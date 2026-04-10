Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

Мария Николишин
10 апреля 2026, 11:00
В зависимости от даты рождения, власть человека может проявляться в самых разных формах.
Тест по дате рождения / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие люди обладают сияющей аурой
  • В какие дни рождаются люди с яркими лидерскими способностями

Дата рождения часто придает человеку определенные качества. В частности, есть люди, которые всегда выделяются из толпы. Этому способствуют энергии, которые активизируются в разные дни месяца.

Нумерологи отмечают, что каждый человек имеет доступ к определенному типу власти, но некоторые лучше других знают, как ее использовать и куда ее направить. В частности, есть пять дат рождения, которые считаются самыми мощными, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Какие даты рождения излучают силу

Родившиеся 1-го числа: сила лидерства

Те, кто родился 1-го числа любого месяца, естественным образом привлекают внимание, и люди сразу замечают их, когда они входят в комнату. Под властью Солнца они обладают сияющей аурой, которая вызывает восхищение у окружающих. Те, кто родился 1-го числа, обладают силой лидерства, которую они могут использовать в профессиональной или социальной сфере, поскольку обладают редкой способностью привлекать людей в свою орбиту и направлять их к определенной цели.

Родившиеся 8-го числа: сила в бизнесе

На первый взгляд, рожденные 8-го числа любого месяца могут казаться серьезными и незаинтересованными во власти. Но на самом деле они нацелены на результат. Под властью строгого Сатурна они не сосредоточены на внешнем виде — вместо этого ими движут долгосрочные планы и действия. Их сила проявляется в деловой сообразительности, которую они используют с смелостью, креативностью и оригинальностью.

Родившиеся 18-го числа: социальная сила

Те, кто родился 18-го числа любого месяца, связаны с числом 9, которым управляет планета Марс. Эта планета является синонимом действия, что резко наполняет этих людей энергией. Эти люди привлекают к себе общественное внимание и обладают острыми лидерскими способностями. Они могут находить общий язык с людьми из всех слоев общества, что делает их близкими. Эта способность понимать широкий круг людей часто поднимает их на должности социальной власти, объединяя группы вокруг коллективной цели.

Рожденные 25-го числа: духовная сила

Для тех, кто родился 25-го числа любого месяца, сила проявляется через духовность. Дата их рождения соответствует Нептуну, планете, которая управляет всем нематериальным. Люди, родившиеся в этот день, могут понять энергию, стоящую за всем. Они практичны, но также связаны с высшей силой благодаря всестороннему взгляду на мир.

Родившиеся 31-го числа: кармическая сила

31-е число уникально, поскольку это самая высокая дата, когда может родиться человек. Те, кто рождается в этот день, обладают кармическим даром, поскольку их души достигли конца долгого духовного путешествия. Их главная цель — завершить работу, которую они начали в предыдущих жизнях, они здесь, чтобы замкнуть цикл. Число 31 сводится к 4, числу, которым управляет Уран, великий пробудитель, помогающий им наконец завершить миссию своей души.

Какое значение имеют числа в нумерологии / Инфографика: Главред

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

день рождения нумерология
