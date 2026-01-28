Испытания позади: у трех знаков зодиака жизнь пойдёт в гору к концу февраля 2026

Вы узнаете:
Февраля 2026 года станет настоящей точкой облегчения для знаков зодиака, кто долгое время жил в режиме испытаний и неопределённости. Астрологические транзиты завершают тяжёлые циклы сразу для трёх знаков зодиака, открывая путь к внутренней ясности, стабильности и новым возможностям.
Рыбы
Рыбы наконец выходят из одного из самых сложных периодов своей жизни. Многолетнее влияние Нептуна приносило туман, сомнения, размытые границы и ощущение, будто жизнь идёт не по плану. Это сопровождалось потерями, разочарованиями и попытками убежать от реальности.
Дополнительную нагрузку усилил Сатурн, который заставлял брать ответственность там, где сил почти не оставалось. Но к концу февраля 2026 года оба этих влияния уходят, и ситуация резко меняется. Рыбы начинают чувствовать направление, уверенность и опору в себе. Улучшаются отношения, восстанавливается самооценка, появляется мотивация строить финансовую и личную стабильность. Вы уже не прежние — вы стали сильнее и мудрее.
Дева
Для Дев заканчивается один из самых тяжёлых этапов в сфере отношений. Долгие годы могли сопровождаться одиночеством, разочарованиями, болезненными расставаниями или ощущением, что партнёрства приносят больше боли, чем радости.
Этот период заставил Дев глубоко пересмотреть свои ожидания, границы и потребности. К концу февраля Сатурн и Нептун покидают зону партнёрств, и напряжение начинает спадать. Если вы в отношениях — они станут легче и стабильнее. Если вы одиноки — шансы на гармоничный союз значительно возрастают. Возвращается вера в любовь и в себя.
Стрелец
Стрельцы долгое время несли эмоциональную нагрузку, связанную с домом, семьёй и чувством опоры. Возможны были переезды, конфликты с родственниками, финансовые траты на жильё или ощущение изоляции. Всё это подтачивало внутреннюю стабильность.
К концу февраля 2026 года этот цикл подходит к завершению. Напряжение в семейной сфере ослабевает, появляется чувство защищённости и эмоционального восстановления. Стрельцы начинают ощущать, что почва под ногами снова прочная, а жизнь становится более предсказуемой и спокойной.
Что стоит учитывать читателю
