Кого любят энергетические вампиры: знаки зодиака, которые страдают больше всего

Надо научиться расставлять границы, понимать свои потребности и отказывать тем, кто забирает энергию.

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Как Рак, Дева и Весы становятся жертвами истощения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Почему энергетические вампиры выбирают отзывчивых и покладистых

Как Весам, Ракам и Девам избавиться от влияния энергетических вампиров

Вы наверняка сталкивались с людьми, которые оставляют после себя ощущение истощения, как будто они "высасывают" вашу энергию. Такие люди называются энергетическими вампирами, и они питаются позитивом окружающих.

Эти люди могут жаловаться, критиковать или засыпать вас бесконечными просьбами, не понимая, что вызывают дискомфорт.

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Как сообщает Главред со ссылкой на Collective World, некоторые знаки зодиака являются более уязвимыми к воздействию энергетических вампиров.

Рак

Раки - отзывчивые, заботливые и природные "смотрители", которые стараются помочь всем и создать атмосферу комфорта. Их сострадательность притягивает энергетических вампиров.

Чтобы избежать истощения, Ракам нужно обращать внимание на свои чувства и учиться отказывать, когда они испытывают дискомфорт.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Девы склонны помогать другим и решать их проблемы, что делает их идеальной "добычей" для энергетических вампиров. Чтобы избежать такого влияния, Девам стоит расставлять границы, понимать свои потребности и отказывать тем, кто забирает их энергию.

Весы

Весы стараются избегать конфликтов и стремятся к гармонии. Они терпят истощение, пытаясь угодить всем. Чтобы защититься, им нужно научиться говорить "нет" и перестать реагировать на требования людей, которые используют их доброжелательность.

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