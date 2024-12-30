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Какие цвета одежды надеть на Новый год: советы для всех знаков зодиака

Даяна Швец
30 декабря 2024, 16:04
282
Змея, как символ мудрости и интуиции, предпочитает спокойные, естественные оттенки, а также цвета, которые резонируют с ее стихией.
знаки зодиака, новый год
Как совместить стиль и символику 2025 года каждому знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Каким будет главный цвет этого года
  • В каких оттенках выглядят гармонично Рыбы

2025 год пройдет под символом Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы встретить его в гармонии, важно правильно выбрать цвета новогоднего наряда, учитывая свой знак зодиака.

Главред со ссылкой на РБК советует, какой цвет одежды выбрать для празднования Нового года 2025, чтобы привлечь гармонию и удачу в зависимости от вашего знака Зодиака.

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  • Овен: зеленый, красный, белый. Энергичным Овнам советуют выбирать цвета, сочетающие активность и природу. Зеленый - цвет года, а красный подчеркнет страсть.
  • Телец: зеленый, коричневый, бежевый, пастельные тона. Тельцам подходят естественные и мягкие оттенки, которые создают спокойствие и уют.
  • Близнецы: желтый, зеленый, голубой, голубой, серый. Разнообразные настроения Близнецов гармонично отображаются в ярких и мягких цветах.
  • Рак: белый, серебристый, зеленый, персиковый, белый, серебристый. Гармоничные Раки выбирают цвета, которые помогают эмоциональному равновесию и сохраняют связь с природой.
  • Лев: золотой, оранжевый, черный, зеленый, золотой. Яркие Львы предпочитают эффектные цвета, которые подчеркивают их харизму.
  • Дева: зеленый, серый, бежевый, белый. Практичные Девы выбирают естественные, спокойные оттенки, которые добавляют гармонии.
  • Весы: розовый, голубой, фиолетовый, зеленый. Для Весов важны цвета, которые подчеркивают красоту и помогают найти баланс.
  • Скорпион: черный, темно-зеленый, бордовый, пурпурный. Скорпионам подходят насыщенные и загадочные оттенки, которые отражают их силу.
  • Стрелец: синий, фиолетовый, зеленый, красный, синий, фиолетовый. Искатели приключений Стрельцы выбирают яркие и насыщенные цвета.
  • Козерог: черный, темно-зеленый, серый, коричневый, черный, темно-зеленый. Козероги остаются верными нейтральным оттенкам, символизирующим стабильность.
  • Водолей: голубой, серебристый, зеленый, синий, голубой. Инноваторы Водолеи выбирают цвета, подчеркивающие их креативность.
  • Рыбы: зеленый, лавандовый, серебристый, бирюзовый. Чувствительные Рыбы гармонично смотрятся в мягких и загадочных водяных оттенках.
знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Также эксперты напоминают, что зеленый - основной цвет 2025 года. Его присутствие в праздничном наряде привлечет удачу и энергетический баланс.

Ранее также рассказывалось, каким знакам зодиака повезет в конце года. Астрологи выделяют аж четыре везунчика.

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