и идеалы, а на их место постепенно будут приходить новые, особенно после 10 июня, когда планета большого счастья Юпитер войдёт в этот знак зодиака. С этого момента времени Рак будет абсолютно счастлив. Рак – это главный счастливчик, которому будут улыбаться большое счастье и удача в новом году.

2025-й будет хорошим временем для Рака, чтобы поработать над своим внутренним состоянием, чтобы войти в новый период с позитивом и воодушевлением. С 10 июня у Рака многое может начать меняться, важно максимально эффективно использовать это время и получить максимум огня и энергии Юпитера, а для этого нужно хорошо понимать себя, разобраться в своих желаниях и в ожиданиях от 2025 года, говорит Влад Росс.

Новый год может преподнести Раку и не слишком приятные периоды, когда он будет испытывать ограничения и сложности, особенно в первом полугодии. Возможны сложности в работе, недопонимание с начальством, может возникнуть необходимость начать всё с чистого листа. Стоит подумать заранее, чему можно научиться, особенно в феврале-марте, какие навыки наработать, чего не хватает для достижения личных целей, и начать со всем этим работать, особенно осенью, объясняет астролог. Рак выйдет на новый уровень, и все начинания и новые взаимодействия с обществом будут весьма удачными.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Раком в 2025 году: обучиться новому; поехать в новые места, возможно, эмигрировать, переехать; расширить свой кругозор; избавиться от тормозящих и ограничивающих убеждений; задать тон новшеств и реформ в собственной жизни, начать жить по-новому.

Смотрите видео с прогнозом от астролога Влада Росса на 2025 год:

Гороскоп на 2025 год Скорпион

Для Скорпиона 2025 год будет невероятно удачным, именно таким, о каком он мечтал. Особенно это будет чувствоваться в сферах идеологии, расширения, карьеры, финансов, появятся возможности эмиграции и будет успех в дальних странах.

"В 2025 году могут завершиться какие-то процессы в личной жизни Скорпиона, а перемены переведут его в новую реальность. Сложно сказать, что именно произойдёт: то ли появится новый партнёр, то ли установится новый формат отношений, то ли случится расставание или длительная разлука. Главное – жизнь Скорпиона больше не будет прежней и точно изменится в лучшую сторону", - говорит Влад Росс.

Для Скорпиона благоприятно в новом году заниматься здоровьем, приобретением новых полезных привычек. Особого внимания могут потребовать зубы, кости и позвоночник – всё это нужно беречь. Самые уязвимые места Скорпиона в этом году – позвоночник и жёлчный пузырь. Рекомендуется в этом году заняться зубами и обратиться к стоматологу. Впрочем, любые оздоровительные практики в этот период жизни будут просто необходимы представителям этого знака.

2025 год у Скорпиона будет хорош для расширения финансовых потоков за счёт ресурсов других людей. Например, партнёры Скорпиона могут начать больше зарабатывать, прежде всего, супруг. Скорпион в этом году может вложиться в выгодный проект и получить от него хорошую отдачу. Это будет год невероятно удачных инвестиций.

Однако Скорпиону может не хватать имеющихся знаний, поэтому со второй половины года может появиться необходимость учиться чему-то новому. Сложится прекрасная комбинация планет для получения второго высшего образования.

Кармические задачи 2025 года для Скорпиона. Представителям этого знака зодиака нужно заняться творчеством или начать новый бизнес, можно крупно рисковать – риск будет оправдан и принесёт большую удачу. Придётся принимать решения, связанные с детьми. Год благоприятен для зачатия и рождения ребёнка. Детьми, которые родятся или будут зачаты в 2025-м, Скорпион будет невероятно гордиться. Именно благодаря детям у Скорпиона возможен серьёзный прорыв и большая удача. Также год благоприятен для усыновления ребёнка, убежден астролог.

Кроме того, любые действия Скорпиона, направленные на получение удовольствия и радости, в этом году будут успешными. Фартить будет особенно во второй половине года, когда Юпитер войдёт в знак Рака. Пришло время для того, чтобы сделать свою жизнь более приятной, полной удовольствий. Заграничные поездки и иммиграция будут удачны летом и осенью.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на 2025 год Водолей

Первая половина 2025 года для Водолея будет потрясающе прекрасной, поскольку Юпитер будет поддерживать 9-й дом гороскопа этого знака, который связан с дальними поездками, путешествиями, эмиграцией, получением образования и изучением иностранных языков.

2025 год, как и предыдущий, обещает быть годом творчества и преподнесёт Водолею немало приятных сюрпризов. Даже если среди повседневных дел у Водолея нет творческих занятий, то он сумеет найти новое хобби, например, запустит свой YouTube-канал, станет диджеем, проявится в спорте. Водолею рекомендуется расширять своё воображение с помощью любых новых занятий, и это принесёт немало пользы в будущем.

"Во втором полугодии 2025-го Водолею благоприятно искать новую работу, сменить род деятельности, найти дополнительные занятия, расширить привычные обязанности", - утверждает Влад Росс.

Однако, когда Юпитер войдет в знак Рака, начнётся полное переустройство в жизни Водолея. Появятся новые возможности проявить себя, получить повышение, можно будет добавить в список своих умений новые пункты.

В последние годы Сатурн заставлял Водолея очень дисциплинированно подходить к любым финансовым вопросам, но в 2025 году можно будет почувствовать, что груз ответственности уходит, и можно немного расслабиться. Однако расслабляться пока рано, говорит астролог.

В 2025 году у Водолея появится необходимость сузить круг общения до самых близких и нужных людей, не тратя время на лишние разговоры и информацию. Возможны поломки автотранспорта, либо придётся заменить старую машину.

Водолею будет полезно обратиться к тайным наукам, астрологии, начать погружаться в оккультные знания. Благоприятно учиться пению, игре на гитаре и прочих музыкальных инструментов. Также Водолею рекомендуется не забывать о важности ведения здорового образа жизни, изучать медицину или нутрициологию.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Водолеем в 2025 году. Год важен для увеличения доходов, поиска новых способов заработка. Траты должны быть умеренными. Благоприятно рассчитываться с долгами, закрывать старые "подвисшие" финансовые вопросы и устранять лишние расходы. А так, всё у Водолея в новом году должно быть замечательно.

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