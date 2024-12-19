Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

Даже в сложных обстоятельствах им всегда везет чуть больше, чем другим.

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Самые большие везунчики среди знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Весы, Львы и Стрельцы - кто среди избранников счастливой судьбы

Благодаря чему притягивают удачу Весы

Ни один из этих счастливчиков не родился под "плохим знаком". Все они имеют безграничную удачу благодаря особому положению Солнца, Луны и звезд в момент их рождения.

Главред со ссылкой на Collective World рассказывает, какие знаки зодиака наделены наибольшим везением.

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Весы

Весами управляет Венера - планета удачи и гармонии. Хотя материальные блага могут приходить не всегда, Весы имеют любовь, здоровье и справедливость, что делает их по-настоящему счастливыми. Они притягивают удачу благодаря своему равновесию и умению находить красоту во всем.

Стрелец

Юпитер, планета чудес и изобилия, занимается Стрельцами. Этот знак связывают с физическим исцелением и щедрым везением. Стрельцы знают, как получать блага от жизни, и даже в сложных обстоятельствах им всегда везет чуть больше, чем другим.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Управляемые Солнцем, Львы имеют природный дар удачи от рождения. Они выделяются страстью, харизмой и уверенностью, которые помогают им преодолеть любые трудности. Львы не всегда выигрывают в лотерею, но их внутренний огонь прокладывает путь к успеху.

Телец

Тельцы, как и Весы, находятся под влиянием Венеры, которая наделяет их умением наслаждаться жизнью. Они могут не всегда иметь финансовую удачу, но их здоровье, мудрость и настойчивость обеспечивают им хорошие перспективы.

Также ранее рассказывалось, какие знаки зодиака получат свой шанс в 2025 году. Звезды обещают им уникальный шанс начать новую жизнь, восстановить справедливость и реализовать самые смелые планы.

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