Как спят разные знаки и какие привычки формируют их ночной режим.

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Как спят знаки зодиака: раскрыты уникальные привычки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Овны не знают покоя даже ночью

Близнецы засыпают поздно

Вы замечали, что кто-то засыпает моментально, а кто-то ворочается до утра? Астрологи уверяют — причина может крыться в знаке зодиака. Рассказываем, как спят разные знаки и какие привычки формируют их ночной режим.

Беспокойный мечтатель

Овны не знают покоя даже ночью: мысли о планах и приключениях мешают уснуть. Но когда сон приходит, он яркий, насыщенный, словно кино в 4K. Им часто снятся динамичные и запоминающиеся сны — отражение их страстной натуры.

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Уютный соня

Любовь Тельца к комфорту делает его спальню настоящим оазисом. Мягкие подушки, ароматерапия, тишина — идеальные условия для глубокого сна. Телец спит долго и крепко, а просыпается спокойным и энергичным.

Ночные совы

Близнецы засыпают поздно — слишком много мыслей, переписок и идей в голове. Их сон чаще короткий, но насыщенный. Даже ночью их мозг не выключается, поэтому с утра они просыпаются с новыми идеями.

Чувствительный спящий

Ракам нужен эмоциональный комфорт: тишина, мягкий свет, теплая ванна перед сном. Их сны полны чувств и воспоминаний, а сама ночь — возможность перезагрузиться эмоционально.

Королевский сонник

Львы выбирают лучшие постельные принадлежности и создают роскошную атмосферу в спальне. Они крепко спят, часто мечтая о своей будущей славе, и просыпаются с чувством собственного величия.

Организованный спящий

Девы не ложатся просто так — у них всё по плану. Чистая постель, тишина, режим. Их идеальный сон — это тишина и порядок, а просыпаются они отдохнувшими и готовыми завоевывать новый день.

Гармоничные спящие

Весы создают спальню как произведение искусства: мягкий свет, нежные ткани, ароматные свечи. Они легко погружаются в сон, мечтая о балансе и красоте, а утро встречают в полном душевном равновесии.

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