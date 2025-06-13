Испытания недели: 4 знака, которым придется сделать сложный выбор до 15 июня

Что говорят астрологи:
- Какие 4 знака зодиака столкнутся с жизненным поворотом
- Чем рискуют Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы
В течение текущей недели четыре знака зодиака могут почувствовать настоящий вызов. Астрологи предостерегают: их ожидает важное решение, которое может существенно изменить ход событий в жизни - как в сфере карьеры, так и в отношениях или внутренних убеждениях. О том, с каким именно выбором придется столкнуться, рассказывает Главред, ссылаясь на Collective World.
Близнецы
На этой неделе перед вами могут предстать два привлекательных пути, каждый из которых ведет к разному будущему - профессиональному или личному. Не спешите с решением и не позволяйте другим влиять на ваш выбор. Задайте себе вопрос: вам нужна стабильность или развитие? Помните, что даже отказ - это также шаг вперед.
Дева
Ваша задача - понять, кому стоит доверять, а кому - нет, особенно в профессиональной сфере или среди близких. Возможно разочарование или переоценка знакомых людей. Сосредоточьтесь не на деталях, а на общей ситуации. Время менять подходы и оставить позади то, что больше не работает.
Стрелец
Вас ждет решение, которое коснется свободы и личной ответственности. Останетесь в знакомом мире или решитесь на что-то новое? Не бойтесь ответственности - настоящая свобода начинается именно с нее. Ваш выбор будет непростым, но он откроет новые горизонты.
Рыбы
Для Рыб эта неделя может стать эмоциональным испытанием. Вы окажетесь перед необходимостью сделать мучительный, но необходимый выбор - между миром и правдой. Это может касаться романтических или семейных отношений. Доверьтесь интуиции - она подскажет, как лучше поступить.
Также астрологи предупреждают, что мистическая пятница 13-го озолотит сразу 4 знака.
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