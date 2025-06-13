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Испытания недели: 4 знака, которым придется сделать сложный выбор до 15 июня

Даяна Швец
13 июня 2025, 17:25
173
Для некоторых знаков назревает настоящее междудорожье между свободой и ответственностью, риском или зоной комфорта.
Испытания недели: 4 знака, которым придется сделать сложный выбор до 15 июня
Астрологический прогноз для четырех знаков / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Что говорят астрологи:

  • Какие 4 знака зодиака столкнутся с жизненным поворотом
  • Чем рискуют Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы

В течение текущей недели четыре знака зодиака могут почувствовать настоящий вызов. Астрологи предостерегают: их ожидает важное решение, которое может существенно изменить ход событий в жизни - как в сфере карьеры, так и в отношениях или внутренних убеждениях. О том, с каким именно выбором придется столкнуться, рассказывает Главред, ссылаясь на Collective World.

Близнецы

На этой неделе перед вами могут предстать два привлекательных пути, каждый из которых ведет к разному будущему - профессиональному или личному. Не спешите с решением и не позволяйте другим влиять на ваш выбор. Задайте себе вопрос: вам нужна стабильность или развитие? Помните, что даже отказ - это также шаг вперед.

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Дева

Ваша задача - понять, кому стоит доверять, а кому - нет, особенно в профессиональной сфере или среди близких. Возможно разочарование или переоценка знакомых людей. Сосредоточьтесь не на деталях, а на общей ситуации. Время менять подходы и оставить позади то, что больше не работает.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Вас ждет решение, которое коснется свободы и личной ответственности. Останетесь в знакомом мире или решитесь на что-то новое? Не бойтесь ответственности - настоящая свобода начинается именно с нее. Ваш выбор будет непростым, но он откроет новые горизонты.

Рыбы

Для Рыб эта неделя может стать эмоциональным испытанием. Вы окажетесь перед необходимостью сделать мучительный, но необходимый выбор - между миром и правдой. Это может касаться романтических или семейных отношений. Доверьтесь интуиции - она подскажет, как лучше поступить.

Также астрологи предупреждают, что мистическая пятница 13-го озолотит сразу 4 знака.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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